Вовремя предать - это предвидеть: прощаемся с Чубайсом подборкой мемов

Как вы уже знаете, Анатолий Чубайс покинул Россию. Если не знаете, то читайте по ссылке. Один из самых, мягко говоря, нелюбимых народом политиков уволился с должности специального представителя при президенте по связям с международными организациями и уехал в Стамбул. Вчера его видели в турецкой столице у банкомата. С собой он взял жену Авдотью Смирнову, а вот что он оставил в России - смотрите по ссылке. Одни говорят, АБ ещё вернётся, другие - что будет жить в Италии и возвращаться не планирует. Сам Чубайс пока молчит.

Предлагаем проводить политика подборкой мемов.