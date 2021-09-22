Бывшая девушка Бекмансурова в момент стрельбы была на территории ВУЗа

В момент стрельбы в Пермском университете на его территории находилась бывшая девушка стрелка. Она учится в колледже, который находится на территории ПГНИУ. Бекмансуров расстался с девушкой задолго до трагедии - в начале лета.
Life со ссылкой на свой источник сообщил, что бывшая девушка Тимура Бекмансурова в момент стрельбы была на территории университета. Она пришла на учёбу в 11 часов. Во время третьей пары кто-то из одногруппников показал ей новость о том, что в ПГНИУ произошла атака. Студенты запаниковали, но выстрелов слышно не было - здание колледжа находится дальше всех от главного корпуса. Ключей от кабинета не было, поэтому преподаватель закрыл дверь и стал держать её руками. Через некоторое время студенты покинули здание колледжа и встретили полицейских.
Позже девушке стали поступать сообщения о том, что стрельбу устроил её бывший молодой человек, с которым она рассталась около трёх месяцев назад. Она была в шоке. Девушка не подозревала, что Тимур может совершить такие ужасные вещи, уточнил источник.
Впрочем, мать Тимура считает также. На допросе женщина сказала:
Я считаю, что у меня был идеальный ребёнок, он во всём мне помогал, я уверена, что он никогда не пил спиртного и не курил. Никаких отклонений в психическом состоянии, агрессии с его стороны никогда не было.
Источник:
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Вспоминается песня Сплина "Лучше бы пил и курил" прям в тему))