"Считали, что короли жизни": боксёра Ионова задержали за массовую драку в Москве

19 сентября наряд полиции задержал бойца Ионова - мужчина был главным участником массовой драки. 30-летний Имеля отдыхал в караоке-клубе "Галактика". Подвыпив, он поскандалил с другим гостем заведения из-за девушки. Спорщики вышли на улицу, где словесная потасовка переросла в кулачный бой. На помощь Ионову пришла целая компания, и очевидцы могли наблюдать, как группа дюжих мужиков расправляется с посетителем клуба.





Свидетелями безобразной сцены стала семейная пара. Наталья рассказала о случившемся в тот вечер:

"Вышли с мужем из заведения. Смотрим – парня избивают несколько человек. Один на нем сидит сверху. Сидел как раз Ионов на нем. Они его били толпой. Туда подбежал мой муж, он получил по лицу. Я следом за мужем бежала, чтобы его оттянуть оттуда. И тоже получила по лицу, потеряла сознание".



