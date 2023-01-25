Как выглядят аналогичные герои сказок глазами диснеевских и советских мультипликаторов

Предлагаю для вас уже третью часть коллажей, которые показывают, как похожие герои выглядят в диснеевских и советских мультфильмах.
В мире существует множество похожих сюжетов. Иногда одни и те же истории приобретают разные интерпретации. Поэтому довольно любопытно сравнивать то, как их персонажей видят мультипликаторы, создающие образы, которые потом становятся знакомыми и узнаваемыми.
Алиса
Премьера диснеевского мультфильма «Алиса в Стране чудес» состоялась в 1951 году. Советская Алиса увидела свет в 1981-м. Посмотрим, как воплотили образы персонажей мультипликаторы из разных стран.
Болванщик
Ещё этот персонаж известен как Безумный Шляпник.
Червонная Королева
Чеширский Кот
Мартовский Заяц
Белый Кролик
Гусеница
Мышь Соня
На этом мы закончим сравнения персонажей «Алисы в Стране чудес». Следующие сравнения могут показаться спорными, ведь литературный материал, на котором основаны мультфильмы, разный. Но их герои и сюжеты имеют множество сходных черт, поэтому посмотреть, как они воплощены разными мультипликаторами, тоже очень любопытно.
Белль и Настенька
Сюжеты «Красавицы и Чудовища», снятого по сказке Жанны Мари Лепренс де Бомон, и «Аленького цветочка» по сказке Сергея Аксакова очень похожи. Прекрасная девушка вместо своего отца оказывается запертой вместе со страшным чудищем, которое оказывается заколдованным принцем.
Чудовище
Мультфильм «Красавица и чудовище» был выпущен в 1991 году. «Аленький цветочек» вышел в 1952 году.
Принц
В диснеевском варианте его зовут Адам.
Отец
В диснеевском варианте его зовут Морис, он добродушный старичок-изобретатель, которого жители считают сумасшедшим из-за его необычных машин. В «Аленьком цветочке» это купец Степан Емельянович.
Роза и Аленький цветочек
А теперь перейдём к следующей паре мультфильмов по сказках со схожим сюжетом. Это «Белоснежка и семь гномов» братьев Гримм и «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» Александра Сергеевича Пушкина.
Белоснежка и Царевна
Принцесса и царевна, злая мачеха, волшебное зеркало. Девушка, попадающая к семи мужчинам, только у Гримм это гномы, а у Пушкина — богатыри. Отравленное яблоко, сон в хрустальном гробу и спасительный поцелуй. Такие похожие судьбы, ну как их не сравнить!
Сцена с яблоком
Диснеевский мультфильм о Белоснежке вышел в 1937 году. Это первый полнометражный музыкальный анимационный фильм студии. Советский мультфильм вышел в 1951 году.
Волшебное зеркало
Семь гномов и семь богатырей
У братьев Гримм — гномы, а у Пушкина — богатыри. Это, наверное, самое существенное отличие персонажей.
Злая королева и Царица
Принц и царевич Елисей
Источник:
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При явном родстве фабулы «Аленького цветочка» и «Красавицы и чудовища» всё же нельзя не отметить национальные особенности, которые касаются не только взаимоотношений Настеньки (или как там её) с меховым мужчиной, но и других сюжетных линий и даже эпизодов.
Первичная линия – купцы куда-то отправляются. Французский сюжет описывает кораблекрушение армады со всем грузом. В русском – отправляется купец на одном корабле, и дочери ему во время прощания подарки загадывают. Цветочек аленький звучит именно здесь.
Что происходит далее?
У француза вся армада идёт [мат]е. У русского купца корабль цел, и он, даже будучи выброшенным на неведомый остров, ухитряется найти последний подарок (опустим подробности).
Детали. Очень показательные.
Особенно меня занимают сцены трапезы купцов во дворце и в замке.
