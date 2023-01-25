Как выглядят аналогичные герои сказок глазами диснеевских и советских мультипликаторов

На этом мы закончим сравнения персонажей «Алисы в Стране чудес». Следующие сравнения могут показаться спорными, ведь литературный материал, на котором основаны мультфильмы, разный. Но их герои и сюжеты имеют множество сходных черт, поэтому посмотреть, как они воплощены разными мультипликаторами, тоже очень любопытно.

Белль и Настенька