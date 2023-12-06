Фотограф показал, как изменение климата влияет на жителей планеты

Съёмки продолжались шесть недель при помощи большой команды, и даже местного мастера по дайвингу, который провёл всестороннюю подготовку всех участников. Фотографии делали на глубине от двух до четырёх метров. Все они показывают то, что местные жители могут очень скоро потерять: их дома, культура и наследие попросту окажутся под водой.



