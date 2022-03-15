Опасное воздействие космического пространства на здоровье: последствия выхода на орбиту

Зачастую после хороших результатов комплексного медицинского обследования от медиков можно услышать фразу типа «Хоть в космос запускай». Однако в действительности результатом покорения космических просторов становится серьёзно подорванное здоровье.
Американцы вели наблюдения за здоровьем астронавтов давно. У нас же аналогичная программа «Долголетие» была начата только в 2013 году. Главной целью стало изучение отсроченного воздействия факторов полёта в космос на человеческий организм.
В космическом пространстве действуют свои собственные законы, о которых людям известна лишь крошечная часть. И можно предположить, что Вселенная не особенно рада непрошенным гостям.
Нам – живущим на Земле людям, постоянно приходится преодолевать силу притяжения. А в космосе ее нет. Ничто не действует на кости и мышцы. Первые советские космонавты по возвращении рассказывали, что им и ложку поначалу было трудно удержать: так мышцы расслабились и отвыкли от работы.
«Болезнь движения» является чуть ли не самой распространённой среди космонавтов. Во избежание её развития экипаж регулярно занимается на специальных тренажёрах. Но есть обратная сторона медали: постоянные нагрузки не самым лучшим образом сказываются на сердечной мышце. Несколько российских космонавтов, к сожалению, даже скончалось от инфаркта.
ДКБ или кессонова болезнь – целый комплекс факторов, проявляемых в связи с резкими перепадами давления. Кровеносные сосуды сдавливаются либо закупориваются газовыми пузырьками. В результате человек спустя уже буквально час после возвращения из открытого космоса ощущает боль в мышцах и суставах, кожный зуд.
Но последствия могут быть и гораздо более опасными и серьёзными, проявляемые такой реакцией как тошнота, рвота, головокружение, заложенность ушей, потеря сознания. А резкая боль в груди, сопровождаемая кашлем, может сигнализировать о закупорке лёгочных сосудов.
В соответствии со статистическими данными, порядка 90% космонавтов уходят из отряда по состоянию здоровья, так и не дослужив до пенсии.
Группа американских учёных под руководством Виргинии Уотринг провела исследование, посвященное здоровью астронавтов, принимавших участие в полёте.
В результате было установлено, что от боли в мышцах и суставах страдают практически все, а из-за перепадов давления у экипажа часто наблюдаются головные боли.
Еще одна распространенная проблема – кожные болезни. Зуд, сыпь, грибковые заболевания практически не поддаются лечению в космосе. Дерматологи выяснили, что после полугодового пребывания на орбите кожный покров истончается примерно на 20%, что не может не сказаться на его состоянии.
Отсутствие привычных ритмов – смены дня и ночи тоже сказывается на состоянии людей на орбите. Засыпать и просыпаться в привычное время уже не получается. И основная часть астронавтов, принимавших участие в эксперименте, не засыпала без снотворного.
Отмечаются и проблемы с иммунитетом: иммунная система начинает функционировать как в состоянии болезни. Это предсказуемо, поскольку она попадает в непривычные для себя условия и всеми возможными силами старается защитить организм.
Также в результате исследований российско-канадской группы учёных было установлено, что космическое пространство воспринимается как враждебная среда вплоть до молекулярного уровня. То есть буквально каждая клетка старается мобилизовать свои ресурсы, чтобы защититься от космоса-агрессора.
Действие радиации
В космосе ничто не сдерживает влияние ультрафиолета. И хотя защитная функция отчасти ложится на обшивку космического корабля, точно неизвестно, насколько она эффективна, и не ослабевает ли со временем. На борту МКС имеется скелет, на котором закреплены органы, выполненные из имитирующего человеческую кожу материала. Он находится на борту уже давно, и исследования воздействия космоса на здоровье человека продолжаются.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В космосе ничто не сдерживает влияние ультрафиолета. "
Что за набор слов? Что к чему?