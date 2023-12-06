Фотограф показал, как изменение климата влияет на жителей планеты

Многозначительный проект фотографа Ника Брандта (Nick Brandt) — о том, как изменения климата влияют на жизнь жителей планеты. Для этого проекта он отправился в южную часть Тихого океана, чтобы показать насущные проблемы, вызванные повышением уровня моря. Больше всего от этой проблемы страдают жители островов Фиджи, которых фотограф и показал в своём проекте. Эти снимки могут вызывать разные эмоции — но никого не оставят равнодушным.
В рамках своего фотопроекта "SINK / RISE" фотограф Ник Брандт отправился на острова Фиджи в южной части Тихого океана, которая больше всего страдает от повышения уровня моря. Задумывая проект, Брандт хотел привлечь внимание публики к тому, в какой опасности находятся тихоокеанские острова. Он собрал около 12 местных жителей, и привлёк к участию в подводной фотосессии. Хотя у большинства местных отличные навыки плавания под водой, во время съёмок у них была задача: вести себя естественно и изображать сцены из обычной жизни. И участники прекрасно справились!
Съёмки продолжались шесть недель при помощи большой команды, и даже местного мастера по дайвингу, который провёл всестороннюю подготовку всех участников. Фотографии делали на глубине от двух до четырёх метров. Все они показывают то, что местные жители могут очень скоро потерять: их дома, культура и наследие попросту окажутся под водой.
"Я придумал эту концепцию в прошлом году. Она визуально и метафорично изображает то, как влияет повышение уровня моря на сотни миллионов людей по всей планете. Многие острова южной части Тихого океана особенно уязвимы. Многие из них находятся на высоте всего нескольких метров над уровнем моря, а значит, со временем они исчезнут. Кроме того, их экономика в значительной степени зависит от океана. Именно поэтому я выбрал для съёмки именно этот регион," - рассказывает фотограф.
"Люди на этих фотографиях живут рядом с океаном в Савусаву, на острове Вануа-Леву на Фиджи. В ближайшие десятилетия они потеряют свои дома, землю и средства к существованию в результате подъёма океана," - продолжает фотограф.
По словам фотографа, во время самой съёмки единственной сложностью была капризная стихия. Из-за наличия в воде планктона в некоторые дни вода была недостаточно прозрачной, а в другие дни в океане бушевали штормы: поэтому команда довольно часто делала перерывы.
"Для меня изменение климата - самая важная проблема, которая когда-либо стояла перед человечеством. Она важна для меня, и я хотел бы, чтобы она была важна для гораздо большего числа людей. В противном случае, мы просто идём в никуда," - говорит Ник.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Интересно, что именно этот лайнер должен был вылететь в Дубай на саммит, посвященный глобальному потеплению.
Они уже с этой своей повесткой реально людей за дебилов держат.
П"здеть на раскрученную тему-то можно. Как он РЕАЛЬНО - то борется?
Хотя понял в чем его прикол. Он дал понять что эти негры настолько тупые, что даже при потопе останутся сидеть на стульях и кроватях...
Примерно также как и ты на этом сайте.
Да и многие другие.
Собрались, попи@дели, разошлись.
Такая у вас боротьба
Там и встретимся.
Сиди, штаны суши