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Бывшая девушка Бекмансурова в момент стрельбы была на территории ВУЗа

Бывшая девушка Бекмансурова в момент стрельбы была на территории ВУЗа (2 фото)

Автор:
22 сентября 2021 13:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Тимур Бекмансуров   колумбайн   очевидцы   пермь   стрельба   
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В момент стрельбы в Пермском университете на его территории находилась бывшая девушка стрелка. Она учится в колледже, который находится на территории ПГНИУ. Бекмансуров расстался с девушкой задолго до трагедии - в начале лета.

Life со ссылкой на свой источник сообщил, что бывшая девушка Тимура Бекмансурова в момент стрельбы была на территории университета. Она пришла на учёбу в 11 часов. Во время третьей пары кто-то из одногруппников показал ей новость о том, что в ПГНИУ произошла атака. Студенты запаниковали, но выстрелов слышно не было - здание колледжа находится дальше всех от главного корпуса. Ключей от кабинета не было, поэтому преподаватель закрыл дверь и стал держать её руками. Через некоторое время студенты покинули здание колледжа и встретили полицейских.


Позже девушке стали поступать сообщения о том, что стрельбу устроил её бывший молодой человек, с которым она рассталась около трёх месяцев назад. Она была в шоке. Девушка не подозревала, что Тимур может совершить такие ужасные вещи, уточнил источник.

Впрочем, мать Тимура считает также. На допросе женщина сказала:

Я считаю, что у меня был идеальный ребёнок, он во всём мне помогал, я уверена, что он никогда не пил спиртного и не курил. Никаких отклонений в психическом состоянии, агрессии с его стороны никогда не было.


Источник:

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Метки: Девушка   Тимур Бекмансуров   колумбайн   очевидцы   пермь   стрельба   
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308
OS 59 минут назад
Хватит популяризировать убийцу!
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VL Минуту назад
Покемониха, хватит испражняться по этой тухлой теме. То куры, то этот петух... Хотя... Что ждать от курицы!
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1k
Linusya 5 минут назад
по поводу лучше бы пил, курил. Прежде чем призывать к тому, чтобы пьянку считать нормальным, подумайте, сколько было совершено убийств в состоянии алкогольного опьянения?
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1k
-(0)_(0)- 47 минут назад
Давно пора прививать в обществе уважение друг к другу, именно уважение скрепляет общество, а не армия, церковь или еще какие нибудь скрепы... А в телевизоре сплошь унижения, насилие и страдания... вот и вылупляются такие "герои".
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39k
dima423 52 минуты назад
Я считаю, что у меня был идеальный ребёнок, он во всём мне помогал, я уверена, что он никогда не пил спиртного и не курил. Никаких отклонений в психическом состоянии, агрессии с его стороны никогда не было. (с)

Вспоминается песня Сплина "Лучше бы пил и курил" прям в тему))
Ссылка www.youtube.com
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