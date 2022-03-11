Жириновский вышел из двухнедельной комы и готов к плодотворной работе

По сообщению ТАСС стало известно, что Жириновский пришёл в себя, готов к работе и уже принимает документы от помощников.

Если ещё несколько дней назад сообщения о здоровье Владимира Вольфовича содержали неутешительные прогнозы, то сейчас ситуация полностью стабилизировалась: глава партии чувствует себя достаточно хорошо для того, чтобы возобновить работу.