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Производители одежды добавили вещам прикольные детали

Производители одежды добавили вещам прикольные детали (20 фото)

Автор:
09 декабря 2021 09:19
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вещи   детали   забавно   одежда   фото   
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Юморные послания на бирках, милые рисуночки на внутренней стороне брюк и даже цитаты известных писателей на подкладке — всё это мы и собрали в нашей сегодняшней подборке!

Одежда служит для человека самым простым и популярным способом продемонстрировать окружению свой стиль и образ жизни. И многие производители вещей стараются проявить максимум креатива, чтобы привлечь внимание покупателей к своему товару. Тут конечно не обходится без прикольных деталей и элементов, которые пусть и не всегда будут заметны постороннему глазу, зато точно позабавят обладателя той или иной вещи.


Увидела на барахолке пальто, в котором был карман для телефона, и на нём изображён телефон Нокиа

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На штанах, которые я сегодня купил, оказались спрятаны 3 маленьких человечка


На моих любимых штанах с узором гусиная лапка на самом деле кошечки


На этой рубашке есть потайной карман с забавной надписью


Надпись: «Не рассказывай маме».

Никогда не замечал, что на собачке на моих рабочих штанах есть маленькая пила


В этой пряжке для ремня оказался спрятан нож


В кармане костюма оказался вшитый рецепт коктейля


Рецепт коктейля Белый русский: 50 грамм водки, 20 грамм кофейного ликёра и сливки. Налить водку с кофейным сиропом поверх льда и заполнить стакан сливками. Можете подавать.

На моём новом рюкзаке есть застёжка, которую я никогда не видел прежде


Эта застёжка на рюкзаке оказалась ещё и свистком


На собачке моих ковбойских джинсов оказался нарисован маленький ковбойский сапог


На моих штанах оказалась пришита интересная цитата


Цитата: «Цена чего угодно исчисляется отрезком жизни, который был потрачен на это». Генри Дэвид Торо.

Нашёл на барахолке джинсы, на которых была монета в качестве пуговицы


На карманах моих штанов оказалась напечатана карта мира


На ширинке моих штанов есть линейка


Кармашек в кармашке


Французский бренд решил напечатать инструкцию по стирке куртки в виде комикса


Потребовалось время, чтобы я заметил, что мои штаны пытаются мне что-то сказать


Надпись: «У тебя все получится».

На моих штанах есть инструкция


Инструкция:
1.Вдень одну ногу в штанину,
2. Повтори то же самое со второй ногой,
3. Проведи день хорошо.

В моей куртке есть вентиляционное отверстие


А на вашей одежде есть подобные прикольчики?

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Метки: Юмор   вещи   детали   забавно   одежда   фото   
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