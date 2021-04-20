Батарейка из розетки: хитрость из СССР

Раньше перемычки были открытыми и можно было получить любое напряжение кратное 2 вольтам. Для приемников использовали 5 банок-это около 10 вольт.



Я часто зависал у соседского мальчишки. У него сиротливо стоял приемник "Альпинист-418" без батареек. Мы решили его "оживить". Сейчас даже не помню откуда я узнал эту хитрость... то ли где то вычитал, то ли кто то подсказал. Ну явно не сам додумался в шестом классе то. Суть идеи в следующем:



В розетке у нас два провода: "фаза" и "ноль". По науке "фаза" -это 220 вольт относительно потенциала земли, а "ноль" это потенциал земли. Особенность деревенских электросетей был в том, что "нулевой" провод заземлялся на подстанции, а пока этот провод по столбам дойдет до дома на нем "остается" около 6-7 вольт относительно потенциала земли. Вот этим мы и решили воспользоваться.



К тому времени я уже диод отличал от резистора и найти 4 диода Д226 не составило труда. Из них скрутили схему выпрямительного моста-чтобы из переменного напряжения сделать постоянное.