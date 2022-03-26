Почему бы не потратить несколько минут на то, чтобы узнать о 10 важных преимуществах сауны, чтобы сделать это решение намного проще.





Хотя я мог придумать более 10 невероятных причин использовать сауну для вашего здоровья, я собрал их в 10, которые, на мой взгляд, являются наиболее убедительными. Наслаждаться!





Расслабьте свое тело : почти все слышали о тех маленьких гормонах, которые мы называем эндорфинами, верно? Те, которые высвобождаются после отличной тренировки, вкусной еды и даже после секса. Эти эндорфины, которые вызывают такие положительные эффекты, также высвобождаются в нашем организме из-за высоких температур, которые возникают в сауне.





Жаркая атмосфера усиливает кровоток по всему телу, выводя молочные кислоты и токсины, выделяемые во время физической активности, помогая нашим мышцам чувствовать себя расслабленными и помолодевшими. Вывод токсинов : сауны и парные - отличные устройства для удаления токсинов с вашей кожи и восстановления вашего здоровья и энергии. Были проведены исследования, подтверждающие, что использование саунотерапии для выведения токсинов с кожи с потом является одним из наиболее эффективных методов. Почему так важно потоотделение? Наш пот содержит больше токсинов, чем одна моча! Потовые железы в нашей коже могут обеспечить такую ​​же детоксикацию, как одна или обе наши почки. Так почему бы не сходить в сауну, немного попотеть и избавиться от токсинов. Снятие стресса : снятие стресса - одно из самых распространенных применений саун, и это неудивительно! Стресс в нашей повседневной жизни может весьма негативно сказаться на нашем здоровье. Если вы потратите время на то, чтобы расслабиться в сауне или парной, это поможет снять стресс и улучшить здоровье несколькими способами. Во-первых, это теплое и свободное от отвлекающих факторов место, где можно расслабиться, расслабиться и провести время в одиночестве или с партнером. Время, проведенное в сауне, также способствует высвобождению эндорфинов, улучшает кровообращение и расслабляет мышцы тела. Этот трипхекта помогает создать естественную атмосферу хорошего самочувствия и идеально подходит для снятия стресса. Очистка кожи : сауны или тепловые ванны - одна из старейших форм красоты и здоровья. Сауны помогают активизировать глубокое потоотделение в организме. Когда мы глубоко потеем, это помогает очистить нашу кожу и высвободить омертвевшие клетки нашего тела. Потоотделение также способствует высвобождению любых бактерий из нашей кожи и внутри наших эпидермальных желез. Медицинские исследования показали, что потоотделение может выводить большинство токсинов через нашу кожу и уменьшать давление на печень и почки. Потоотделение также можно использовать как способ зарядить нашу кожу энергией. Когда мы потеем, мы «омываем клетки кожи жидкостью, богатой питательными веществами». Регулярное купание нашей кожи в поту предотвращает распад коллагена и задерживает появление морщин и провисаний. Нормализация сна : как мы узнали ранее, использование сауны увеличивает выработку эндорфинов в организме. Когда мы, наши тела, приближаемся ко времени отхода ко сну, они начинают естественным образом снижать выработку эндорфинов. Этот естественный и расслабляющий упадок необходим для облегчения глубокого сна. Поговорите с любыми любителями сауны, и они могут заверить вас в спокойном и расслабляющем сне, которые они испытают после этого!



