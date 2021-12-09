Производители одежды добавили вещам прикольные детали

Юморные послания на бирках, милые рисуночки на внутренней стороне брюк и даже цитаты известных писателей на подкладке — всё это мы и собрали в нашей сегодняшней подборке!
Одежда служит для человека самым простым и популярным способом продемонстрировать окружению свой стиль и образ жизни. И многие производители вещей стараются проявить максимум креатива, чтобы привлечь внимание покупателей к своему товару. Тут конечно не обходится без прикольных деталей и элементов, которые пусть и не всегда будут заметны постороннему глазу, зато точно позабавят обладателя той или иной вещи.
Увидела на барахолке пальто, в котором был карман для телефона, и на нём изображён телефон Нокиа
На штанах, которые я сегодня купил, оказались спрятаны 3 маленьких человечка
На моих любимых штанах с узором гусиная лапка на самом деле кошечки
На этой рубашке есть потайной карман с забавной надписью
Надпись: «Не рассказывай маме».
Никогда не замечал, что на собачке на моих рабочих штанах есть маленькая пила
В этой пряжке для ремня оказался спрятан нож
В кармане костюма оказался вшитый рецепт коктейля
Рецепт коктейля Белый русский: 50 грамм водки, 20 грамм кофейного ликёра и сливки. Налить водку с кофейным сиропом поверх льда и заполнить стакан сливками. Можете подавать.
На моём новом рюкзаке есть застёжка, которую я никогда не видел прежде
Эта застёжка на рюкзаке оказалась ещё и свистком
На собачке моих ковбойских джинсов оказался нарисован маленький ковбойский сапог
На моих штанах оказалась пришита интересная цитата
Цитата: «Цена чего угодно исчисляется отрезком жизни, который был потрачен на это». Генри Дэвид Торо.
Нашёл на барахолке джинсы, на которых была монета в качестве пуговицы
На карманах моих штанов оказалась напечатана карта мира
На ширинке моих штанов есть линейка
Кармашек в кармашке
Французский бренд решил напечатать инструкцию по стирке куртки в виде комикса
Потребовалось время, чтобы я заметил, что мои штаны пытаются мне что-то сказать
Надпись: «У тебя все получится».
На моих штанах есть инструкция
Инструкция:
1.Вдень одну ногу в штанину,
2. Повтори то же самое со второй ногой,
3. Проведи день хорошо.
В моей куртке есть вентиляционное отверстие
А на вашей одежде есть подобные прикольчики?
Источник:
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