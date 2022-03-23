Учёные показали, как "звучит" паутина

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А вы слышали, как звучит паутина? Эксперты из Массачусетского технологического института уже несколько лет занимаются "извлечением" звука паутины в рамках проекта по ультразвуковой обработке данных. Послушайте, какие звуки им удалось получить на этот раз.
У пауков очень точно развиты органы осязания. Их тела и лапки покрыты крошечными волосками, которые могут различать различные виды вибраций. Паутина, которую плетут пауки, тоже очень чувствительна к любым колебаниям. Несколько лет назад ученые перевели трехмерную структуру паутины в музыку, работая с художником Томасом Сарацено. Получился интерактивный музыкальный инструмент под названием Spider's Canvas. Позже команда доработала проект, добавив компонент виртуальной реальности.
"Пауки живут в окружении вибрирующих "струн". Они не очень хорошо видят, поэтому воспринимают мир с помощью вибраций, которые имеют разные частоты," - объяснил инженер Маркус Бюлер из Массачусетского технологического института. Основываясь на этом, ученые решили пойти в своем исследовании еще дальше. Они поместили тропического паука Cyrtophora citricola (эти пауки известны тем, что плетут объёмные трехмерные паутины) в небольшой прямоугольный блок, и дождались, пока он заполнит пространство трехмерной паутиной. После этого эксперты создали 3D-архитектуру сети и серию 2D-поперечных сечений паутины, а затем - направили по нитям паутины разные звуковые частоты.
Ученым также удалось создать запись звуков пошагового процесса плетения паутины, а также - выработать алгоритм для определения типов вибраций паутины. Они научились различать вибрации, которые прослеживаются во время создания паутины, а также в момент, когда в паутину прилетела добыча. По словам экспертов, это значимое открытие, которое позволит больше понять и изучить архитектуру паутины. Тем временем, они продолжают изучать особенности и тайны паучьего мира.
Звуки вибраций паутины
Звуки вибраций паутины во время её плетения
Источник: — переведено специально для fishki.net
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