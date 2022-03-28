Пёс, трагически потерявший семью в ДНР, обрел новый дом в России

Его прозвали мариупольский Хатико. Прежде всего за преданность к прежним хозяевам, хотя для собак это как раз нормально. История лабрадора Марика, потерявшего любящую семью в Мариуполе, была показана по федеральному российскому телеканалу и тронула сердца тысяч россиян, которые ее услышали.
Марик - пёс с тяжёлой судьбой. Автомобиль, в котором он ехал со своими хозяевами, пытавшимися выбраться из Мариуполя, расстреляли украинские националисты. Семья погибла на месте, выжил только лабрадор, раненный в шею. Он еще долго не отходил от машины, охраняя ее и отгоняя военных.
Успокоить собаку удалось ветеринарам.
Об этом рассказывает Анна Шпак, ветеринарный врач клиники "Целитель" в Донецке:
"Когда мы приехали, собака находилась недалеко от машины. Было видно, что он боялся, ходил вокруг машины, лаял на военных, лаял на репортеров, пытался охранять машину, в которой были хозяева".
Врачи отвезли собаку в Донецк, там прооперировали, вытащив из шеи 2 металлических осколка, и дали пёселю кличку Марик, по названию города, на окраине которого его нашли и в котором он раньше жил.
Имя получилось хорошее и очень подходящее.
Все это время, пока Марик был в клинике, ему подыскивали новый дом. После сюжета, вышедшего на телеканале Россия 1, желающих приютить шоколадного лабрадора было очень много, но в итоге, после раздумий, было принято решение отправить Марика в Тольятти.
Рассказывает Андрей Дроботов, председатель правления АО «Тольяттихимбанка» и новый хозяин Марика: "Увидели сюжет и все, порыв душевный. Написали в Донецк, нас попросили отправить фото нашего дома, нашей семьи и нашей живности, и потом вот - позвонили".
"Мы не хотели всего этого ажиотажа вокруг нашей семьи. Это обычное дело обычных людей, на нашем месте так бы сделал каждый", - рассказал Андрей «КП-Самара».
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27 марта Марика перевезли в Ростов, где ветеринарный врач Лилия и журналист Андрей Руденко передали пёселя в добрые руки дочери Андрея - Кати Дроботовой. Из Ростова Катя и Марик отправятся через Москву в Тольятти, в новую семью, где Марика с нетерпением ждут с новыми игрушками и всем необходимым для жизни.
Видео Андрея Руденко о встрече Марика с новой семьей:
Хозяйка собаки очень надеется, что Марик легко адаптируется к новому дому и обстановке в Тольятти после всего того ужаса, что пришлось пережить раненому лабрадору.
Екатерина всех заверила: "Все с ним будет хорошо, честно. У нас в семье животных очень любят".
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