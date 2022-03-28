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Неразгаданные загадки живописи: картины с самыми необычными историями

Неразгаданные загадки живописи: картины с самыми необычными историями (15 фото)

Автор:
28 марта 2022 22:38
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   известные художники   истории   картины   необычные истории   неразгаданные тайны   
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Почему интерес к старинным картинам не будет утрачен даже спустя столетия? Потому что за ними скрываются довольно интересные истории, известные далеко не каждому. Вот некоторые из них.

В отличие от Яна Вермеера, написавшего полотно «Христос и судьи», Хан ван Мегерен не был гениальным художником, но умел точно воссоздавать стиль своих коллег. Коснулось это и упомянутого голландского живописца, чья картина считалась утерянным шедевром.

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Ван Мегерен решил написать полотно «Христос и судьи», чтобы продать дороже, представив его как оригинал, и обогатиться. Но вместо этого его обвинили в торговле национальным культурным наследием.  Уже находясь на скамье подсудимых, ему пришлось заново рисовать картину Вермеера, чтобы доказать свою способность подделывать полотна.

Другого выхода не было, ведь в противном случае ему грозила смертная казнь.


Картина Хосе де Рибера «Магдалена Вентура» может показаться странной, ведь на ней изображена женщина с бородой и усами, кормящая младенца грудью. Вот только это не плод больной фантазии художника, а реально существовавший человек.

У Магдалены был гормональный сбой, из-за чего тело стало мускулистым и обросло свойственной мужчинам растительностью, но имелась женская грудь. Но как она попала на картину?Неаполитанский король любил людей с нестандартной внешностью, поэтому пригласил её во дворец, чтобы художник запечатлел её на портрете.


Больше всего загадок почему-то таят полотна, посвященные религиозной тематике, и «Генский алтарь» не стал исключением. Работа Яна ван Эйка представляет собой набор скрепленных и расписанных с двух сторон створок, на которых изображено в общей сложности 258 человек.

Самое интересное, что это большой трансформер, поскольку панели можно перемещать между собой, создавая разные сюжеты. К сожалению, до сегодняшних дней не дожила 1 из 12 створок.

Сложно представить, насколько человек, не имеющий рук и ног, может быть талантливым художником, однако можно увидеть. Сара Биффен, писавшая портреты членов королевской семьи, родилась без конечностей, но в 13 лет научилась шить и рисовать, используя рот.  Такой талант не мог остаться без внимания, поэтому её приглашали выступать на ярмарках.

Попав в Лондон, она познакомилась с королевским акварелистом и открыла свою студию, где рисовала миниатюры. Среди её работ портреты Вильгельма IV, герцога Эдварда и королевы Виктории.

В 2015 году открылась правда: «Квадрат» Малевича – это не просто бессмысленное черное полотно. После проведенной рентгенограммы выяснилось, что художник закрыл темным сплошным цветом 2 слоя ярких геометрических фигур. Также там была обнаружена подпись, отсылавшая к квадрату Альфонса Алле. Самое интересное, что именно по ней стало понятно, что всё это время работа Малевича висела вверх ногами.

Многие знают «Девочку с персиками» Серова, точно так же как и «Аленушку» Васнецова. Вот только мало кому известно, что на обеих картинах изображена одна и та же девочка – дочь русского мецената Вера Мамонтова.

В усадьбе Саавы Мамонтова гостило много творческих людей, не чаявших души в умном и весёлом ребенке, ставшем для них настоящей музой. Для кого-то она была источником вдохновения, для других же выступала моделью.

Вряд ли найдется человек, который не знает «Мону Лизу» да Винчи. Однако популярность картина получила только из-за того, что в начале 20 века её похитили из Лувра. До этого момента она была далеко не самым популярным экспонатом, но после кражи о ней начали писать все газеты, что, ожидаемо, привлекло внимание людей, желавших увидеть пустую стену.

Поглазеть на пропажу прибежал даже Франц Кафка. Самое забавное, что воры планировали похитить самую неприметную картину, но в итоге сделали её одной из самых узнаваемых в мире.

А какая история показать вам наиболее интересной?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: живопись   известные художники   истории   картины   необычные истории   неразгаданные тайны   
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Ivan 2 часа назад

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Антибиотик
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