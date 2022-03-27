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Интересные факты о съемках фильма "Список Шиндлера"

Интересные факты о съемках фильма "Список Шиндлера" (19 фото + 1 видео)

Автор:
27 марта 2022 14:58
Метки: Список Шиндлера   видео   факты   ютуб   
411
19
1
Всем привет! В этом видео/посте я хочу рассказать вам о том, как снимался самый умопомрачительно серьезный фильм Стивена Спилберга, снятый им еще в те времена, когда у Стивена не было «Оскаров».
Видео сверху, пост внутри :)

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9  комментариев
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24k
Ваня 2 часа назад
отличный и сильный фильм... но не знаю найдутся ли режиссер и сценарист, которые бы сняли такой же фильм, на таком же уровне про нас живущих на донбассе?..
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7k
0rfans 57 минут назад
Очень сильный фильм. Обязателен к просмотру всем.
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6k
Думай о хорошем! Час назад
главное - правильно разрекламировать, и самые пострадавшие в мировой войне стали евреи, которые до сих пор с этого кормятся. если считать победой в войне финансовый доход, то с большим отрывом победили евреи.
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999
Андрей 2 часа назад
Жизненный фильм.
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4k
A 2 часа назад
Один из самых сильных фильмов, на мой взгляд. Шиндлер действительно не был свидетелем зачистки в гетто ,но именно эти события послужили переломом в его отношении к политике рейха. До начала вторжения Германии в Польшу, Шиндлер активно лоббировал подготовку вторжения, в том числе финансово. А умер практически в нищите, живя на пособия и помощь родственников спасенных им людей. Всё состояние он потратил на спасение людей. (как и показанно в фильме)
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