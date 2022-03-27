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17 гипнотизирующих фотографий, которые заставят пораскинуть мозгами

17 гипнотизирующих фотографий, которые заставят пораскинуть мозгами (18 фото)

Автор:
27 марта 2022 20:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Гипнотизирующие   Пораскинуть   иллюзии   мозги   оптические   снимки   
731
18
Реальность иногда может быть загадкой. Законы физики могут создавать удивительные оптические иллюзии и явления, которые заставляют нас сомневаться в том, что мы видим. В этом посте вы увидите изображения, к которым нужно приглядеться повнимательней.
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Источник:

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Метки: Гипнотизирующие   Пораскинуть   иллюзии   мозги   оптические   снимки   
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5  комментариев
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2k
lekha-fil 2 часа назад
Странный переплетенный узор на верхней части моего пива - так выглядит прокисшее пиво.
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19k
Alf 47 минут назад
Ко мне в гараж, "зашёл" папа Римский.
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20k
SolomonA Час назад

Просто интересно, минус сколько у него зрение? И как он с таким зрением ездит за рулем?
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6k
Борис Карабанов Час назад
БОрис!?
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