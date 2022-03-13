Мужчина нашел странный способ успокоить нервы: он стал разводить пауков

Аарон начал разводить пауков летом 2021 года после того, как у него диагностировали биполярное расстройство. Члены его семьи сначала с опаской отнеслись к его новому увлечению тарантулами. Но, увидев, что необычные питомцы положительно влияют на Аарона, они смирились с их присутствием в доме.

«Пауки, без сомнения, изменили мою жизнь. У меня никогда раньше не было увлечений, но сейчас, когда я провожу время со своими тарантулами, все плохое в мире перестает быть значимым», — признался Аарон Феникс.