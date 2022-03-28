В Красноярске девушка устроила стрельбу в детском саду

Полина Дворкина - 20-летняя жительница Красноярска, устроила в этом городе настоящую дичь. Сегодня утром она объявилась у детского сада №31 по ул.Менжинского, достала помповое ружьё MP 135, и выстрелила в стену этого заведения. На грохот выбежал один из сотрудников садика: он смог скрутить ошалевшую даму и передать её силовикам. Повезло, что она толком не умеет пользоваться оружием и смогла зарядить только один патрон. Кстати, в карманах у неё было ещё 20 патронов.

Уже в отделении она рассказала, что хотела устроиться в садик воспитательницей и несколько дней назад приходила туда на собеседование. Но её завернули. Даму это так взбесило, что она решила поквитаться таким диким способом. По её же словам: «Там принижают роль женщины».

Короче, весеннее обострение налицо. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и обязательной психиатрической экспертизе. Так что отправится на зону или в дурку, но родителям детишек из того садика от этого не легче - они до сих пор в шоке от произошедшего.