Не носил кепи, не говорил "элементарно", умер и воскрес: факты о Шерлоке Холмсе





Мир впервые познакомился с гениальным сыщиком Шерлоком Холмсом и его верным другом, летописцем детективных приключений доктором Джоном Ватсоном в ноябре 1887 года, когда в журнале Beeton's Christmas Annual был опубликована повесть "Этюд в багровых тонах". Автору тогда было всего 27 лет, а повесть, которую из-за большого объёма отказывались брать журналы (в один номер не влезет, а на несколько номеров "бульварное чтиво" растягивать не желали), он написал за какие-то три недели. Одним из критиков повести неожиданно стал сам Шерлок Холмс. В следующим за "Этюдом" произведении Дойла "Знаке четырёх" Холмс журит Ватсона за сантименты, которые не уместны при описании детективного расследования. Сам Дойль позже признавал свои ошибки в изображении в "Этюде в багровых тонах" мормонов.





Прообразом великого сыщика был хирург Джозеф Белл, друг и наставник писателя и врача по образованию. Холмсу достаточно было одного взгляда на человека, чтобы узнать, чем тот занимается и что натворил, а Беллу достаточно было взглянуть на пациента, чтобы поставить диагноз. А реальный Ватсон лечил Дойлу зубы на Бейкер-стрит.





