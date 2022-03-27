17 гипнотизирующих фотографий, которые заставят пораскинуть мозгами

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Реальность иногда может быть загадкой. Законы физики могут создавать удивительные оптические иллюзии и явления, которые заставляют нас сомневаться в том, что мы видим. В этом посте вы увидите изображения, к которым нужно приглядеться повнимательней.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Просто интересно, минус сколько у него зрение? И как он с таким зрением ездит за рулем?