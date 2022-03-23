Война на «двухколёсных конях»: что представляли собой боевые велосипеды

Позже итальянцы и испанцы во время военных учений использовали «двухколёсных коней» для доставки провианта и оружия. Разумеется, при всём при этом у них был ряд весомых недостатков, самый главный из которых – низкая проходимость. Из-за этого их нередко приходилось носить на руках, что во время боевых действий, мягко говоря, неудобно. Но проблему решили французский капитан Жерар и инженер Шарль Морель, создавшие армейскую версию складного велосипеда. Он позволял солдату сложить аппарат пополам и повесить на спину, тем самым освободив руки для стрельбы из любого положения.



