Минималистичные рисунки мемных котов

290
21
Художник под ником Dailypurrr ведёт Инстаграм-аккаунт, где публикует минималистичные наброски котов из мемов, и получается круто.
Коты хороши во всех своих проявлениях — и даже не пытайтесь с этим спорить. Прекрасны и рисунки с этими питомцами, которые создаёт анонимный художник под названием Dailypurrr. Человек, скрывающийся под этим ником, минималистично изображает мемные и обычные фотографии котов, превращая их в произведения чёрно-белого искусства. И оторваться от просмотра этих шедевров просто невозможно!
1. Кошачий кошмар
×
2. Бокал светлого полупушистого, пожалуйста!
3. Доктор Зло и Мини-Мы
4. Кошачье облачко
5. Кот-трансформер
6. Семейный портрет
7. Такой маленький, и такой злой
8. Идеальное совпадение
9. Примерно так видит клиентов стоматолог
10. Семейные разборки
11. Выпустил своего внутреннего Ктулху
12. Когда у тебя 80 уровень маскировки
13. Запикселился
14. Концентрированная злоба
15. Тот самый внутренний голос, который заставляет тыгыдыкать по ночам
16. Когда решил вспомнить, кто твой родственник
17. Котопаук
18. Отправляется обратно на свою кошачью планету
19. Немного расплавился
20. Доказательство того, что коты на 99% состоят из шерсти
Источник:
Ссылки по теме:
- В сети появились кадры и видео из компьютерной игры про котов. Да, управлять нужно будет котами!
- 30 жизненных и добрых мемов с котиками
- "Взломщик!": кот ловко открыл запертую дверь дома
- Похоже, средневековые художники никогда не видели настоящего льва
- Космические корабли из подручных предметов
25
Понравилось25
Новости партнёров