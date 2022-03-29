Жерех: Рестлер от мира рыб. С силой прыгает об воду, чтобы оглушить всю живность вокруг

Наградой за ваше упорство и мастерство будет служить не жирный ужин, а скорее закрытый гештальт, ведь жерех в гастрономическом плане абсолютно не интересен. Его мясо, хоть и богато на разные полезности, не отличается изысканным вкусом. А огромное количество мелких и острых костей может доставить ворох проблем. Впрочем, это никоим образом не помешало речному коню стать знаменитостью в узких кругах спиннингистов и рыболовов-любителей — поймать жереха и не упустить его может лишь искушённый Посейдон местного разлива.