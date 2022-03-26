Итак, вы думаете о том, чтобы попробовать сауну в местном фитнес-центре? Или, может быть, подумайте о том, чтобы установить его в своем доме, чтобы обеспечить уединение и роскошь домашнего спа?
Почему бы не потратить несколько минут на то, чтобы узнать о 10 важных преимуществах сауны, чтобы сделать это решение намного проще.
Хотя я мог придумать более 10 невероятных причин использовать сауну для вашего здоровья, я собрал их в 10, которые, на мой взгляд, являются наиболее убедительными. Наслаждаться!
Расслабьте свое тело : почти все слышали о тех маленьких гормонах, которые мы называем эндорфинами, верно? Те, которые высвобождаются после отличной тренировки, вкусной еды и даже после секса. Эти эндорфины, которые вызывают такие положительные эффекты, также высвобождаются в нашем организме из-за высоких температур, которые возникают в сауне.
- Жаркая атмосфера усиливает кровоток по всему телу, выводя молочные кислоты и токсины, выделяемые во время физической активности, помогая нашим мышцам чувствовать себя расслабленными и помолодевшими.
- Вывод токсинов : сауны и парные - отличные устройства для удаления токсинов с вашей кожи и восстановления вашего здоровья и энергии. Были проведены исследования, подтверждающие, что использование саунотерапии для выведения токсинов с кожи с потом является одним из наиболее эффективных методов. Почему так важно потоотделение? Наш пот содержит больше токсинов, чем одна моча! Потовые железы в нашей коже могут обеспечить такую же детоксикацию, как одна или обе наши почки. Так почему бы не сходить в сауну, немного попотеть и избавиться от токсинов.
- Снятие стресса : снятие стресса - одно из самых распространенных применений саун, и это неудивительно! Стресс в нашей повседневной жизни может весьма негативно сказаться на нашем здоровье. Если вы потратите время на то, чтобы расслабиться в сауне или парной, это поможет снять стресс и улучшить здоровье несколькими способами. Во-первых, это теплое и свободное от отвлекающих факторов место, где можно расслабиться, расслабиться и провести время в одиночестве или с партнером.
- Время, проведенное в сауне, также способствует высвобождению эндорфинов, улучшает кровообращение и расслабляет мышцы тела. Этот трипхекта помогает создать естественную атмосферу хорошего самочувствия и идеально подходит для снятия стресса.
- Очистка кожи : сауны или тепловые ванны - одна из старейших форм красоты и здоровья. Сауны помогают активизировать глубокое потоотделение в организме. Когда мы глубоко потеем, это помогает очистить нашу кожу и высвободить омертвевшие клетки нашего тела. Потоотделение также способствует высвобождению любых бактерий из нашей кожи и внутри наших эпидермальных желез.
- Медицинские исследования показали, что потоотделение может выводить большинство токсинов через нашу кожу и уменьшать давление на печень и почки. Потоотделение также можно использовать как способ зарядить нашу кожу энергией. Когда мы потеем, мы «омываем клетки кожи жидкостью, богатой питательными веществами». Регулярное купание нашей кожи в поту предотвращает распад коллагена и задерживает появление морщин и провисаний.
- Нормализация сна : как мы узнали ранее, использование сауны увеличивает выработку эндорфинов в организме. Когда мы, наши тела, приближаемся ко времени отхода ко сну, они начинают естественным образом снижать выработку эндорфинов. Этот естественный и расслабляющий упадок необходим для облегчения глубокого сна. Поговорите с любыми любителями сауны, и они могут заверить вас в спокойном и расслабляющем сне, которые они испытают после этого!
8. Рекреационные и социальные льготы : в то время как многие люди наслаждаются тишиной и отсутствием отвлекающих факторов, имея сауну дома, многие также пользуются сауной в общественных местах. Эти места могут стать отличным местом для общения с друзьями, семьей и другими людьми. Атмосфера сауны способствует открытому, задушевному или тихому разговору.
- Сжигание калорий : в Интернете и на различных форумах о здоровье есть много дезинформации
относительно количества калорий, сожженных во время посещения сауны. Некоторые утверждают, что всего за 30 минут можно сжечь от 300 до 1000 калорий! Было бы замечательно, если бы вы смогли расслабиться, расслабиться и сжечь столько лишних калорий в сауне ... но, к сожалению, это не так уж и сложно. Теперь, когда у нас есть это решение, есть доля правды в сжигании калорий в сауне! Вот уравнение для оценки того, сколько вы сжигаете, но сначала вам нужно знать один факт. Вы должны знать, сколько калорий сжигает ваше тело сидя. Как только вы это узнаете, умножьте это число на 1,5, и вы получите количество калорий, сожженных в сауне!
- Помощь в борьбе с болезнями: Да! На самом деле сеансы сауны могут помочь вам сохранить здоровую иммунную систему и предотвратить болезни. Есть немного научных данных, подтверждающих это. Есть два разных типа людей: одни любят потеть, а другие абсолютно ненавидят это и избегают его любой ценой. Некоторые люди ходят в сауну перед тренировкой, чтобы ускорить процесс потоотделения, или надевают спортивные костюмы на бегу, в то время как другие запрыгивают в машину и включают кондиционер, чтобы не замерзнуть. Дело в том, что этот процесс потоотделения способствует выведению токсинов из нашего тела, а также снятию стресса. Интересная часть нашего пота заключается в том, что он фактически активирует белок, содержащийся в коже человека, который способен убивать вредные микробы и бороться с теми, которые устойчивы к традиционным антибиотикам! Этот белок известен как дермицидин, и активируется при встрече с соленой и кислой средой - или потом! Этот белок направляет вредоносные вирусы, бактерии и грибки через свою структуру, разрушая клетки. Таким образом, потоотделение и сауны действительно могут помочь вам сохранить здоровье!
- Улучшение сердечно-сосудистой системы : гипотермическое кондиционирование - это процесс, которому ваше тело подвергается при воздействии очень жарких условий, таких как сауна, и может помочь вашему здоровью и спортивным результатам. В сауне ваше тело увеличивает объем плазмы, что улучшает приток крови к сердцу. Выгода? Ваше сердце не должно работать так тяжело, оно перекачивает равное количество крови, снижая частоту сердечных сокращений и уменьшая напряжение. Это отличный способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Гипотермическое кондиционирование увеличивает приток крови к мышцам вашего тела и позволяет основным питательным веществам более эффективно подпитывать ваше тело. Более быстрый доступ к вашим мышцам питательных веществ снижает вашу зависимость от гликогена, позволяя вам не терять энергию так быстро, как обычно!
- Хорошее самочувствие: одно из главных преимуществ сауны - это то, что вы чувствуете себя хорошо! Будь то расслабляющее ощущение уединения, тепла, тишины или декомпрессии в сауне, вы можете расслабиться и наслаждаться теплом, пока ваше тело поглощает и реагирует. Это может быть сочетание преимуществ для здоровья (выведение токсинов, потеря веса, укрепление иммунной системы, восстановление) и социальных преимуществ (содействие социальному взаимодействию, состояние и увлажнение волос, улучшение спортивных результатов и выносливости, более молодой вид). Любая из этих причин - отличный повод добавить немного расслабляющего времени в сауну в свой плотный график. Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь
Источник:
АНТИФИШКИ
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