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Мужчина нашел странный способ успокоить нервы: он стал разводить пауков

Мужчина нашел странный способ успокоить нервы: он стал разводить пауков (6 фото)

Автор:
13 марта 2022 08:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: здоровые   люди   паук   природа   тарантул   увлечение   фото   
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У одержимого пауками мужчины есть 120 домашних тарантулов, у которых есть собственная спальня.

У многих людей пауки вызывают панический страх, но для 34-летнего британца Аарона Феникса эти существа — настоящие успокоительные. Он считает, что общение с пауками значительно улучшает его психическое здоровье, поэтому теперь в его доме живут 120 тарантулов.

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Специально для любимых питомцев Аарон выделил комнату, в которой есть все для комфортной жизни домашних членистоногих: просторные вольеры, освещение, обогреватели и так далее.

«У всех пауков свои особенности. Например, один из моих первых тарантулов подходит к верхней части вольера, когда я бросаю еду, и после этого танцует маленький танец, чтобы поблагодарить меня. Еще один паук подбегает к крышке и приветствует меня всякий раз, когда я подхожу. На это очень приятно смотреть»,— рассказал Аарон.

Аарон начал разводить пауков летом 2021 года после того, как у него диагностировали биполярное расстройство. Члены его семьи сначала с опаской отнеслись к его новому увлечению тарантулами. Но, увидев, что необычные питомцы положительно влияют на Аарона, они смирились с их присутствием в доме.

«Пауки, без сомнения, изменили мою жизнь. У меня никогда раньше не было увлечений, но сейчас, когда я провожу время со своими тарантулами, все плохое в мире перестает быть значимым», — признался Аарон Феникс.

Специально для любимых питомцев Аарон выделил комнату, в которой есть все для комфортной жизни домашних членистоногих.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: здоровые   люди   паук   природа   тарантул   увлечение   фото   
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3  комментария
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сеньор Леонсио 2 часа назад
Жена легко заменит 120 тарантулов!
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kolobok263 Минуту назад
теперь нервы у соседей
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Александр 57 минут назад
Лучше бы он деньги разводил. Успокаиваееет - на раз.
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