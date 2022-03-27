Интересные факты о съемках фильма "Список Шиндлера"

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Всем привет! В этом видео/посте я хочу рассказать вам о том, как снимался самый умопомрачительно серьезный фильм Стивена Спилберга, снятый им еще в те времена, когда у Стивена не было «Оскаров».
Видео сверху, пост внутри :)
Видео сверху, пост внутри :)
Начну, пожалуй, с того что сам поступок Шиндлера стал известен благодаря одному из спасенных им евреев – Полдеку Пфеффербергу. Он еще с 1960х годов постоянно всем рассказывал о своем ангеле-хранителе. Он обращался к журналистам, писателям, кинематографистам и в итоге добрался аж до самого Стивена Спилберга, но не лично, а через книгу, которую написал австралийский писатель Томас Кенилли и называлась она «Ковчег Шиндлера».
Режиссер к тому времени был довольно богат и брался только за те картины, которые могли затронуть душу зрителя. Он принял решение, что история «Списка Шиндлера» настолько важна, что её не стоит делать с прицелом на денежное вознаграждение. «Взять деньги за этот фильм – значит взять «кровавые деньги»» - посчитал Спилберг.
И забегая немного наперед скажу, что вся прибыль, полученная из фильма, была вложена в «Фонд Шоа», который посвящался памяти выживших в период Холокоста и занимался сбором и сохранением личных воспоминаний и интервью участников тех событий.
Изначально Стивен собирался снимать фильм на польском и немецком языках с английскими субтитрами, но переосмыслил идею, потому что чувствовал, что не сможет точно оценить диалоги на незнакомых ему языках.
И забегая немного наперед скажу, что вся прибыль, полученная из фильма, была вложена в «Фонд Шоа», который посвящался памяти выживших в период Холокоста и занимался сбором и сохранением личных воспоминаний и интервью участников тех событий.
Изначально Стивен собирался снимать фильм на польском и немецком языках с английскими субтитрами, но переосмыслил идею, потому что чувствовал, что не сможет точно оценить диалоги на незнакомых ему языках.
В целом, прошло целых десять лет от идеи снять фильм к самим сьемкам. Спилберг все это время был не уверен, что сможет взяться за Холокост в возрасте 37 лет. Поэтому он обращался к разным режиссерам с просьбами помочь ему. Он слышал постоянные отказы и только Мартин Скорезе дал свое согласие на участие, но, когда он собирался запустить фильм в производство, Спилберг вдруг понял, что он, наконец, готов взяться за «Список Шиндлера» сам.
Для того чтобы получить более личное видение будущего фильма, режиссер до начала сьемок посетил Польшу. Он общался с выжившими евреями и посещал места трагедии. Также он посетил бывшую штаб-квартиру гестапо и настоящую квартиру Шиндлера, а также виллу Амона Гёта.
Собственно, почему фильм получился черно-белым? Как говорил Спилберг: «Это было вполне уместно, поскольку я только что пережил Холокост посредством свидетельств других людей и разглядывания архивных фотографий, которые все, разумеется, были черно-белыми».
Собственно, почему фильм получился черно-белым? Как говорил Спилберг: «Это было вполне уместно, поскольку я только что пережил Холокост посредством свидетельств других людей и разглядывания архивных фотографий, которые все, разумеется, были черно-белыми».
Если вы посмотрите данный фильм сейчас, он может показаться вам богатым по вложениям, но на самом деле это не так. Бюджет картины составлял 22 миллиона долларов, что довольно скромно по меркам Спилберга, но в прокате он отбился в пятнадцать раз!
Исходя из этого авторы во время сьемок принимали интересные решения. Например, нужно было одеть двадцать тысяч статистов в бедненькую одежду военной эпохи. В СМИ Польши, где проходили сьемки, было объявлено о скупке одежды 1930-1940х годов. Так как в то время польский народ переживал не самые лучшие времена, винтажных костюмов и разных тряпок люди принесли предостаточно.
Исходя из этого авторы во время сьемок принимали интересные решения. Например, нужно было одеть двадцать тысяч статистов в бедненькую одежду военной эпохи. В СМИ Польши, где проходили сьемки, было объявлено о скупке одежды 1930-1940х годов. Так как в то время польский народ переживал не самые лучшие времена, винтажных костюмов и разных тряпок люди принесли предостаточно.
Интересно то, что Спилберг мог получить разрешение на сьемки фильма прямо внутри Аушвица, но решил этого не делать из уважения к жертвам. Он просто построил еще один такой же лагерь на против оригинального, где и отснял все сцены.
В целом автор следовал исторической канве, но некоторые сцены все равно требовали изменений для большей кинематографичности и чтобы более точно передать замысел. Например, Шиндлер не был свидетелем зачистки краковского гетто, однако данная сцена была необходима чтобы показать момент перелома самого героя. Данную сцену Спилберг считал одной из самых важных, но изначально она занимала всего лишь одну страницу в сценарии. Режиссер привлек свидетелей и очевидцев и с их помощью расширил эту сцену до 20 страниц и 20 минут экранного времени.
В целом автор следовал исторической канве, но некоторые сцены все равно требовали изменений для большей кинематографичности и чтобы более точно передать замысел. Например, Шиндлер не был свидетелем зачистки краковского гетто, однако данная сцена была необходима чтобы показать момент перелома самого героя. Данную сцену Спилберг считал одной из самых важных, но изначально она занимала всего лишь одну страницу в сценарии. Режиссер привлек свидетелей и очевидцев и с их помощью расширил эту сцену до 20 страниц и 20 минут экранного времени.
