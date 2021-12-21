Не носил кепи, не говорил "элементарно", умер и воскрес: факты о Шерлоке Холмсе

В холодные зимние вечера приятно валяться на диване с книжкой. С чем-то простым и увлекательным, но что не оставляет после себя ощущения пустоты и впустую потраченного времени. Уверен, что для многих такой книгой будут приключения Холмса и Ватсона авторства Артура Конан Дойла.
Холмсом с одинаковым удовольствием зачитываются взрослые и дети, а дела, которые он распутывает со своим напарником, захватывают, даже когда знаешь, чем всё закончится. Пишите в комментарии свои любимые произведения про Холмса и Ватсона, а мы предлагаем вам несколько любопытных фактов о самом реальном из вымышленных детективов.
Мир впервые познакомился с гениальным сыщиком Шерлоком Холмсом и его верным другом, летописцем детективных приключений доктором Джоном Ватсоном в ноябре 1887 года, когда в журнале Beeton's Christmas Annual был опубликована повесть "Этюд в багровых тонах". Автору тогда было всего 27 лет, а повесть, которую из-за большого объёма отказывались брать журналы (в один номер не влезет, а на несколько номеров "бульварное чтиво" растягивать не желали), он написал за какие-то три недели. Одним из критиков повести неожиданно стал сам Шерлок Холмс. В следующим за "Этюдом" произведении Дойла "Знаке четырёх" Холмс журит Ватсона за сантименты, которые не уместны при описании детективного расследования. Сам Дойль позже признавал свои ошибки в изображении в "Этюде в багровых тонах" мормонов.
Прообразом великого сыщика был хирург Джозеф Белл, друг и наставник писателя и врача по образованию. Холмсу достаточно было одного взгляда на человека, чтобы узнать, чем тот занимается и что натворил, а Беллу достаточно было взглянуть на пациента, чтобы поставить диагноз. А реальный Ватсон лечил Дойлу зубы на Бейкер-стрит.
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Приключения Холмса были экранизированы и поставлены на сцене рекордное количество раз. Впервые в кино Холмс появился в 1900 году в короткометражке "Холмс озадачен". В этой картине вор уносил вещи из квартиры сыщика, а ограбленный Холмс озадаченно разводил руками. Не удалось Холмсу поймать преступника, во-первых, потому что у него было мало времени - фильм шёл меньше минуты. А во-вторых, вор то появлялся, то растворялся в воздухе. Такая сверхспособность кого хочешь озадачит. Фильм долгое время считался утраченным, но в конце 1960-х был восстановлен.
Всего существует около 300 официальных экранизаций похождений знаменитого детектива. В различных фильмах, мультфильмах, рассказах, комиксах, романах писателей всего мира Холмс с Ватсоном побывали детьми, глубокими стариками, собаками, крысами, женщинами, роботами и даже садовыми гномами. Кстати, первыми женскую версию Холмса показали советские киношники. В телефильме "Мой нежно любимый детектив" по сценарию Горина и Хайта частного детектива мисс Холмс играет Екатерина Васильева.
В произведениях Дойла у Холмса есть один родственник - брат Майкрофт Холмс. Другие авторы придумали Шерлоку других родственников. Например, в серии книг и поставленному по ним сериалу преступления распутывает младшая сестра Холмса Энола. А в пародийном фильме Джина Уайльдера "Приключения хитроумного брата Шерлока Холмса" (1975) главный герой - Сиджертон Холмс.
Дойл не очень высоко ценил свои рассказы о великом детективе и именно поэтому решил его убить. Когда количество писем от фанатов дедуктивного метода с просьбами вернуть любимца публики стало исчисляться тысячами, автору пришлось воскресить своего персонажа. "Убийство" произошло в 1893 году (дата публикации) в рассказе "Последнее дело Холмса". А "воскрес" сыщик в 1903 году в рассказе "Пустой дом". Во вселенной Холмса и Ватсона король дедукции отсутствовал 3 года. Всё это время он путешествовал по миру, жил во Франции, скрывался от своих врагов. О том, что Холмс жив, знал только его брат Майкрофт. После этого Дойл Холмса не убивал. В одном из рассказов упоминается, что Холмс жив и в 1917 году. А для нас он живее всех живых и в 2021-м.
Невысоко ценил приключения Холмса и Чуковский, неоднократно переводивший их на русский язык. Зато в полиции рассказы полюбили. Их часто использовали в качестве практического руководства, а в Египте в начале XX века даже включили в программу обучения следователей.
Кстати, Ливанов, которого в Англии тоже любят и знают, не был первым Холмсом в отечественном кино. Николай Волков сыграл Шерлока в фильме "Собака Баскервилей" в 1971 году. Но этот фильм долгое время был запрещен, потом считался утерянным. А теперь славу дуэта Ливанов-Соломин очень трудно переплюнуть.
Холмс и Ватсон распутывают смертельно опасные дела, но во всех произведениях Дойла они используют огнестрельное оружие всего лишь восемь раз. Шерлок Холмс не носит в книгах охотничье кепи и не произносит фразу "Элементарно, Ватсон!". Знаковая реплика впервые прозвучала в театральной постановке, стала популярна и часто использовалась в кино. А кепи появилось в иллюстрациях первого иллюстратора рассказов о Холмсе Сиднея Пэджета.
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