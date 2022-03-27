17 гипнотизирующих фотографий, которые заставят пораскинуть мозгами

Реальность иногда может быть загадкой. Законы физики могут создавать удивительные оптические иллюзии и явления, которые заставляют нас сомневаться в том, что мы видим. В этом посте вы увидите изображения, к которым нужно приглядеться повнимательней.

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Ухо моего пса выглядит как его морда 0 Источник:

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Стакан на столе похож на летающую тарелку в космосе 0 Источник:

Сливы не покрыты льдом, они просто в воде 0 Источник:

Я сфотографировал птицу в бинокль, и у меня получился снимок планеты 0 Источник:

Кошка украла наши сердца 0 Источник:

Мои очки похожи на кубики льда 0 Источник:

Здесь река встречается с морем 0 Источник:

Странный переплетенный узор на верхней части моего пива 0 Источник:

Кактус выглядит как лохматая старушка 0 Источник:

Солёная галактика во время приготовления макарон 0 Источник:

Небо скучает по морю 0 Источник:

К нам в гости "зашёл" папа Римский 0 Источник:

Каменная армия 0 Источник:

Тонированные стекла в самолёте превращают небо в океан 0 Источник:

Нога великана 0 Источник:

Палки в воде выглядят как скелет рыбы 0 Источник: