Неразгаданные загадки живописи: картины с самыми необычными историями

У Магдалены был гормональный сбой, из-за чего тело стало мускулистым и обросло свойственной мужчинам растительностью, но имелась женская грудь. Но как она попала на картину?Неаполитанский король любил людей с нестандартной внешностью, поэтому пригласил её во дворец, чтобы художник запечатлел её на портрете.

Больше всего загадок почему-то таят полотна, посвященные религиозной тематике, и «Генский алтарь» не стал исключением. Работа Яна ван Эйка представляет собой набор скрепленных и расписанных с двух сторон створок, на которых изображено в общей сложности 258 человек.