И кстати, девочка в красном пальто которая появляется в фильме во время ликвидации гетто – это реальный человек. Настоящую девочку зовут Рома Лигоцка. Выжившая в краковском гетто, она была известна среди живших там евреев благодаря своему красному зимнему пальто. Сейчас Лигоцка – художник. Она живет в Германии и написала автобиографию о Холокосте, которая называется «Девочка в красном пальто».
Как вы могли заметить, Гитлера в фильме не было. Поэтому роль центрального злодея была отдана Амону Гёту, которого на экране воплощал известнейший британский актер Рэйф Файнс.
Амон Гёт был гауптштурмфюррером СС и комендантом концентрационного лагеря.
Амон Гёт был гауптштурмфюррером СС и комендантом концентрационного лагеря.
Как говорили свидетели: Файнс настолько сильно вжился в роль и слился со своим персонажем, что, встретившись с ним, Мила Пфефферберг, выжившая узница лагеря, долго не могла прийти в себя, у нее тряслись руки, она начала заикаться и пыталась избавиться от наваждения. Для фильма Рэйфу пришлось набрать 13 килограммов, причем он их не наел, а напил с помощью стаута «Гиннес» - это пиво, вдруг что.
На роль Оскара Шиндлера рассматривали много актеров. Харрисон Форд был первым на роль, но в конечном итоге он отказался, заявив, что некоторые люли не смогут заглянуть за его личность Индианы Джонса, чтобы понять важность фильма.
Также рассматривались кандидатуры Стеллана Скарсгорда, Кевина Костнера – он вообще заявил, что будет играть эту роль бесплатно, Уоррена Битти и Мела Гибсона.
Лиам Нисон также прослушивался на роль Шиндлера, но ему показалось что роль он не получит. В итоге он принял приглашение сыграть в ремейке бродвейской постановки «Анна Кристи». После одного из таких выступлений к Нисону пришел Спилберг с женой и её матерью. Когда Стивен представил свою жену и её мать, Нисон обнял пожилую женщину, и то, как он это сделал, очень запомнилось жене Спилберга Кейт Кэпшоу. Позже она сказал своему мужу «Он сделал это так, как это бы сделал Оскар Шиндлер». Спустя неделю Нисон получил предложение от Спилберга и конечно же согласился.
На роль Оскара Шиндлера рассматривали много актеров. Харрисон Форд был первым на роль, но в конечном итоге он отказался, заявив, что некоторые люли не смогут заглянуть за его личность Индианы Джонса, чтобы понять важность фильма.
Также рассматривались кандидатуры Стеллана Скарсгорда, Кевина Костнера – он вообще заявил, что будет играть эту роль бесплатно, Уоррена Битти и Мела Гибсона.
Лиам Нисон также прослушивался на роль Шиндлера, но ему показалось что роль он не получит. В итоге он принял приглашение сыграть в ремейке бродвейской постановки «Анна Кристи». После одного из таких выступлений к Нисону пришел Спилберг с женой и её матерью. Когда Стивен представил свою жену и её мать, Нисон обнял пожилую женщину, и то, как он это сделал, очень запомнилось жене Спилберга Кейт Кэпшоу. Позже она сказал своему мужу «Он сделал это так, как это бы сделал Оскар Шиндлер». Спустя неделю Нисон получил предложение от Спилберга и конечно же согласился.
Интересный факт, у Шиндлера существовало больше одного списка. Оскар Шиндлер и его соратники во время войны составили целых семь списков и четыре из них существуют до сих пор. Два из них храняться в Яд ва-Шем в Израиле, один – в американском музее Холокоста в Вашингтоне. Однако, фильм обращается к первым двум спискам, составленными в 1944 году, известные под наименованием «Списки жизни». Оригинальный список был найден в квартире Шиндлера в Хильдесхайм в 1999 году, там он жил последние годы своей жизни.
Интересно дался просмотр предварительного монтажа фильма композитору Джону Уильямсу. Для того чтобы заказать саундтрек к фильму, Спилберг продемонстрировал Уильямсу отснятый материал, композитор был так тронут, что ему было необходимо выйти прогуляться, чтобы взять себя в руки. По возвращении, Уильямс сказал Спилбергу, что он заслуживает лучшего композитора. Спилберг ответил, «Я знаю, но все они уже мертвы».
Когда фильм уже вышел на большие экраны, цензоры на Филиппинах решили вырезать несколько сцен наготы и насилия из фильма. Когда Спилберг узнал об этом он попросил изъять фильм из кинопроката в этой стране. Но тогда вмешался президент страны Фидель Рамос и благодаря ему цензоры не стали трогать картину. По схожему сценарию ситуация развернулась и в Малайзии, но тут цензоры не пошли на уступки. Поэтому в этой стране фильм показан не был. Также он запрещен к показу в Египте и Индонезии.
Фильм завоевал 7 Оскаров в следующих номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая работа оператора», «Лучшие декорации», «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный саундтрек».
Фильм завоевал 7 Оскаров в следующих номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая работа оператора», «Лучшие декорации», «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный саундтрек».
Существует одна очень интересная еврейская традиция, что когда кто-то посещает могилу, то оставляет небольшой камень в знак уважения. Это обьясняет, эпилог, где актеры и «евреи Шиндлера» укрывают могилу Оскара Шиндлера камнями. Кстати в этом же эпилоге все актеры сопровождают реальных «евреев Шиндлера», которых они играют в фильме.
А человек, который кладет цветок на вершине камней в финальных титрах – это Лиам Нисон, а не Стивен Спилберг, как думают некоторые.
А человек, который кладет цветок на вершине камней в финальных титрах – это Лиам Нисон, а не Стивен Спилберг, как думают некоторые.
Авторский пост
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Метки: Список Шиндлера видео факты ютуб
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