Что происходит у Степана Емельяновича: ходит-ходит человек по мраморным залам дворца на неведомом острове, кличет-кличет хоть кого – а ответа нет. В конце концов, присаживается на кушетку, устав от хождений (да и предыдущее кораблекрушение тоже сил не прибавило) и говорит: «Богато здесь, да пирогов бы с дороги…»
И тут же перед ним появляется накрытый стол.
«Ай спасибо!» – говорит купец. Тут же поднимается крышечка с супницы, и он добавляет, понюхав: «Ай да щи! Знаменитые!»
Ну, дальше все помнят: «Пироги... О, славно!» (это о возникшей из воздуха чарочке и таком же воздушном графинчике, из которого вино наливается в чарочку). «Будьте здравы, хозяин с хозяюшкой!» – говорит Степан Емельяныч, выпивает чарочку и приступает к еде.
Чем купец ел щи – сие автору неведомо. Возможно, похлебал прям из супницы, горячего. Полакал точнее. Хотя нужно бы ложку на стол (вряд ли за голенищем носил). Ну и ножик с вилкой не помешали бы – всё-таки мясные пироги, мясо запечённое, не зубами же грызть. Рвать окорок, так сказать, клыками…
Однако же, сам процесс мы не видим – нам показывают летающие в воздухе всякие музыкальные инструменты. После чего купец после обеда встаёт из-за стола и говорит: «За хлеб, за соль спасибо!». Следовательно, как-то приборы образовались. Ну, как и те же арфы из воздуха.
Тут же все остатки пиршества исчезают (так и хочется сказать в холодильник), на что купец реагирует: «Хм… а все-таки чудно!»
Что происходит у французского купца.
Сваливается он с лошадью с какого-то обрыва, лошадь ломает ногу, он такой – ну сорян, братан, ничо сделать не могу, иду дальше. И оставив верного коня, идёт к зданию.
Это оказывается замок, там совсем никого нет (как положено), но на столах уже навалено жрачки на роту голодных солдат. Или даже больше. И на коня тоже, но он валяется под обрывом, думает, как дальше жить.
Месье подходит, берёт вилку.
Как видим – есть отличие от русских! Вот он, прибор-то столовый!
Но понадобилась вилка только для того, чтобы ткнуть себя ею себя в руку со словами: «Не сплю ли я», после чего убедиться, что не спит, положить вилку на стол и наброситься на еду голыми руками.
Характерно, что обращается к хозяину с напиханным ртом: «Ничего, если я тут подкреплюсь?»
А что хозяин скажет – выплюнь, зараза?
И дальше идёт вдоль стола и цопает всё, что под руку попадётся, пихает себе в рот, наливает вина без меры, расплёскивая на скатерть, обзывает кого-то канальями (сравнить с хозяином и хозяюшкой в русском варианте).
И тормозится только после того, как поднос падает со стола. А там и подарки в зале появляются.
Дальше всё по шаблону: купцам мало, они идут туда, куда их надрало, и срывают там аленький цветочек.
Оба чудовища орут и говорят, что [мат] тебе, купчина, на что начинаются отмазки – дочка Настенька (или как там её) попросила.
Французскому чудовищу это всё [мат], всех убью, смерть за розу. Ну, если, конечно, никто не прибудет в замок.
Чудовище русское немножко ласковее: [мат] ты, купец, цветок мой любимый сорвал? Тот честно: дочка Настенька попросила. Ага, говорит чудовище, Настенька… Не-не-не, говорит купец, и думать забудь.
Ах, забудь, говорит чудовище? Ну, тогда ехай к себе домой, а через сутки чтоб тут был.
Ибо скучно мне. Да и цветочек сорвали.
Французский зверь прост и краток: никаких там льгот и отсрочек, можешь сходить попрощаться, а как не вернёшься – все твои дети того. Начиная с любимой меньшой Настеньки (или как там её).
Что характерно – русский купец дочерям своим ни слова не сказал, сам твёрдо решил надеть поутру кольцо и отправиться на остров.
