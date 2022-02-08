Путин, Макрон и стол: встреча двух президентов в мемах

В Кремле накануне завершились продолжавшиеся пять часов переговоры президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Разумеется, такая встреча не могла остаться незамеченной, поэтому прокомментировали это событие все, и кто как мог. У некоторых получилось даже смешно.
В центре внимания, кроме главных действующих лиц, оказался стол за которым в Кремле, в условиях пандемии, проводят переговоры. Впервые мир познакомился с "самым длинным столом" 19 января 2022 года - за ним принимали президента Ирана Ибрахима Раиси, а 1 февраля за ним же прошли переговоры российского президента с венгерским премьером Виктором Орбаном.
«Я никогда ещё в жизни не сидел за таким длинным столом», — признался Путину Орбан.
Почему-то особенно "кремлевский стол для переговоров" порадовал иностранцев. Например, французское издание Liberation вышло вот с такой обложкой:
Разумеется, стол стал объектом шуток и героем мемов. В основном, пользователи сети пытались максимально заполнить пустое пространство между двумя лидерами мировых держав. Вот так:
И еще вот так:
И так:
"Эмоциональные качели" на встрече глав двух держав изобразили так:
Также комментаторы иронизировали над тем, хорошо ли два президента друг друга видели и слышали.
Разумеется, особенно преуспели в сарказме пользователи украинских соцсетей.
Добавим, что встреча прерывалась на рабочий обед, и пресс-служба президента даже раскрыла меню российского и французского лидеров.
Всего было подано семь блюд. Путин угощал французского коллегу равиоли со шпинатом, ухой из пяти видов рыб, олениной с бататом и ежевикой.
Также на горячее предлагался стейк из осетрины с птитимом, а на закуску моченые яблоки с лангустином, щербет из имбиря. В качестве десерта значился грушевый тарт с ванильным мороженым. Из напитков президентам подавали «Шардоне» и «Ребо», произведенное в России в 2015 году.
Долгие переговоры президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона закончились вечерней прогулкой по Красной площади и без решительных результатов в публичном поле. Но намек на деэскалацию они дали.
"В ближайшее время, -пишет Клуб любителей переводов "Усадьба Урсы" ещё должны подъехать президент Бразилии и канцлер Германии. Путин - нормальный такой директор
пляжа мира. Никакой генсек СССР времён расцвета с такой частотой глав таких государств не принимал. Либо - реже, либо - не таких. Это, скорее, на график президента США 90-ых или 00-ых похоже.
Но, вангую - с Болсонару и Шольцем стол опять будет тот самый.
"Самый длииинный стол" (распевать на мотив песни "Самый лучший день" )".
Источник:
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Надеюсь это меню для отвода глаз, типа мы президенты, должны есть какую-то невъ#бенную хрень. Опубликуйте меню с имбирём и лангустинами, а мы картошечка жареной навернём с котлеткой)
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Так ясный хрен. Если у них в стране такой стол поставить, то одному придётся сидеть за границей...