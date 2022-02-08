Путин, Макрон и стол: встреча двух президентов в мемах

В центре внимания, кроме главных действующих лиц, оказался стол за которым в Кремле, в условиях пандемии, проводят переговоры. Впервые мир познакомился с "самым длинным столом" 19 января 2022 года - за ним принимали президента Ирана Ибрахима Раиси, а 1 февраля за ним же прошли переговоры российского президента с венгерским премьером Виктором Орбаном.

«Я никогда ещё в жизни не сидел за таким длинным столом», — признался Путину Орбан.

Почему-то особенно "кремлевский стол для переговоров" порадовал иностранцев. Например, французское издание Liberation вышло вот с такой обложкой:



