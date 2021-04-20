FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1081 пост • 523 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
Батарейка из розетки: хитрость из СССР

Батарейка из розетки: хитрость из СССР (11 фото)

Автор:
20 апреля 2021 09:15
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Батарейка   Батарейка из розетки   СССР   Хитрость   розетка   
3065
11
В наше время сложно понять, как техника может работать только от батареек, без возможности подзарядки.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Батарейка   Батарейка из розетки   СССР   Хитрость   розетка   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
1
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Михаил Филиппов Час назад
Опасность такого метода была в том, что какой-то электрик мог легко 2 провода поменять 0 и фазу на последней мили. и тогда вам в приемник поперло бы 220 постоянного
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
pnn80 3 минуты назад
Через трансформатор было бы проще. Пусть себе стоит гудит!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
stabskapitan 8 минут назад
да уж, а простой БП с трансформатором не судьба была сделать? И проще и безопасней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
404
alex 23 минуты назад
И кстати, " еще много лет" ходили поливали этот штырь водой ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Максим Буравец Полчаса назад
Если сосед включит большую нагрузку в сеть, но разность потенциалов между нулем и землей может быть больше чем 10 вольт, особенно если длина линии большая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman Полчаса назад
Никола одобряет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vladimir 47 минут назад
"Дефицит батареек в СССР был хроническим" Автор, а Вы в СССР жили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
404
alex Полчаса назад
Ну любых батареек было, конечно, полно и всегда. Просто дело в другом. Трансформаторов всех видов тоже были кучи. Помните, периодически всплывают темы, где те раскиданные по всем дворам пластины в виде буквы "Ш" ? Легче было, имхо, найти трансформатор, чем колхозить конструкцию, которая может перестать работать в любой момент.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Девушка необычным способом уличила любимого в измене (4 фото) Девушка необычным способом уличила любимого в измене (4 фото) "Привязали к стулу и полезли в рот": истории из детства от пользователей про удаление миндалин "Привязали к стулу и полезли в рот": истории из детства от пользователей про удаление миндалин Советские свадебные фотографии разных лет Советские свадебные фотографии разных лет «Акватлон»: зачем в СССР боролись под водой? «Акватлон»: зачем в СССР боролись под водой? Где отдыхали советские граждане: туда мечтали поехать все Где отдыхали советские граждане: туда мечтали поехать все Какие были зарплаты в СССР в пересчете на сегодняшний день? Какие были зарплаты в СССР в пересчете на сегодняшний день?
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

408606



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Самый обычный рейс на русском космопоезде
3
79
Самый обычный рейс на русском космопоезде
Типичные ситуации с женщинами, которые замечательно раскрывают их суть
2
67
Типичные ситуации с женщинами, которые замечательно раскрывают их суть
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как появился первый человек на самом деле
1
61
Как появился первый человек на самом деле
Пирог с капустой и фаршем на заливном тесте
7
12
Пирог с капустой и фаршем на заливном тесте
Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео)
Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото +...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#подборка#СССР#прикольные#приколы#интересное#знаменитости#шоу бизнес
#история#факты#люди#дтп#сша#в мире#фотографии#аварии#позитив#авто аварии
#фото#Россия#картинки#кино#прикол#комментарии#природа#дети#смешные#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться