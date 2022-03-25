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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (26 фото)

Автор:
25 марта 2022 10:33
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
2212
26
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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39  комментариев
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1k
DarkSkat 2 часа назад
Комментарий к фото
Сколько раз видел эту картинку и так и не разобрал где подвох
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29k
BuG 3 минуты назад
Комментарий к фото
Фото обеих комментаторш одинаковые.
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0
yamal.nur.68 5 минут назад
Комментарий к фото
У нас в Нуре така же хуня
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155
Сергей Салем 6 минут назад
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Интересная у него жена - не попросила, а попросил развода. Вот что спортзал с людьми делает.
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0
yamal.nur.68 8 минут назад
Комментарий к фото
Философ прям))))
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265
Дмитрий Быков 10 минут назад
Комментарий к фото
Чевобль?
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265
Дмитрий Быков 13 минут назад
Комментарий к фото
Срочно выдать премию в количестве 1 упаковки. Заслужил.
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0
yamal.nur.68 20 минут назад
Комментарий к фото
конкретное фото. Как раз для психотерапевтов. Если б комменты не прочел хрен бы разобрался
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1
Павел Чурсин Полчаса назад
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Менеджер что-то знал...
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6k
Максим 40 минут назад
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Больше на ингушский символ солнца похож, там три "луча", тут три хвоста.
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1k
Walther 42 минуты назад
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И фамилия ему - Мессинг!
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236
eutace 53 минуты назад
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не иначе родственник Ванги
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27k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
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Теперь это не менеджер, а зам директора ? )
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27k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
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Потом они построили ещё три плотины, потом ещё и ещё... В итоге - лесничий утонул нафиг.
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7k
Puans-on Час назад
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Ничего не понял.
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39k
Лесли 🥰 Час назад
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Так вот из-за кого подорожала бумага!)))
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39k
Лесли 🥰 Час назад
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1k
!ГЕНнадий 2 часа назад
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Скорее - морковью...

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1k
!ГЕНнадий 2 часа назад
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1k
!ГЕНнадий 2 часа назад
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-А я с детства удивлялся - зачем в продуктовых стояли овоскопы?...

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!ГЕНнадий 2 часа назад
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-Открывайте, дегустатор пришёл!..
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