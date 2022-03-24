Чем прославился кот Шрёдингера

«Например, мы кладём в закрывающуюся коробку кота, механизм с ядовитой синильной кислотой, и радиоактивное вещество. Вероятность того, что один атом последнего распадется за час - 50%. Если это происходит – падает специальный молоточек, емкость разбивается и кот погибает: испарения синильной кислоты вызывают мгновенную смерть у млекопитающих такого размера.

Согласно принципу неопределенности, в этот час, пока мы не смотрим за происходящим, кот находится в суперпозиции – он одновременно и жив, и мертв. Но как только мы вмешиваемся в процесс, то есть смотрим на кота или на датчик радиоактивности, животное переходит в одно из двух конкретных состояний: оно или живо, или нет».

И долго спорил с Эйнштейном, доказывая странность принципа неопределённости.

Позже физик Юджин Вигнер добавил в размышления Шрёдингера ещё больше абсурда: