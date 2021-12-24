Покорение Марса: эксперименты Королева и планы Маска

Обстановка внутри была более чем спартанская: откидные койки, крохотный санузел, скромный паек и всего лишь 20-литровое ведро воды на троих из расчета на целых 10 суток.

Три человека прожили год на площади 12 квадратов. Помещение было оборудовано всем необходимым для жизни: в нем помимо спальных мест были стол, плита, базовый набор медикаментов и даже спортивные тренажеры. Кураторы периодически устраивали экипажу внештатные ситуации, в результате которых у людей сдавали нервы. Но командир успешно справлялся с их урегулированием.

Что интересно, чем сложнее была задача, чем лучше команда с ней справлялась. Программа была признана успешно завершенной. И в Союзе даже назначили дату полета на Марс. Но вскоре ушел из жизни Королев. Достойных кураторов для его замены не нашлось, и программу свернули.