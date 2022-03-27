Интересные факты о съемках фильма "Список Шиндлера"

Как говорили свидетели: Файнс настолько сильно вжился в роль и слился со своим персонажем, что, встретившись с ним, Мила Пфефферберг, выжившая узница лагеря, долго не могла прийти в себя, у нее тряслись руки, она начала заикаться и пыталась избавиться от наваждения. Для фильма Рэйфу пришлось набрать 13 килограммов, причем он их не наел, а напил с помощью стаута «Гиннес» - это пиво, вдруг что.

На роль Оскара Шиндлера рассматривали много актеров. Харрисон Форд был первым на роль, но в конечном итоге он отказался, заявив, что некоторые люли не смогут заглянуть за его личность Индианы Джонса, чтобы понять важность фильма.

Также рассматривались кандидатуры Стеллана Скарсгорда, Кевина Костнера – он вообще заявил, что будет играть эту роль бесплатно, Уоррена Битти и Мела Гибсона.

Лиам Нисон также прослушивался на роль Шиндлера, но ему показалось что роль он не получит. В итоге он принял приглашение сыграть в ремейке бродвейской постановки «Анна Кристи». После одного из таких выступлений к Нисону пришел Спилберг с женой и её матерью. Когда Стивен представил свою жену и её мать, Нисон обнял пожилую женщину, и то, как он это сделал, очень запомнилось жене Спилберга Кейт Кэпшоу. Позже она сказал своему мужу «Он сделал это так, как это бы сделал Оскар Шиндлер». Спустя неделю Нисон получил предложение от Спилберга и конечно же согласился.