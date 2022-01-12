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20 захватывающих снимков со всего мира

20 захватывающих снимков со всего мира (21 фото)

Автор:
12 января 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   красиво   красивые фото   мир   природ   фото   фотографы   фотоконкурс   
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Конкурс New York Photography Awards собирает лучшие и самые захватывающие фото городских и природных пейзажей. На конкурс принимаются работы со всего мира от фотографов старше 18 лет. В 2021 году в нем приняли участие 3 тысячи работ фотографов из 50 стран. Взглянем на финалистов!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   красиво   красивые фото   мир   природ   фото   фотографы   фотоконкурс   
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