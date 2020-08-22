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15 снимков, доказывающих, что у природы всегда есть туз в рукаве

15 снимков, доказывающих, что у природы всегда есть туз в рукаве (15 фото + 1 видео)

Автор:
22 августа 2020 23:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: любопытные   мир   поразительные   природа   удивительные   фото   явления   
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Наша суетливая жизнь зачастую не даёт нам оглянуться вокруг. А если это сделать, то можно увидеть много любопытных вещей и удивительных явлений. Мир ещё припас для нас много интересных сюрпризов. Некоторые поразительные фото вы увидите в этом посте...

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Метки: любопытные   мир   поразительные   природа   удивительные   фото   явления   
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4  комментария
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−123
VladmirK1979 49 минут назад
>>15 снимков, доказывающих, что у природы всегда есть туз в рукаве

мне больше нравится другое высказывание

"Вселенная не обязана иметь смысл в ваших глазах"
/Нил Деграсс Тайсон/
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71k
Обходчик. 9 минут назад
15 снимков, доказывающих, что у природы всегда есть туз в рукаве
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858
Sergey 17 минут назад
Со следами никакого прикола. Посеяли травку, но не утрамбовали. Ветром снесло в следы от шин, там и выросла.
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6k
Прохожий3 41 минуту назад
Летучие мыши похожи на рэперов, которые понтуются на камеру))
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