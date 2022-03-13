Мужчина нашел странный способ успокоить нервы: он стал разводить пауков

У одержимого пауками мужчины есть 120 домашних тарантулов, у которых есть собственная спальня.
У многих людей пауки вызывают панический страх, но для 34-летнего британца Аарона Феникса эти существа — настоящие успокоительные. Он считает, что общение с пауками значительно улучшает его психическое здоровье, поэтому теперь в его доме живут 120 тарантулов.
Специально для любимых питомцев Аарон выделил комнату, в которой есть все для комфортной жизни домашних членистоногих: просторные вольеры, освещение, обогреватели и так далее.
«У всех пауков свои особенности. Например, один из моих первых тарантулов подходит к верхней части вольера, когда я бросаю еду, и после этого танцует маленький танец, чтобы поблагодарить меня. Еще один паук подбегает к крышке и приветствует меня всякий раз, когда я подхожу. На это очень приятно смотреть»,— рассказал Аарон.
Аарон начал разводить пауков летом 2021 года после того, как у него диагностировали биполярное расстройство. Члены его семьи сначала с опаской отнеслись к его новому увлечению тарантулами. Но, увидев, что необычные питомцы положительно влияют на Аарона, они смирились с их присутствием в доме.
«Пауки, без сомнения, изменили мою жизнь. У меня никогда раньше не было увлечений, но сейчас, когда я провожу время со своими тарантулами, все плохое в мире перестает быть значимым», — признался Аарон Феникс.
Специально для любимых питомцев Аарон выделил комнату, в которой есть все для комфортной жизни домашних членистоногих.
Источник:
АНТИФИШКИ
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