Крупнейший в мире крытый тропический парк

Парк «Тропические острова» – это искусственный тропический курорт, расположенный примерно в 60 км к югу от Берлина. Находится он в крупнейшем свободностоящем куполе в мире. Это огромное сооружение, похожее на ангар, составляет 360 метров в длину, 210 м в ширину, 107 м в высоту и поддерживается стальными конструкциями весом в 14 000 тонн. Здесь поместилось бы восемь футбольных полей. Статуя Свободы могла бы спокойно стоять внутри.

1. 0 При площади в 5,5 миллионов кубометров, это одно из крупнейших зданий в мире по объему и самое крупное без опорных колонн внутри.

2. 0 Здание заказывали как ангар в ноябре 2000 года, но его так и не построили. Компания обанкротилась в 2002 году, а вскоре здесь открылся парк «Тропические острова».

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3. 0 Внутри купола находится крупнейший в мире крытый тропический лес с 30 000 деревьев, кустарников и других растений.

4. 0 Гости могут полежать на искусственном пляже длиной в 200 метров, поплавать в искусственном море и круглый год наслаждаться погодой в 26 градусов по Цельсию.

5. 0 Здесь есть хищные растения, банановые пальмы, кофе, плющи, лианы и другая экзотическая флора.

6. 0 Километровая дорожка вьется через лес и мост над мангровым болотом, с которого открывается отличный вид.

7. 0 Окна на одной стороне купола прозрачные, и солнечный свет проникает через них, падая на 500 видов растений.

8. 0 Тропическое море обрамлено песчаными пляжами и усыпано небольшими тропическими островами с тростниковыми хижинами.

9. 0 Бассейны окружают копии знаменитых архитектурных чудес из Азии, например, Ангкор-Ват, балийские Храмовые ворота.

10. 0 Комплекс открыт круглый год 24 часа в сутки.

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12. 0 Здесь есть бассейн, вмещающий до 8000 посетителей в день, 25-метровая водная горка, поле для мини-гольфа, рестораны, торговые павильоны, бары, медпункты и даже услуга ночного кемпинга на пляже “Парадиз”.

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14. 0 Этот тропический рай даже имеет несколько экологических свойств. Например, переработанную воду из бассейна используют для полива растений, которые, в свою очередь, растут из специальной почвы, состоящей из песка, органических отходов, глины и коры деревьев.

15. 0 А из-за накапливающейся внутри влажности вода периодически собирается вверху на внутренней стороне купола, а затем выпадает неожиданными дождями, что лишь усиливает ощущение настоящего тропического леса.

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