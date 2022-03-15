Опасное воздействие космического пространства на здоровье: последствия выхода на орбиту

В космическом пространстве действуют свои собственные законы, о которых людям известна лишь крошечная часть. И можно предположить, что Вселенная не особенно рада непрошенным гостям.

Нам – живущим на Земле людям, постоянно приходится преодолевать силу притяжения. А в космосе ее нет. Ничто не действует на кости и мышцы. Первые советские космонавты по возвращении рассказывали, что им и ложку поначалу было трудно удержать: так мышцы расслабились и отвыкли от работы.

«Болезнь движения» является чуть ли не самой распространённой среди космонавтов. Во избежание её развития экипаж регулярно занимается на специальных тренажёрах. Но есть обратная сторона медали: постоянные нагрузки не самым лучшим образом сказываются на сердечной мышце. Несколько российских космонавтов, к сожалению, даже скончалось от инфаркта.