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Какую тайну хранит Башня Дьявола

Какую тайну хранит Башня Дьявола (5 фото)

Автор:
10 августа 2021 08:11
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Башня Дьявола   в мире   скала   тайна   ученые   фото   
1887
5

Многочисленные таинственные места нашей планеты привлекают не только любопытных туристов, но и ученых.

Источник:

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Метки: Башня Дьявола   в мире   скала   тайна   ученые   фото   
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7  комментариев
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501
Добрыня 2 часа назад
А тайна-то где? Почему заголовок не соответствует содержанию?
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9k
ALFIE Полчаса назад
с моей колокольни - главная тайна - это кол-во прямых линий на этой "башне"...а б.г или природа, не пользуются ими, насколько я помню :) но зрелище, в целом, интересное
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638
vasilykopkov Полчаса назад
Очень похоже на гигантский окаменевший пень.
Вопрос - кто спилил Древо Жизни, остаётся открытым...
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831
Сергей Час назад
А я думал будет типа такого в посте.
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