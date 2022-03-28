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В Красноярске девушка устроила стрельбу в детском саду

В Красноярске девушка устроила стрельбу в детском саду (1 фото)

Автор:
28 марта 2022 14:34
Сообщество : Криминал
Метки: Девушка   детский сад   красноярск   патроны   ружье   стрельба   
1434
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О причина этого дикого поступка она потом рассказала силовикам.

Полина Дворкина - 20-летняя жительница Красноярска, устроила в этом городе настоящую дичь. Сегодня утром она объявилась у детского сада №31 по ул.Менжинского, достала помповое ружьё MP 135, и выстрелила в стену этого заведения. На грохот выбежал один из сотрудников садика: он смог скрутить ошалевшую даму и передать её силовикам. Повезло, что она толком не умеет пользоваться оружием и смогла зарядить только один патрон. Кстати, в карманах у неё было ещё 20 патронов.

Уже в отделении она рассказала, что хотела устроиться в садик воспитательницей и несколько дней назад приходила туда на собеседование. Но её завернули. Даму это так взбесило, что она решила поквитаться таким диким способом. По её же словам: «Там принижают роль женщины».

Короче, весеннее обострение налицо. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и обязательной психиатрической экспертизе. Так что отправится на зону или в дурку, но родителям детишек из того садика от этого не легче - они до сих пор в шоке от произошедшего.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Девушка   детский сад   красноярск   патроны   ружье   стрельба   
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12  комментариев
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30k
Fat Lynx 58 минут назад
"хотела устроиться в садик воспитательницей и несколько дней назад приходила туда на собеседовании" - бл-ят! су-ка! Ржу до слез!
Теперь точно возьмут! Су-у-у-у-ка!
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687
Motorola 15 минут назад
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23k
Андрей 20 минут назад
Страшно подумать, что было бы, если бы её взяли на работу...
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10k
Олегbl4 Полчаса назад
Странно, но очень часто поддерживают тех, кто выписал "люлей" подростку, мол, так и надо и вообще в наше время это было в пределах нормы... Так может эта "воспиталка" смогла бы детей воспитывать? Или нет?
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27k
Батончик 51 минуту назад
Условкой отделается. Для женщин у нас очень гуманный суд. Большинство судей такие же истерички неадекватные, так что поймут и простят.
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30k
Fat Lynx 57 минут назад
А где эта дура помповик взяла?
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17k
Dr.CrAzY Час назад
весенние обострение...
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39k
Лесли 🥰 Час назад
По её же словам: «Там принижают роль женщины»....капец) каким образом?! Она не стрессоустойчивая, какая из нее воспитка?))))
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Copycat Час назад
Это вам не америка где в школах стреляют, у нас стреляют уже в детских садах
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