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Учёные показали, как "звучит" паутина

Учёные показали, как "звучит" паутина (3 фото + 3 видео)

Автор:
23 марта 2022 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Открытия   видео   интересное   пауки   паутина   технологии   ультразвук   ученые   
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А вы слышали, как звучит паутина? Эксперты из Массачусетского технологического института уже несколько лет занимаются "извлечением" звука паутины в рамках проекта по ультразвуковой обработке данных. Послушайте, какие звуки им удалось получить на этот раз.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   видео   интересное   пауки   паутина   технологии   ультразвук   ученые   
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Сергей 2 часа назад
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