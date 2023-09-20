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"Считали, что короли жизни": боксёра Ионова задержали за массовую драку в Москве

"Считали, что короли жизни": боксёра Ионова задержали за массовую драку в Москве

Автор:
20 сентября 2023 08:34
Сообщество : Криминал
Метки: Игорь Ионов Имеля   боец   драка   задержание   караоке-клуб Галактика   полиция   спортсмен   топ дог   
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Боец лиги Top Dog Игорь Ионов, известный по прозвищу Имеля, избил несколько человек возле караоке-клуба "Галактика" в Москве. Среди пострадавших была и женщина.

19 сентября наряд полиции задержал бойца Ионова - мужчина был главным участником массовой драки. 30-летний Имеля отдыхал в караоке-клубе "Галактика". Подвыпив, он поскандалил с другим гостем заведения из-за девушки. Спорщики вышли на улицу, где словесная потасовка переросла в кулачный бой. На помощь Ионову пришла целая компания, и очевидцы могли наблюдать, как группа дюжих мужиков расправляется с посетителем клуба.


Свидетелями безобразной сцены стала семейная пара. Наталья рассказала о случившемся в тот вечер:

"Вышли с мужем из заведения. Смотрим – парня избивают несколько человек. Один на нем сидит сверху. Сидел как раз Ионов на нем. Они его били толпой. Туда подбежал мой муж, он получил по лицу. Я следом за мужем бежала, чтобы его оттянуть оттуда. И тоже получила по лицу, потеряла сознание".



Момент драки с женщиной попал на видео:



По свидетельству пострадавшей, для задержания Ионова и его раздухарившихся приятелей пришлось вызывать два наряда полиции.


Женщине, которую ударил боксёр, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Она написала заявление в полицию, но говорит, что материальная компенсация её не интересует. Важно, чтобы бузотёр был наказан по закону. Пострадавшая поясняет, что извинений за нокаут не получила. "Они считали, что они короли жизни, и ничего такого постыдного в том, что он ударил женщину, боксер не увидел. Там на одном видео, которое кто-то из очевидцев снимал, было объяснение: мол, «ну и что, я могу и по печени ей прописать".


По факту драки проводится проверка. Предварительно установлено, что боец Ионов во время инцидента был пьян.


Игорь Имеля Ионов — 30-летний боец полутяжёлого веса Top Dog, участвует в кулачных боях. Родом из Майкопа, до карьеры боксёра работал массажистом.

Источник:

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Метки: Игорь Ионов Имеля   боец   драка   задержание   караоке-клуб Галактика   полиция   спортсмен   топ дог   
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31  комментарий
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76k
Viktor 2 часа назад
Если боец использует свои профессиональные навыки в пьяной драке, то это уже не боец, а гАвно!
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4k
ProstoBoBka 7 минут назад
«Если человек без мозга становится сильным, то он социально опасен». Хабиб! Игорь Имеля Ионов без мозга... должен сидеть!
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10k
Алексей 12 минут назад
Вот уроды,желаю рельной уголовки
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9k
12345678910 12 минут назад
Ни когда не понимал женщин 60 кг+-, которые лезут в драку между 90+- кг мужиками По моему полное отсутствие логики и разума!!!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
22k
Mike Miller 19 минут назад
Животные
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630
leemur86 Полчаса назад
Бирки нужно вешать, на таких отбитых. Как на животных, что бы люди сразу видели.
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19k
anpetrof Полчаса назад
Впаять по полной программе! Посидит лет 5 в холодке, может поумнеет.
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3k
Pill Полчаса назад
Должен получить по полной.
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17k
Колька Валеркин сын 36 минут назад
Этому куску говна 30 лет? Мать моя в кедах, как же его помотало. И не надо тут втирать, что он боксер. Кусок говна это существо.
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405
Алексей Бляйбтрой 37 минут назад
идор уссатый
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30k
Григорий 38 минут назад
В эти "бойцы" идут исключительно злобные и мерзкие твари, обычно сугубо криминального наклона. Кроме деструкции ничего в мир принести не могут. Зачастую слабые умом, в спортзале немного тренажеров для нее.
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327
zolotoman 40 минут назад
Останкинский суд, судья Яковлева, , административка Ст. 19.3, Ч. 1 Неповиновение законным требованиям и распоряжениям представителей власти. Причем протокол суд сперва развернул.
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70
ruslan d 44 минуты назад
Таких надо судить без адвокатов ...
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5k
Григорий 46 минут назад
майкопская массажистка выбилась в люди? лишить будущего в спорте, пусть в дворники идёт или воевать.
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5k
Григорий 49 минут назад
петушары не вставляйте так видосики, они сами запускаются!!!
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13k
Всё – приехали! 51 минуту назад
СРОЧНО! В ИТК (исправительно-трудовая колония строгого режима) на долговременной основе (можно с небольшим опытом). Условия содержания закрытого типа. Заработок в виде бесплатного питания и ночлега (в общих камерах учреждения)

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7k
Kazimir Myshkin 57 минут назад
Ни одного адекватоного "бойца мма" я не знаю и о таких не слышал. Вечно кого то избивают по беспределу
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4k
Alex 57 минут назад
Долб**б обыкновенный.
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939
Antik-Taktik 59 минут назад
Автор не отличает Бокс от всего остального. Это не боксёр
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507
стеклоВАТА Час назад
ублюдок чо.
алкашка дело убогих.
сам таким был - знаю
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