Француз же собрал полный коллоквиум, всех шестерых детей, и драматически сообщил, что так, мол, и так, надо мне уйти от вас… возможно, навеки… возможно, на смерть… А чтобы уйти, надо мне сесть на коня и на ухо ему шепнуть заветное словосочетание «больше жизни».
Ну что, как не провокация? Маладца, короче. Ясное дело, что Настенька (блядь, да [мат]!) на коня и к чудовищу. Ненуашо, не погибать же папеньке.
Дальше, конечно, тоже весело.
Младшие дочери (хрен с ними, Настеньки) благополучно прибыли к своим чудовищам – но русское мохнатое невесть что обошлось очень благородно, типа ты тут госпожа, делай что хошь, никто тебя не обидит. И только смотрел за нею скрытно, чтоб не напугать видом своим звериным (хотя как по мне, так очень даже милое чудовище получилось).
Ну, короче. Ничего не надо, ты только ходи так©.
Француз же изначально начал вести себя непотребно. Туда не ходи, того не делай, а что не так – съем тебя. Ну, или ещё что, но тебе тоже не понравится. И вообще, ночью приходил в спальню к девушке, пугал её. Срамота, короче.
Настеньке, чтоб съездить к батюшке да сестрицам, понадобилось всего-то сказать, что сильно соскучилась.
Бель (вот, вспомнила!) пришлось торговаться, танцевать с чудовищем, а потом скандалить, тонуть в проруби – и только после всех этих квестов езжай. Разрешаю.
Как-то оно…
Я б задумалась, короче.
Потом в русской версии завистливые сестрицы ставни закрыли, чтоб не видела Настенька настоящее положение дел, из-за чего она и не успела к вечерней заре. Но она кольцо надела, депортировалась, дошла до поляны заветной – и тут чудовище и ожило. И стало бодрым молодцем.
Не, положа руку на сердце, чудовище было лучше. Милое такое, лохматое, глаза грустные и красивые. Как у молодого Сталлоне. А этот весь лакированный и в красных сапогах, жуть. Если чудовище ещё могло вызывать какие-то чувства, то этот <……..> только на рекламу здорового образа жизни, стирального порошка «Амвей» и красных сапог из дерматина для веганов.
Хотя я Настеньку понимаю. Под венец с лохматым тогда никак, красного молодца подавай. А так бы, если бы не все эти предрассудки, может, и больше счастливы были бы с чудовищем.
Версия французская какая-то совсем action: братья коня украли и поехали замок обворовывать, чтоб долги отдать бандюку Пердюкасу (это фамилия такая), и Пердюкаса (не я придумала) вместе со всей шайкой тоже в замок привели. Что совсем нехорошо, если уж честно. Ладно сёстры Настеньки, засранки такие завистливые, ставни закрыли. Но грабёж – это уже ни в какие ворота не лезет.
В результате русское чудовище ожило от одной слезинки Настеньки. А французскому надо было, чтоб ограбили замок, потом порезали Бель, потом его самого, потом раскаявшиеся братья (считай уже шурины) приволокли его в замок, швырнули в бассейн (ну или типа того), после чего тот стал наконец Венсаном Касселем.
Обе версии интересны. Иначе не смотрела бы постоянно.
Но французскую рекомендую детям постарше. Там мало того, что резня на каждом шагу, так ещё и Настенька – пардон, Бель – в таком декольте постоянно, что сиськи вываливаются.
Не то что Настенька в сарафане.
Но это уж кому что нравится.
https://www.anekdot.ru/id/1240493/https://www.anekdot.ru/id/1240493/
- Что привезти тебе, дочь моя любимая?
- Привези мне, батюшка, чудище страшное волосатое для утех постельных!
- Да ты совсем офонарела, доченька!!!
- Так, понятно, пойдём в долгую... Привези мне, батюшка, цветочек аленький!
- Зашибись! Это значит мы не едем?!!