Жерех: Рестлер от мира рыб. С силой прыгает об воду, чтобы оглушить всю живность вокруг

«Сложно поймать, легко потерять и невозможно забыть» — именно так отечественные рыбаки отзываются о жерехе. Этот представитель речной фауны на первый взгляд ничем не примечателен. Но только этот рыб может похвастать тем, что сначала эффектно избивает чужих детей, а потом ест их!
Из внешних данных у жереха примечательны только размеры — метр в длину и вес под десять кило. Хватит всю семью прокормить, но дети спасибо вам за такой улов не скажут. Об этом позже. У профессионалов речной медитации жерех получил прозвище «конь». А всё потому что манера охоты у этой рыбы крайне специфична.
Казалось бы, у крупной рыбы и жертвы должны быть соответствующие. Но основная добыча жереха — мальки и молодь других рыб. Отыскав небольшую стайку, наш герой выпрыгивает на поверхность и со всей силы плюхается в воду. Такой удар слышен за сотни метров. По этой причине рыба любит шумные водоёмы, которые маскируют его громогласное фаталити.
Как результат — оглушённая живность в районе нескольких метров. Жереху только и остаётся, что разинуть пасть и проглотить несчастную молодь. Наш герой губит будущие поколения сазана, плотвы, колюшки и ещё десятка видов. Подло? Подло. Но жизнь — в принципе несправедливая штука.
Когда речной конь съест сотню-другую чужих детишек и набирает полтора кило веса, наступит пора заделать собственное потомство. У дам с этим нет никаких проблем, а вот самцы за возможность возлежать с самочкой могут превратить друг друга в отбивную. Половой вопрос парни решают друг с другом проверенным методом — взаимными лещами. Когда победитель найден, а «дело» сделано, самка выметает до 100 000 икринок.
Вылупившийся молодняк собирается в гоп-компанию и, на сленге рыбаков, «жирует» — набирают массу. Благодаря быстрому метаболизму растут мальки крайне быстро. А как окрепнут — сразу расплываются кто куда. Наверное, чтобы случайно не сожрать друг друга.
А вот самого жереха поймать сложно. Понять, где рыб находится, проще простого из-за грохота. Но осторожность, острый слух и зрение помогают рыбине не попасться на крючок: жерех может увидеть человека на берегу за сотни метров, находясь на приличной глубине. Необходимо запастись лучшим снаряжением и, главное, терпением.
Наградой за ваше упорство и мастерство будет служить не жирный ужин, а скорее закрытый гештальт, ведь жерех в гастрономическом плане абсолютно не интересен. Его мясо, хоть и богато на разные полезности, не отличается изысканным вкусом. А огромное количество мелких и острых костей может доставить ворох проблем. Впрочем, это никоим образом не помешало речному коню стать знаменитостью в узких кругах спиннингистов и рыболовов-любителей — поймать жереха и не упустить его может лишь искушённый Посейдон местного разлива.
Источник:
АНТИФИШКИ
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