Богиня и дьяволица сэра Артура

О личной жизни Артура Конан Дойла известно не так много. Что неудивительно, ведь он демонстрировал классическую английскую чопорность и холодность в жизни. Тогда как в душе писателя кипели страсти.
В соответствии с одной из версий, доктора Ватсона он писал с себя. Точнее, не с реального, а с идеализированного, того человека, каким бы он сам хотел быть. Конан Дойл женился молодым и поклялся, что будет верен женщине, подарившей ему тихое семейное счастье и двух наследников. Но жизнь, как известно, любит вносить свои коррективы.
Артур рано начал медицинскую практику и довольно быстро добился успехов на этом поприще. Одновременно он начал и литературную деятельность, понимая, что лечение людей – не его призвание.
Но именно благодаря медицине мужчина познакомился с женой. Прибыв по просьбе друга для установления диагноза тяжело больному парню, он понял, что пациент умирает. Мать Хокинса – пожилая дама была совершенно раздавлена и потеряна. И Артур предложил забрать больного к себе, дабы обеспечить ему круглосуточный уход. Помощь в уходе предложила сестра Хокинса – тихая скромная девушка Луиза.
В доме доктора парень пробыл всего ничего и спустя несколько дней тихо скончался, не приходя в сознание. Но наблюдая за самоотверженной Луизой, не отходившей от постели брата, Артур понял, что в его сердце пришла любовь.
Он стал бывать в семье с визитами и в итоге сделал Луизе предложение. Она была воплощением добра, любви, света, идеальной женой, матерью и хранительницей очага. Но Конан Дойла в какой-то момент брак начал тяготить. Ему хотелось каких-то эмоций, страстей, огня.
Всё это писатель нашёл в Джин Леки – женщине яркой, своевольной, где-то даже нагловатой. С такой можно было не колеблясь отправиться за океан и нырнуть в бездну.
Он до сумасшествия любил Джин, но даже помыслить не мог об измене супруге. И любовь жила в сердце мужчины, словно в клетке, не находя выхода и не умирая. Артур и Луиза были в браке 20 лет. И за это время он не осквернил священные узы изменой.
И только спустя год после смерти жены, которую он перенёс очень тяжело, писатель женился на женщине, любовь к которой жила в его сердце последнее десятилетие.
Девушка была на 13 лет моложе, разделяла все увлечения Конан Дойла, начиная с искусства и заканчивая мистикой. Джин, как уже говорилось, была остра на язык, не лезла за словом в карман, вовсю спорила с именитым мужем. Но эту особенность характера тот обожал, в минуты нежности называя вторую жену чертёнком.
Джин легко построила отношения с детьми Артура, создав в доме атмосферу дружелюбия и непринуждённости. В 1929 году писатель сильно заболел. И супруга почти целый год не отходила от его постели. Как-то улучив момент, он вышел в сад. Обнаружили его под яблоней с зажатым в кулаке цветком – сюрпризом для любимого чертёнка.
Так ушёл из жизни великий писатель и достойный мужчина, который любил двух женщин и ни одну из них не оскорбил и не обидел недостойным поведением, продемонстрировав те самые черты доктора Ватсона – честность, преданность, благородство, к которым он всю жизнь стремился.
Источник:
АНТИФИШКИ
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