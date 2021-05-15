Минималистичные рисунки мемных котов

Коты хороши во всех своих проявлениях — и даже не пытайтесь с этим спорить. Прекрасны и рисунки с этими питомцами, которые создаёт анонимный художник под названием Dailypurrr. Человек, скрывающийся под этим ником, минималистично изображает мемные и обычные фотографии котов, превращая их в произведения чёрно-белого искусства. И оторваться от просмотра этих шедевров просто невозможно!

1. Кошачий кошмар