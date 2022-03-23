Учёные показали, как "звучит" паутина

"Пауки живут в окружении вибрирующих "струн". Они не очень хорошо видят, поэтому воспринимают мир с помощью вибраций, которые имеют разные частоты," - объяснил инженер Маркус Бюлер из Массачусетского технологического института. Основываясь на этом, ученые решили пойти в своем исследовании еще дальше. Они поместили тропического паука Cyrtophora citricola (эти пауки известны тем, что плетут объёмные трехмерные паутины) в небольшой прямоугольный блок, и дождались, пока он заполнит пространство трехмерной паутиной. После этого эксперты создали 3D-архитектуру сети и серию 2D-поперечных сечений паутины, а затем - направили по нитям паутины разные звуковые частоты.