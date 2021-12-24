Покорение Марса: эксперименты Королева и планы Маска

СССР планировал отправить космонавтов на Красную планету еще в 60-х. Но, как это часто бывает, вмешались обстоятельства непреодолимой силы.
В Израиле построен симулятор жизни с учетом известных фактов об этой планете. Пустыня Негев идеально подошла для этих целей. В эксперименте приняли участие астронавты из 6 стран: Австрии, Германии, Нидерландов, Израиля, Португалии и Испании.
Следующий планируется провести уже более длительное время – порядка 200 дней. Не все знают, что такого рода эксперименты по выживанию уже проводились в СССР еще в 70-х годах. Какие испытания пришлось преодолеть кандидатам в космонавты, и что стало причиной сворачивания программы?
Илон Маск планирует возвести на Красной планете город уже через 30 лет. Предприниматель озвучил примерный бюджет, который составляет 10 трлн долларов. Мало того, креативный бизнесмен хочет открыть на Марсе еще и завод по выпуску электроавтомобилей. Миссия астронавтов запланирована на 2025 год.
Между тем как первые планы по покорению холодной планеты группой советских ученых уже реализовывались под руководством лично Сергея Королева. На предварительном этапе подготовки будущих астронавтов проверили на психологическую совместимость и заперли в замкнутом пространстве – знаменитой бочке.
Обстановка внутри была более чем спартанская: откидные койки, крохотный санузел, скромный паек и всего лишь 20-литровое ведро воды на троих из расчета на целых 10 суток.
Три человека прожили год на площади 12 квадратов. Помещение было оборудовано всем необходимым для жизни: в нем помимо спальных мест были стол, плита, базовый набор медикаментов и даже спортивные тренажеры. Кураторы периодически устраивали экипажу внештатные ситуации, в результате которых у людей сдавали нервы. Но командир успешно справлялся с их урегулированием.
Что интересно, чем сложнее была задача, чем лучше команда с ней справлялась. Программа была признана успешно завершенной. И в Союзе даже назначили дату полета на Марс. Но вскоре ушел из жизни Королев. Достойных кураторов для его замены не нашлось, и программу свернули.
Внимание интересной теме уделили значительно позднее, в 90-х. Сперва в аризонской пустыне американцы построили комплекс «Биосфера-2». Затем эстафетную палочку приняла Европа, а впоследствии и Россия.
Проект «Марс-500» организовала Российская академия наук совместно с Роскосмосом. В капсулу, имитирующую космический корабль, поместили шестерых астронавтов.
Первые этапы были относительно небольшими по длительности: две недели в 2005 году и 3,5 месяца в 2009 году. Заключительный третий этап стартовал в начале лета 2010 и продлился целых полтора года. Конечно, условия проживания были значительно комфортнее, нежели в советской бочке. Помещение было разделено на несколько специальных блоков: жилой, медицинский, складской, посадочный и тренировочный. Людям было разрешено взять с собой фильмы, игры, музыкальные записи. Они могли общаться с родными по радиосвязи.
Что интересно, в процессе эксперимента, задачей которого было изучение поведения людей в такого рода условиях, у команды не произошло ни одного серьезного конфликта. То есть теоретически длительный полет возможен, но практическая реализация все еще остается под вопросом.
После завершения эксперимента добровольцев встретили члены семьи, медики, пресса. Основной проблемой по признанию участников стал однообразный рацион, и они незамедлительно попросили гамбургеров с жареной картошкой и газировки.
Автор научных публикаций о космосе Александр Галкин писал, что после возвращения Юрия Гагарина народному ликованию не было границ: люди кричали, махали руками и плакатами, а первый космонавт лишь скромно улыбался и приветствовал советских граждан из открытого ЗИЛа.
Юрий Алексеевич получил за полет звание Героя СССР. Но помимо этого удостоился и ряда подарков, список которых был засекречен.
К вышеперечисленному прилагались дефицитные, а потому особенно ценные вещи: костюмы, пальто, носки, перчатки, шляпы, белье, электробритва и военная форма.
За два года после полета Гагарин посетил более 30 стран и стал чуть ли не самым популярным человеком планеты. Перед отъездом из Египта ему вручили символические ключи от Александрии и Каира, а во Франции подарили автомобиль. За который Юрий Алексеевич получил строгий выговор главного по идеологии Михаила Суслова: тот посчитал, что советский гражданин должен был отказаться от презента, врученного лидерами капиталистических государств.
А как вы считаете, каковы реальные шансы организации полета на Марс?
Источник:
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Королёв-гений, опережавший время! Просто немного не повезло нам с "Н-1"... А Маск никогда и не скрывал (в интервью) своих симпатий к нашему главному конструктору.
Да лана , Королев планировал... Ни за что не поверю, Королев не мудак и не сказочник. "запланировали планировать" я еще поверю.
Пруфы где?
А эксперименты по изолированному нахождению... Были да, и одиночные в специальных помещениях, даже иногда под землей, куда ни один звук не проникал. Но цели у них широкие, не конкретно для конкретного полета конкретным экипажем (во как завернул тафтологически ), а "общекосмические".
А откуда цифра интересно взялась, в 10 трл. Я понимаю, что здесь, на Земле, надо траты делать, но если колония на другой планете на самообеспечении, откуда там траты в земных деньгах и на что? Или они "мешки с цементом для домов" с Земли тягать планируют?