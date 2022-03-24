Чем прославился кот Шрёдингера

Он стал известен благодаря спору двух великих учёных.
В этом году исполняется 135 лет со дня рождения австрийского физика Эрвина Рудольфа Йозефа Александра Шрёдингера. Он был автором многих открытий, а в 1933 году он получил Нобелевскую премию по физике за открытие новых плодотворных форм атомной теории. После смерти, его именем назвали одну из площадей в Вене, а его портрет разместили на купюре в 1000 шиллингов.
Он и в самом деле внёс большой вклад в атомную теорию, теорию спектров, теорию относительности, он считается отцом-основателем современной волновой механики. Писал книги, общался с Нильсом Бором, Альбертом Эйнштейном, Вернером Гейзенбергом, в общем вёл интересную и насыщенную жизнь.
Насыщенной была и личная жизнь. Штука в том, что он и его жена проповедовали «свободную любовь». Супруга переспала почти со всеми друзьями Шрёдингера, а он предпочитал молоденьких девушек. Несколько из них даже родили ему детей.
А что насчёт кота?
Эрвин часто критиковал многие положения квантовой теории. Один из её постулатов гласит: пока за квантовой системой не наблюдают, она находится в суперпозиции - в двух или более взаимоисключающих состояниях. Например, квант может быть частицей и волной, овальным и квадратным, синим и зеленым. Ещё это называют принципом неопределённости и следствием квантового дуализма.
И Шрёдингер часто насмехался над принципом неопределённости. В одном из писем Эйнштейну он писал:
«Например, мы кладём в закрывающуюся коробку кота, механизм с ядовитой синильной кислотой, и радиоактивное вещество. Вероятность того, что один атом последнего распадется за час - 50%. Если это происходит – падает специальный молоточек, емкость разбивается и кот погибает: испарения синильной кислоты вызывают мгновенную смерть у млекопитающих такого размера.
Согласно принципу неопределенности, в этот час, пока мы не смотрим за происходящим, кот находится в суперпозиции – он одновременно и жив, и мертв. Но как только мы вмешиваемся в процесс, то есть смотрим на кота или на датчик радиоактивности, животное переходит в одно из двух конкретных состояний: оно или живо, или нет».
И долго спорил с Эйнштейном, доказывая странность принципа неопределённости.
Позже физик Юджин Вигнер добавил в размышления Шрёдингера ещё больше абсурда:
«Представьте, что за стенами лаборатории находится друг испытателя. И он не знает о том, что увидел ученый, открыв коробку. Кот вышел из суперпозиции для испытателя, но не для его друга. Только когда последний узнает результат эксперимента, бедный кот станет живым или мертвым. Более того, в мире есть миллиарды людей. И окончательно сказать, жив кот Шрёдингера или мертв, можно будет только когда все существа во Вселенной узнают об исходе эксперимента, а это весьма долгий процесс».
Вот до чего доводят игры с законами физики. И именно благодаря ироничным спорам великих физиков «Кот Шрёдингера» и стал знаменит. Потом уже все забыли, что никакого кота на самом деле и не было, это просто фигура речи. А фразу запомнили, и теперь используют её для названий пабликов, книг и статей. Иногда совсем не к месту, но это уже никого не волнует.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не удивлюсь если какой-нибудь сумасшедший учёный все же воспроизвёл гипотетическую ситуацию в натуре, чтобы эксперимент считать завершенным, и таки уморил котейку((