Бывшая девушка Бекмансурова в момент стрельбы была на территории ВУЗа

Life со ссылкой на свой источник сообщил, что бывшая девушка Тимура Бекмансурова в момент стрельбы была на территории университета. Она пришла на учёбу в 11 часов. Во время третьей пары кто-то из одногруппников показал ей новость о том, что в ПГНИУ произошла атака. Студенты запаниковали, но выстрелов слышно не было - здание колледжа находится дальше всех от главного корпуса. Ключей от кабинета не было, поэтому преподаватель закрыл дверь и стал держать её руками. Через некоторое время студенты покинули здание колледжа и встретили полицейских.

Позже девушке стали поступать сообщения о том, что стрельбу устроил её бывший молодой человек, с которым она рассталась около трёх месяцев назад. Она была в шоке. Девушка не подозревала, что Тимур может совершить такие ужасные вещи, уточнил источник.