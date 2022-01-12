20 захватывающих снимков со всего мира

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Конкурс New York Photography Awards собирает лучшие и самые захватывающие фото городских и природных пейзажей. На конкурс принимаются работы со всего мира от фотографов старше 18 лет. В 2021 году в нем приняли участие 3 тысячи работ фотографов из 50 стран. Взглянем на финалистов!
Вспышка молнии, ударившая в антенну Всемирного торгового центра 1 в Нью-Йорке. Фотограф Saso Domijan
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Пловцы на старте соревнований по триатлону 2021 Jersey Triathlon в сентябре. Фотограф Marc Le Cornu
Барденас-Реалес - полупустынная местность на юго-востоке испанской провинции Наварра. Фотограф Henrique Murta
Источник: — переведено специально для fishki.net
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