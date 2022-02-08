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Путин, Макрон и стол: встреча двух президентов в мемах

Путин, Макрон и стол: встреча двух президентов в мемах (7 фото + 2 видео)

Автор:
08 февраля 2022 12:54
Сообщество : Политика
Метки: 7 февраля 2022   Кремль   Макрон   длинный стол   мемы   переговоры   политика   путин   стол   
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В Кремле накануне завершились продолжавшиеся пять часов переговоры президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Разумеется, такая встреча не могла остаться незамеченной, поэтому прокомментировали это событие все, и кто как мог. У некоторых получилось даже смешно.

В центре внимания, кроме главных действующих лиц, оказался стол за которым в Кремле, в условиях пандемии, проводят переговоры. Впервые мир познакомился с "самым длинным столом" 19 января 2022 года - за ним принимали президента Ирана Ибрахима Раиси, а 1 февраля за ним же прошли переговоры российского президента с венгерским премьером Виктором Орбаном.

«Я никогда ещё в жизни не сидел за таким длинным столом», — признался Путину Орбан.

Почему-то особенно "кремлевский стол для переговоров" порадовал иностранцев. Например, французское издание Liberation вышло вот с такой обложкой:


Разумеется, стол стал объектом шуток и героем мемов. В основном, пользователи сети пытались максимально заполнить пустое пространство между двумя лидерами мировых держав. Вот так:

И еще вот так:

И так:

"Эмоциональные качели" на встрече глав двух держав изобразили так:

Также комментаторы иронизировали над тем, хорошо ли два президента друг друга видели и слышали.


Разумеется, особенно преуспели в сарказме пользователи украинских соцсетей.

Добавим, что встреча прерывалась на рабочий обед, и пресс-служба президента даже раскрыла меню российского и французского лидеров.

Всего было подано семь блюд. Путин угощал французского коллегу равиоли со шпинатом, ухой из пяти видов рыб, олениной с бататом и ежевикой.

Также на горячее предлагался стейк из осетрины с птитимом, а на закуску моченые яблоки с лангустином, щербет из имбиря. В качестве десерта значился грушевый тарт с ванильным мороженым. Из напитков президентам подавали «Шардоне» и «Ребо», произведенное в России в 2015 году.

Долгие переговоры президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона закончились вечерней прогулкой по Красной площади и без решительных результатов в публичном поле. Но намек на деэскалацию они дали.

"В  ближайшее время, -пишет Клуб любителей переводов "Усадьба Урсы" ещё должны подъехать  президент Бразилии и  канцлер Германии.  Путин - нормальный такой директор  пляжа  мира. Никакой  генсек  СССР  времён расцвета  с такой частотой  глав  таких государств  не принимал. Либо - реже,  либо - не таких. Это, скорее, на график президента США 90-ых или 00-ых похоже.  

Но,  вангую - с Болсонару и Шольцем  стол опять  будет тот самый. 

"Самый длииинный стол"  (распевать на мотив  песни  "Самый лучший день" )". 

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Метки: 7 февраля 2022   Кремль   Макрон   длинный стол   мемы   переговоры   политика   путин   стол   
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19k
Serg2001 2 часа назад
По тексту уха из семи видов блюд, в меню из пяти... Куда двух рыб подевали?... )
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30k
Юр21 2 минуты назад
Нивибенный юмор, сидеть в маске и здороваться локтями гораздно эстетичнее.
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418
КАКАнгел Полчаса назад
Тут ситуация просто сложная. Американцы приказали своим марионеткам готовиться к войне , а марионетки не хотят умирать . Тем более что все войны в Европе за последние 200 лет (с 1812 ) заканчивались тем что Российские солдаты гуляли по Парижу . Ладно при Наполеоне, были сильны и готовы - сами напали, ладно в 1945 - сами сдались немцам. но думаю сейчас за американские интересы Французам умирать совсем не интересно и реально к войне не готовы .
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10k
harlamov 51 минуту назад
Вот и становись президентом...
Надеюсь это меню для отвода глаз, типа мы президенты, должны есть какую-то невъ#бенную хрень. Опубликуйте меню с имбирём и лангустинами, а мы картошечка жареной навернём с котлеткой)
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28k
Notan Blaine Час назад
Пару лет назад похожим образом проходил собеседование. В дальнем углу был я, слева в трёх метрах кадровика, напротив в четырех метрах руководитель их ИТ. Было забавно.
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181k
Татьянин день Час назад
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1k
investas Час назад
Хорошее меню для царя, пошел варить пельмени...
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852
Chaim Kushnir 2 часа назад
в очередь встали, сукины дети. Почуяли, мрази, что обгадились мощно вот и засуетились. Наши еще экспорт удобрений придержат на весну и в Европе станет совсем чудно ))))
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1
Карл Такойто Chaim Kushnir Час назад
Они себя загнали?
ты может сравнишь военную мощь блока НАТО и РФ? Посмотришь на количество баз нато по миру,а потом уже будешь говорить кто кого загнал. В случае войны России маячит отключение от Свифта и запрет поставок нефтепродуктов через западные биржи и в западные страны. А Европа на минутку покупает 75% всего российского экспорта в этом плане. Поэтому злорадство твое тоже не уместно? Это корявые не обоснованные понты,России будет гораздо хуже в случае такого исхода,поэтому стоит оценивать ситуацию адекватно-а не надев кастрюлю на голову бить себя в грудь и шутками вроде ,,не смешите мои Искандеры,,))
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1
Карл Такойто Chaim Kushnir 57 минут назад
Да не,это вы связь с реальностью потеряли и в любой даже в откровенно хреновой ситуации пытаетесь выставить как ваш любимый Путин всех переиграл
У него сейчас крайне тяжёлая ситуация- страна на пороге реального военного конфликта, причем даже который не она может начать,но уже согнаны войска и с одной и с другой стороны. А в случае такого конфликта ты представляешь что будет с Российской экономикой из за таких санкций? Посмотри на Венесуэлу и Иран-реальные примеры. Поэтому я твоего энтузиазма ни на чём не основанного и не разделяю.
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3k
Андрей 2 часа назад
У Путина такой вид: "Опять дворец плесенью покрылся, ещё этот приехал, плять!")))
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13k
ss 2 часа назад
"«Я никогда ещё в жизни не сидел за таким длинным столом», признался Путину Орбан."
---
Так ясный хрен. Если у них в стране такой стол поставить, то одному придётся сидеть за границей...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
8k
Комментарий удален
−18
6k
Александр Зотов 2 часа назад
к нам на утренний рассол прибыл аглицкий посол (с)
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16k
Топпер Харли 2 часа назад
С тайной вечерей эпичненько!
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11k
K7OO 2 часа назад
У всех свои методы приема гостей.
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2k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Меню, интересное ...
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