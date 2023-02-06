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«Дать женщине права - это равносильно тому, что дать ребёнку оружие в руки»: в Александрове мужик завёл 27 детей от нескольких девушек

«Дать женщине права - это равносильно тому, что дать ребёнку оружие в руки»: в Александрове мужик завёл 27 детей от нескольких девушек

Автор:
06 февраля 2023 16:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Александров   брак   дети   жена   иван сухов   многоженец   
1291
10

Он заявляет, что таким образом «спасёт Россию».

Иван Сухов - местная знаменитость в Александрове. У него одна официальная жена и несколько любовниц. Он этого не скрывает, можно сказать, даже гордится. И от каждой женщины заводит детей.

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Своим подругам он запрещает работать и они занимаются только детьми и домашними делами. Как уверяют - ни в чём не нуждаются, товарищ Сухов их всем обеспечивает.

«Дать женщине права - это равносильно тому, если дать ребёнку оружие в руки», - считает Иван.

Сейчас с ним живут 12 детей. Остальные уже совершеннолетние или живут с матерями. Ну а Сухов хочет завести очередную женщину.

«У меня задача – хочу много детей, чтобы Россию спасти. Одножёнцы этим не хотят заниматься. И мне никогда не хватало физически одной жены».

Кстати, он стал известен ещё в 2018 году. Тогда одна из его любовниц обратилась в полицию и пожаловалась, что Сухов поколачивал её и детей. Силовики проверили любвеобильного гражданина, но ничего противозаконного не обнаружили.

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Метки: Александров   брак   дети   жена   иван сухов   многоженец   
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22  комментария
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59k
pynh 55 минут назад
Ясенхер, жены не работают, работают дети, а жены за ними надзирают . 27 рыл по сотке в день - жить можно
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452
sn2009 10 минут назад
Товарищ Сухов таки повзрослел, гарем завел, а то дорогая моя Екатерина Матвеевна.
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6k
Компьютер DELL монитором 11 минут назад
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10k
Юрий 12 минут назад
А вы заметили что у него от этого волосы переместились вниз, с макушки на подбородок?
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26
Евгений 13 минут назад
Силы есть, возможность прокормить есть, общий язык с женами и детьми находить можешь, заботишься - 100 раз на здоровье!!
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3k
Старичок Полчаса назад
удивительно, не успела статья появиться, как нарисовался тот, кто знает" героя"лично, притом новорег. новый вид мошенничества образовался?
какой то спидинфоNew
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5k
BenderRodriguez Полчаса назад
Спаситель ты наш!
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40k
Сергей 41 минуту назад
Мужик с женой на сельхоз выставке.
Экскурсовод: Вот петушок топчет курочку 30 раз в день
Жена мужа в бок толкает, ты слышал 30раз!
Мужик экскурсоводу: Одну или разных?
Экскурсовод: Разных....
Мужик жене: ты слышала РАЗНЫХ!!!
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10k
Shtoppi 43 минуты назад
чем-то на чарльза мэнсона похож. такой же шизанутый, тоже создал секту верных ему последователей, под названием "семья", тоже хотел что-то там спасти. чем дело кончилось всем хорошо известно.
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9k
Antonium 51 минуту назад
Читал про него не один раз. Там походу диагноз. Дети ни в чем не нуждаются - так то на детские пособия, а не сам он обеспечивает. И к православию, которым он прикрывается, многоженство никак не относится.
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51k
dima423 51 минуту назад
Ну если бы каждый мужик так сделал, то мы бы через одно поколение китай бы перегнали по численности населения))) Так что респект мужику
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0
Дмитрий 52 минуты назад
Я этого человека знаю лично - он аферист - привлекает людей в свою компанию "Преображение" в Александрове в качестве партнёров, вытягивает из них вложения в компанию ( компания убыточна ) и потом делает всё, чтобы "партнёры" свалили, потом привлекает новых.
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3k
Старичок 54 минуты назад
а он действительно иван?
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0
Дмитрий Старичок 51 минуту назад
да
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72k
Доктор Джонс 55 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Copycat 58 минут назад
Ну если жены довольны и он реально всех их содержит вместе с детьми что они не нуждаются не в чем)
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