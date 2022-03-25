Хозяин «Спартака» потерял почти всё своё состояние

Хотя заверил, что продолжит финансирование футбольного клуба.
Леонид Федун - 65-ти летний вице-президент «Лукойла» и московского «Спартака». Недавно он посетил заседание исполкома РФ и заявил, что потерял 99% своего состояния. Об этом рассказал член исполкома РФС Владимир Афанасьев:
«Федун говорил, что у него ситуация сложная».
Ещё в начале месяца Федун заявлял: «Да, есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак». Хотя компания “Капиталъ”, которая и инвестирует деньги в футбольный клуб, попала под санкции - по этому поводу Федун заметил: «Первая такая реакция — может, кто-то в Вашингтоне не любит "Спартак"? Другого объяснения у меня нет. Может, там болельщики ЦСКА».
В прошлом сезоне бюджет «Спартака» был 8,6 миллиарда рублей. В этом - ещё больше, из-за празднования 100-го юбилея со дня основания.
Источник:
АНТИФИШКИ
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