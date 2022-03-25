FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5961 пост • 847 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Хозяин «Спартака» потерял почти всё своё состояние

Хозяин «Спартака» потерял почти всё своё состояние (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2022 17:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Федун   клуб   команда   лукойл   санкции   спартак   футбол   
1189
4
1

Хотя заверил, что продолжит финансирование футбольного клуба.

Леонид Федун - 65-ти летний вице-президент «Лукойла» и московского «Спартака». Недавно он посетил заседание исполкома РФ и заявил, что потерял 99% своего состояния. Об этом рассказал член исполкома РФС Владимир Афанасьев:

«Федун говорил, что у него ситуация сложная».

Ещё в начале месяца Федун заявлял: «Да, есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак». Хотя компания “Капиталъ”, которая и инвестирует деньги в футбольный клуб, попала под санкции - по этому поводу Федун заметил: «Первая такая реакция — может, кто-то в Вашингтоне не любит "Спартак"? Другого объяснения у меня нет. Может, там болельщики ЦСКА».

В прошлом сезоне бюджет «Спартака» был 8,6 миллиарда рублей. В этом - ещё больше, из-за празднования 100-го юбилея со дня основания.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Федун   клуб   команда   лукойл   санкции   спартак   футбол   
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
Опиум для народа 2 часа назад
Какая, с"ка, жаль. СМСками помочь не надо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
17k
Александр Сучков 24 минуты назад
Я так и не понял- Шнуров ушол на покой или снова еб...шит? Его хер поймешь)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Григорий Водениктов 59 минут назад
"байден придёт порядок наведёт"
глядишь он своими санкциями закроет Российский футбол! зряплаты им платят нескромные, а из достижений только рекламные ролики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван 2 часа назад
Карточку в сбере что ли заблокировали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

106742



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемы с котом, который каламбурит по полной
0
30
Мемы с котом, который каламбурит по полной
Что можно было купить в послевоенном СССР на 50 тысяч рублей
1
34
Что можно было купить в послевоенном СССР на 50 тысяч рублей
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Почему американского миллионера полюбили в СССР
0
1
Почему американского миллионера полюбили в СССР
«Действенный» метод отомстить бывшему (4 фото)
«Действенный» метод отомстить бывшему (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Собеседование 2022
1
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
9
46

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#Ватермарк#Разное#дтп#люди#Россия#автомобили#позитив#собака
#фото#факты#история#в мире#Еда#Приколы#кот#авто аварии#кража#фейл
#прикол#интересно#интересное#подборка#картинки#СССР#аварии#автомир#кино#Украина

На что жалуетесь?

Вернуться