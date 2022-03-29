Богиня и дьяволица сэра Артура

Артур рано начал медицинскую практику и довольно быстро добился успехов на этом поприще. Одновременно он начал и литературную деятельность, понимая, что лечение людей – не его призвание.

Но именно благодаря медицине мужчина познакомился с женой. Прибыв по просьбе друга для установления диагноза тяжело больному парню, он понял, что пациент умирает. Мать Хокинса – пожилая дама была совершенно раздавлена и потеряна. И Артур предложил забрать больного к себе, дабы обеспечить ему круглосуточный уход. Помощь в уходе предложила сестра Хокинса – тихая скромная девушка Луиза.