"Считали, что короли жизни": боксёра Ионова задержали за массовую драку в Москве

Боец лиги Top Dog Игорь Ионов, известный по прозвищу Имеля, избил несколько человек возле караоке-клуба "Галактика" в Москве. Среди пострадавших была и женщина.
19 сентября наряд полиции задержал бойца Ионова - мужчина был главным участником массовой драки. 30-летний Имеля отдыхал в караоке-клубе "Галактика". Подвыпив, он поскандалил с другим гостем заведения из-за девушки. Спорщики вышли на улицу, где словесная потасовка переросла в кулачный бой. На помощь Ионову пришла целая компания, и очевидцы могли наблюдать, как группа дюжих мужиков расправляется с посетителем клуба.
Свидетелями безобразной сцены стала семейная пара. Наталья рассказала о случившемся в тот вечер:
"Вышли с мужем из заведения. Смотрим – парня избивают несколько человек. Один на нем сидит сверху. Сидел как раз Ионов на нем. Они его били толпой. Туда подбежал мой муж, он получил по лицу. Я следом за мужем бежала, чтобы его оттянуть оттуда. И тоже получила по лицу, потеряла сознание".
Момент драки с женщиной попал на видео:
Осторожно! В видео присутствуют сцены драки и ненормативная лексика!
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По свидетельству пострадавшей, для задержания Ионова и его раздухарившихся приятелей пришлось вызывать два наряда полиции.
Женщине, которую ударил боксёр, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Она написала заявление в полицию, но говорит, что материальная компенсация её не интересует. Важно, чтобы бузотёр был наказан по закону. Пострадавшая поясняет, что извинений за нокаут не получила. "Они считали, что они короли жизни, и ничего такого постыдного в том, что он ударил женщину, боксер не увидел. Там на одном видео, которое кто-то из очевидцев снимал, было объяснение: мол, «ну и что, я могу и по печени ей прописать".
По факту драки проводится проверка. Предварительно установлено, что боец Ионов во время инцидента был пьян.
Игорь Имеля Ионов — 30-летний боец полутяжёлого веса Top Dog, участвует в кулачных боях. Родом из Майкопа, до карьеры боксёра работал массажистом.
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алкашка дело убогих.
сам таким был - знаю