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Вовремя предать - это предвидеть: прощаемся с Чубайсом подборкой мемов

Вовремя предать - это предвидеть: прощаемся с Чубайсом подборкой мемов (14 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2022 18:39
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Турция   ваучер   мем   нано   политика   стамбул   чубайс   
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Улетел, не обещал вернуться и даже не посидел на дорожку.


Как вы уже знаете, Анатолий Чубайс покинул Россию. Если не знаете, то читайте по ссылке. Один из самых, мягко говоря, нелюбимых народом политиков уволился с должности специального представителя при президенте по связям с международными организациями и уехал в Стамбул. Вчера его видели в турецкой столице у банкомата. С собой он взял жену Авдотью Смирнову, а вот что он оставил в России - смотрите по ссылке. Одни говорят, АБ ещё вернётся, другие - что будет жить в Италии и возвращаться не планирует. Сам Чубайс пока молчит.


Предлагаем проводить политика подборкой мемов.


Для начала вспомним классику, фраза из которой здорово подходит к отъезду Чубайса.


Мало чей отъезд из страны может так объединить людей. Все, кто знает, кто такой Чубайс, положительно оценивают его уход по собственному желанию и переезд за границу. Но возникает один вопрос - кто теперь будет во всём виноват?

Чубайса иногда сравнивают с тараканом, но не в том смысле, что оба рыжие. Тараканы отличаются живучестью. Чубайсу же удалось пережить много политических катаклизмов. Кто знает, может, и 2022-й его не сломал, и он снова выплывет на политическом горизонте России. (Рекомендуем три раза постучать по дереву, чтобы не сглазить).

Считается, что про 30 миллионов человек, не вписавшихся в рынок сказал Чубайс. Однако сам АБ неоднократно это опровергал, а цитата приписывается также Егору Гайдару и Ирине Хакамаде. Но это и неважно, ему фраза очень подходит.


А помните, как он обещал по две "Волги" за ваучер и гибкие планшеты вместо учебников?


Не только россияне порадовались уходу Чубайса с российского рынка, рубль тоже немного поднял голову (конечно, не от этого, но сделаем вид, что от этого).

Когда-то Михаил Задорнов перевернул фамилии известных людей и увидел, что они говорящие. Так Киркоров стал Ворокрик, а Чубайс - Сйабуч. Вчера АБ сделал самый настоящий Сйабуч.


В интернете негодуют из-за того, что Чубайсу так легко дали уехать. Геннадий Зюганов тоже этим фактом недоволен. "Зря выпустили: его надо было судить здесь!" - сказал 77-летний глава КПРФ.


Однако пользователи предполагают, что Чубайса настигнет возмездие в лице Петрова и Боширова, приехавших в Стамбул, чтобы поглазеть на шпили.

Карикатурист Сергей Ёлкин догадался, почему Чубайс улетел именно в Стамбул - как профессиональный аферист он просто обязан быть сыном турецкоподданного.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мемы   Турция   ваучер   мем   нано   политика   стамбул   чубайс   
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29  комментариев
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70k
Пётровыч Час назад
Чубайс был смотрящим за Россией от западного мира. Теперь он в России не нужен и его отозвали. Вот такая вот музыка, такая блин вечная политика.
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soar 5 минут назад
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496
Gennadij 14 минут назад
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8
Искандер Шаманов 15 минут назад
А есть еще вот такой демотиватор...: "Об этом человеке известно только, что он не сидел в тюрьме, но почему не сидел - неизвестно." М. Твен.
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3k
Margo 17 минут назад
Ждём интервью, аналогия на Гесса напрашивается, но только Чубайс рыжий мох, нифига не идейный, да и до «правой руки» Путина далеко?! Интересно когда Володин рванет за бугор, не зря же на Кубу летал?!
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30k
Юр21 23 минуты назад
Парни, шпили там не просто красивые, они там просто чудные, главное поторопитесь пока погода хорошая!
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127k
Leff Полчаса назад
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1k
Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга 38 минут назад
Ссылка youtu.be
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2
Анатолий 39 минут назад
Я вот тоже Анатолий, но за свою жизнь ничего у этой страны не с.п.и.з.д.и.л и слинять мне некуда. Так что гороскопы врут!
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2
Анатолий 41 минуту назад
хитрая рыжая [мат] н я!
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0
Сергей 51 минуту назад
Давно пора внедрить его в финансовое круги запада, пусть там "поработает".
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5k
samsr 51 минуту назад
Ледоруб его найдет))курица не птица, Турция не заграница)
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794
luber0206 57 минут назад
Два слова: ему [мат].
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Сергей luber0206 54 минуты назад
два мало, я бы и речь произнес из слов которые не переводятся.
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Autumn2015 57 минут назад
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1k
Leonid 57 минут назад
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62k
Андрей Час назад
Его же держали здесь как НЗ, на чёрный день: вот наступит Чёрный День, восплачет народ, а правительство раз - и ПОСАДИТ чубайса. И сразу гулянья народные, на неделю.
А теперь он уехал. Накрылась заначка-то...
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71
Purple_Bear Час назад
На старости лет чувак свалил за границу. Абсолютно безнаказанно покинул Родину. Чему тут радоваться? Если бы ему прописали двадцать лет расстрелов, я бы понял народные гулянья. А так... воровал, врал, предавал - и свалил в закат. И нихрена ему не будет.
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71
Purple_Bear Oldman 44 минуты назад
30 лет "товарищ" пахал на наше благо. Какие бы условия ему не предложили - они все равно дешевле его шкуры. Он жив. Сравнительно здоров. Я уверен, что и материально он обеспечен.
А иногда хочется абстрактной справедливости. Отъезд за границу и отгон от кормушки мне не кажется чрезмерно тяжёлым наказанием.
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44
Albert Rost Час назад
Видимо он на пути в Израиль, потому, что он сын еврейско-подданной, насколько знаю
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43k
Прораб Час назад
Я так понимаю, что Темнейший поимел с упыря по максимуму и отпустил восвояси, доживать в буржуинстве.
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1k
Иван Час назад
Да прост Путин не в курсе был, а так бы да, не выпустили бы и ещё и посадили бы.
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Нудник Шпилкес 2 часа назад
наконец то, сколько лет этого ждали
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