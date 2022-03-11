Жириновский вышел из двухнедельной комы и готов к плодотворной работе

Лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский провёл в реанимационном отделении больше месяца. 26 февраля 2022 года из-за резкого ухудшения состояния политика ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ.
По сообщению ТАСС стало известно, что Жириновский пришёл в себя, готов к работе и уже принимает документы от помощников.
Если ещё несколько дней назад сообщения о здоровье Владимира Вольфовича содержали неутешительные прогнозы, то сейчас ситуация полностью стабилизировалась: глава партии чувствует себя достаточно хорошо для того, чтобы возобновить работу.
2 февраля политик был госпитализирован в Центральную клиническую больницу с подтвержденным диагнозом КОВИД-19. До этого момента его состояние оценивалось как стабильное. Информацию об ухудшении здоровья Жириновского, распространяемую неподтвержденными источниками, представители партии категорически опровергали.
Источник:
АНТИФИШКИ
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