Батарейка из розетки: хитрость из СССР

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В наше время сложно понять, как техника может работать только от батареек, без возможности подзарядки.
Дефицит батареек в СССР был хроническим. Их завозили редко и в маленьких количествах-с прилавков сметалось за пару часов. При этом в каждой семье была переносная аппаратура: радиоприемники и магнитофоны. Хорошо, если у них был блок питания и при отсутствии батареек могли работать от розетки. Ведь было же полно радиоприемников, которые работали только от батареек.
Отдельных универсальных блоков питания от сети 220 вольт то ли выпускали мало, то ли до нас не довозили-я их в продаже ни разу не видел. Ну раз батареек нет, то тут начиналось "голь на выдумки хитра".
Для варианта "слушать только дома" старались достать сухие элементы.
Для варианта "слушать только дома" старались достать сухие элементы.
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Скручивали их изолентой и получался массивный и долговечный элемент питания на 9 вольт. Приемники с такой батарейкой работали годами. Кто то приспосабливал старые автомобильные аккумуляторы.
Раньше перемычки были открытыми и можно было получить любое напряжение кратное 2 вольтам. Для приемников использовали 5 банок-это около 10 вольт.
Я часто зависал у соседского мальчишки. У него сиротливо стоял приемник "Альпинист-418" без батареек. Мы решили его "оживить". Сейчас даже не помню откуда я узнал эту хитрость... то ли где то вычитал, то ли кто то подсказал. Ну явно не сам додумался в шестом классе то. Суть идеи в следующем:
В розетке у нас два провода: "фаза" и "ноль". По науке "фаза" -это 220 вольт относительно потенциала земли, а "ноль" это потенциал земли. Особенность деревенских электросетей был в том, что "нулевой" провод заземлялся на подстанции, а пока этот провод по столбам дойдет до дома на нем "остается" около 6-7 вольт относительно потенциала земли. Вот этим мы и решили воспользоваться.
К тому времени я уже диод отличал от резистора и найти 4 диода Д226 не составило труда. Из них скрутили схему выпрямительного моста-чтобы из переменного напряжения сделать постоянное.
Я часто зависал у соседского мальчишки. У него сиротливо стоял приемник "Альпинист-418" без батареек. Мы решили его "оживить". Сейчас даже не помню откуда я узнал эту хитрость... то ли где то вычитал, то ли кто то подсказал. Ну явно не сам додумался в шестом классе то. Суть идеи в следующем:
В розетке у нас два провода: "фаза" и "ноль". По науке "фаза" -это 220 вольт относительно потенциала земли, а "ноль" это потенциал земли. Особенность деревенских электросетей был в том, что "нулевой" провод заземлялся на подстанции, а пока этот провод по столбам дойдет до дома на нем "остается" около 6-7 вольт относительно потенциала земли. Вот этим мы и решили воспользоваться.
К тому времени я уже диод отличал от резистора и найти 4 диода Д226 не составило труда. Из них скрутили схему выпрямительного моста-чтобы из переменного напряжения сделать постоянное.
Заземление сделали просто: вбили в подполе кусок арматуры, обильно полили его водой и присоединили к нему провод.
С помощью индикаторной отвертки выяснили где в розетке "фаза", а где "ноль". Причем как пользоваться индикаторной отверткой нас учили взрослые-мол провод "фазы" ни в коем случае трогать нельзя -убьёт! Недавно наткнулся в интернете на фото советских отверток-прям бальзам для сердца:
Мы присоединили один провод к "нулевому" гнезду розетки, а второй провод-к заземлению. Получилась такая схема:
Померили прибором-на проводах к приемнику около 10 вольт. Присоединяем и тут же из динамика приемника раздается мощный гул- забыли включить сглаживающий конденсатор после выпрямления. Порывшись в загашниках находим конденсатор от радиолы. Емкость конечно небольшая, но выбирать не приходилось.
Еще много лет эта конструкция замечательно обеспечивала электропитанием радиоприемник. Мы практически и не выключали радиоприемник, уже не было опасения, что батарейки быстро "сядут".
Такая вот интересная самоделка времен СССР-халявная замена дефицитным батарейкам.
С точки зрения электробезопасности-наша конструкция была не опасней любого другого электроприбора. Хоть и нет гальванической развязки с сетью, но и фазный провод нами не используется. Теоретически радиоприемник мог выйти из строя от скачков напряжения при включении мощных потребителей, но в деревне 70х годов таковых не было.
Единственная опасность- это обрыв нулевого провода между нашим домом и подстанцией, но такого катаклизма на мой памяти не случалось ни разу за полвека.
С точки зрения электробезопасности-наша конструкция была не опасней любого другого электроприбора. Хоть и нет гальванической развязки с сетью, но и фазный провод нами не используется. Теоретически радиоприемник мог выйти из строя от скачков напряжения при включении мощных потребителей, но в деревне 70х годов таковых не было.
Единственная опасность- это обрыв нулевого провода между нашим домом и подстанцией, но такого катаклизма на мой памяти не случалось ни разу за полвека.
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