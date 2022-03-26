Крупнейший в мире крытый тропический парк

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Парк «Тропические острова» – это искусственный тропический курорт, расположенный примерно в 60 км к югу от Берлина. Находится он в крупнейшем свободностоящем куполе в мире. Это огромное сооружение, похожее на ангар, составляет 360 метров в длину, 210 м в ширину, 107 м в высоту и поддерживается стальными конструкциями весом в 14 000 тонн. Здесь поместилось бы восемь футбольных полей. Статуя Свободы могла бы спокойно стоять внутри.
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При площади в 5,5 миллионов кубометров, это одно из крупнейших зданий в мире по объему и самое крупное без опорных колонн внутри.
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Здание заказывали как ангар в ноябре 2000 года, но его так и не построили. Компания обанкротилась в 2002 году, а вскоре здесь открылся парк «Тропические острова».
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Внутри купола находится крупнейший в мире крытый тропический лес с 30 000 деревьев, кустарников и других растений.
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Гости могут полежать на искусственном пляже длиной в 200 метров, поплавать в искусственном море и круглый год наслаждаться погодой в 26 градусов по Цельсию.
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Километровая дорожка вьется через лес и мост над мангровым болотом, с которого открывается отличный вид.
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Окна на одной стороне купола прозрачные, и солнечный свет проникает через них, падая на 500 видов растений.
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Тропическое море обрамлено песчаными пляжами и усыпано небольшими тропическими островами с тростниковыми хижинами.
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Бассейны окружают копии знаменитых архитектурных чудес из Азии, например, Ангкор-Ват, балийские Храмовые ворота.
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Здесь есть бассейн, вмещающий до 8000 посетителей в день, 25-метровая водная горка, поле для мини-гольфа, рестораны, торговые павильоны, бары, медпункты и даже услуга ночного кемпинга на пляже “Парадиз”.
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Этот тропический рай даже имеет несколько экологических свойств. Например, переработанную воду из бассейна используют для полива растений, которые, в свою очередь, растут из специальной почвы, состоящей из песка, органических отходов, глины и коры деревьев.
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А из-за накапливающейся внутри влажности вода периодически собирается вверху на внутренней стороне купола, а затем выпадает неожиданными дождями, что лишь усиливает ощущение настоящего тропического леса.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Германия интересно люди страна фотографии
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