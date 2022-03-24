Вовремя предать - это предвидеть: прощаемся с Чубайсом подборкой мемов

Улетел, не обещал вернуться и даже не посидел на дорожку.
Как вы уже знаете, Анатолий Чубайс покинул Россию. Если не знаете, то читайте по ссылке. Один из самых, мягко говоря, нелюбимых народом политиков уволился с должности специального представителя при президенте по связям с международными организациями и уехал в Стамбул. Вчера его видели в турецкой столице у банкомата. С собой он взял жену Авдотью Смирнову, а вот что он оставил в России - смотрите по ссылке. Одни говорят, АБ ещё вернётся, другие - что будет жить в Италии и возвращаться не планирует. Сам Чубайс пока молчит.
Предлагаем проводить политика подборкой мемов.
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Для начала вспомним классику, фраза из которой здорово подходит к отъезду Чубайса.
Мало чей отъезд из страны может так объединить людей. Все, кто знает, кто такой Чубайс, положительно оценивают его уход по собственному желанию и переезд за границу. Но возникает один вопрос - кто теперь будет во всём виноват?
Чубайса иногда сравнивают с тараканом, но не в том смысле, что оба рыжие. Тараканы отличаются живучестью. Чубайсу же удалось пережить много политических катаклизмов. Кто знает, может, и 2022-й его не сломал, и он снова выплывет на политическом горизонте России. (Рекомендуем три раза постучать по дереву, чтобы не сглазить).
Считается, что про 30 миллионов человек, не вписавшихся в рынок сказал Чубайс. Однако сам АБ неоднократно это опровергал, а цитата приписывается также Егору Гайдару и Ирине Хакамаде. Но это и неважно, ему фраза очень подходит.
А помните, как он обещал по две "Волги" за ваучер и гибкие планшеты вместо учебников?
Не только россияне порадовались уходу Чубайса с российского рынка, рубль тоже немного поднял голову (конечно, не от этого, но сделаем вид, что от этого).
Когда-то Михаил Задорнов перевернул фамилии известных людей и увидел, что они говорящие. Так Киркоров стал Ворокрик, а Чубайс - Сйабуч. Вчера АБ сделал самый настоящий Сйабуч.
В интернете негодуют из-за того, что Чубайсу так легко дали уехать. Геннадий Зюганов тоже этим фактом недоволен. "Зря выпустили: его надо было судить здесь!" - сказал 77-летний глава КПРФ.
Однако пользователи предполагают, что Чубайса настигнет возмездие в лице Петрова и Боширова, приехавших в Стамбул, чтобы поглазеть на шпили.
Карикатурист Сергей Ёлкин догадался, почему Чубайс улетел именно в Стамбул - как профессиональный аферист он просто обязан быть сыном турецкоподданного.
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АНТИФИШКИ
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А теперь он уехал. Накрылась заначка-то...
А иногда хочется абстрактной справедливости. Отъезд за границу и отгон от кормушки мне не кажется чрезмерно тяжёлым наказанием.