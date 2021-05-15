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Сообщество Без кота и жизнь не та 886 постов • 381 подписчик подписаться
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Минималистичные рисунки мемных котов

Минималистичные рисунки мемных котов (21 фото)

Автор:
15 мая 2021 09:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Dailypurrr   забавно   кот   мем   рисунок   художник   
290
21
Художник под ником Dailypurrr ведёт Инстаграм-аккаунт, где публикует минималистичные наброски котов из мемов, и получается круто.
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Метки: Dailypurrr   забавно   кот   мем   рисунок   художник   
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3  комментария
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10k
котегRUS 50 минут назад
афигеееть..))
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7k
vit 2 минуты назад
Весьма позитивный пост :)
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5k
ваня панкин 2 минуты назад
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