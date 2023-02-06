«Дать женщине права - это равносильно тому, что дать ребёнку оружие в руки»: в Александрове мужик завёл 27 детей от нескольких девушек

Он заявляет, что таким образом «спасёт Россию».
Иван Сухов - местная знаменитость в Александрове. У него одна официальная жена и несколько любовниц. Он этого не скрывает, можно сказать, даже гордится. И от каждой женщины заводит детей.
Своим подругам он запрещает работать и они занимаются только детьми и домашними делами. Как уверяют - ни в чём не нуждаются, товарищ Сухов их всем обеспечивает.
«Дать женщине права - это равносильно тому, если дать ребёнку оружие в руки», - считает Иван.
Сейчас с ним живут 12 детей. Остальные уже совершеннолетние или живут с матерями. Ну а Сухов хочет завести очередную женщину.
«У меня задача – хочу много детей, чтобы Россию спасти. Одножёнцы этим не хотят заниматься. И мне никогда не хватало физически одной жены».
Кстати, он стал известен ещё в 2018 году. Тогда одна из его любовниц обратилась в полицию и пожаловалась, что Сухов поколачивал её и детей. Силовики проверили любвеобильного гражданина, но ничего противозаконного не обнаружили.
Источник:
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какой то спидинфоNew
Экскурсовод: Вот петушок топчет курочку 30 раз в день
Жена мужа в бок толкает, ты слышал 30раз!
Мужик экскурсоводу: Одну или разных?
Экскурсовод: Разных....
Мужик жене: ты слышала РАЗНЫХ!!!
Но если все двольны, то и зхай с ним
1 ребенок это хорошо, ему будет достаточно внимания от обих родителей с избытком
2 ребенка это золотая середина, и внимания нормально от родителей и плюс у них есть компания в лице брата\сестры могут плюс за друг другом присмотреть
3 ребенка в моих глазах это максимум, там и внимания от родителей уже в натяг идет
+ не забываем что всем детям надо дать образование, дочкам приданное и вообще как меня родители учили "детям надо помогать вставать на ноги во взрослой жизни" это не просто что: накормить ребенка и в школу собрать
опять же это моё мнение - кто может думать по другому и флаг ему в руки ,его жизнь пусть живет и думает как хочет