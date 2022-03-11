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Жириновский вышел из двухнедельной комы и готов к плодотворной работе

Жириновский вышел из двухнедельной комы и готов к плодотворной работе (2 фото)

Автор:
11 марта 2022 12:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Владимир Жириновский   Россия   здоровые   политик   состояние   
358
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Лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский провёл в реанимационном отделении больше месяца. 26 февраля 2022 года из-за резкого ухудшения состояния политика ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ.

По сообщению ТАСС стало известно, что Жириновский пришёл в себя, готов к работе и уже принимает документы от помощников.

Если ещё несколько дней назад сообщения о здоровье Владимира Вольфовича содержали неутешительные прогнозы, то сейчас ситуация полностью стабилизировалась: глава партии чувствует себя достаточно хорошо для того, чтобы возобновить работу.


2 февраля политик был госпитализирован в Центральную клиническую больницу с подтвержденным диагнозом КОВИД-19. До этого момента его состояние оценивалось как стабильное. Информацию об ухудшении здоровья Жириновского, распространяемую неподтвержденными источниками, представители партии категорически опровергали.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Владимир Жириновский   Россия   здоровые   политик   состояние   
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10  комментариев
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27k
Dobry vojak Svejk Z 47 минут назад
Вольфович выспался, ща трухнёт этот мир )
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Игорь 10 минут назад
Ему расскажут о положении страны вообще и в мире в частности и он снова потребует, чтобы его в кому ввели
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Fat Lynx 21 минуту назад
Щаз Волкыч знатно оху-е-ет! И примется наводить порядок.
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945
Hallo FreeSpace 23 минуты назад
Он послан из будущего ...
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Erorist 37 минут назад
Он сделал пластическую операцию, состарил себя макияжем, но я всё равно его узнал... Здравствуй, Дункан МакЛауд!
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58k
Dominus 39 минут назад
Вольфович,выздоравливай скорее,здесь такое творится... Без тебя история творится .
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52k
Татьяна Юсова 43 минуты назад
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921
And Kkk 44 минуты назад
Вот он от новостей наверное охренел.
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