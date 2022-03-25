Хозяин «Спартака» потерял почти всё своё состояние

Ещё в начале месяца Федун заявлял: «Да, есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак». Хотя компания “Капиталъ”, которая и инвестирует деньги в футбольный клуб, попала под санкции - по этому поводу Федун заметил: «Первая такая реакция — может, кто-то в Вашингтоне не любит "Спартак"? Другого объяснения у меня нет. Может, там болельщики ЦСКА».