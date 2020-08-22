15 снимков, доказывающих, что у природы всегда есть туз в рукаве

Наша суетливая жизнь зачастую не даёт нам оглянуться вокруг. А если это сделать, то можно увидеть много любопытных вещей и удивительных явлений. Мир ещё припас для нас много интересных сюрпризов. Некоторые поразительные фото вы увидите в этом посте...
Самая большая кошка в мире - лигр. Гибрид льва и тигра
Поразительно, но трава растёт лучше там, где следы от колёс
Осы построили собственный Юпитер
Одноклеточные водоросли
Рисунок дерева на стене создала виноградная лоза
Это не яйцо, это гриб
Голуби тоже бывают хоть куда
Слева - это настоящий банан, а справа такой, каким мы его привыкли видеть
Крокодиловый сцинк - маленький дракон
Великий баньян почти полностью поглотил башню
Гигантский лимон
Летучие мыши снятые наоборот выглядят очень странно
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Природа украсила шляпку гриба
Сердечный привет, но если подойдёте - мало не покажется
Зарождение гигантских смерчей в Мексиканском заливе
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мне больше нравится другое высказывание
"Вселенная не обязана иметь смысл в ваших глазах"
/Нил Деграсс Тайсон/