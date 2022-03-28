Пёс, трагически потерявший семью в ДНР, обрел новый дом в России

Успокоить собаку удалось ветеринарам.

Об этом рассказывает Анна Шпак, ветеринарный врач клиники "Целитель" в Донецке:

"Когда мы приехали, собака находилась недалеко от машины. Было видно, что он боялся, ходил вокруг машины, лаял на военных, лаял на репортеров, пытался охранять машину, в которой были хозяева".

Врачи отвезли собаку в Донецк, там прооперировали, вытащив из шеи 2 металлических осколка, и дали пёселю кличку Марик, по названию города, на окраине которого его нашли и в котором он раньше жил.

Имя получилось хорошее и очень подходящее.

Все это время, пока Марик был в клинике, ему подыскивали новый дом. После сюжета, вышедшего на телеканале Россия 1, желающих приютить шоколадного лабрадора было очень много, но в итоге, после раздумий, было принято решение отправить Марика в Тольятти.