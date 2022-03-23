Война на «двухколёсных конях»: что представляли собой боевые велосипеды

Сегодня мы используем велосипед для занятий спортом или просто катаемся на нём по живописным местам. Однако, это мирное изобретение, как и многие другие, напрямую связано с войной. Но каким образом?
Большинство технических изобретений изначально создавались для военных целей, а потом им находили применение в мирной жизни. С велосипедом всё произошло с точностью да наоборот. Причём применяли его на войне ещё с конца 19 века, а именно, с Франко-прусской войны.
Первыми двухколёсный аппарат использовали связисты, доставлявшие французской армии депеши. Именно они первыми ощутили все прелести того велосипеда, а именно – скорость, энергоёмкость и бесшумность.
Позже итальянцы и испанцы во время военных учений использовали «двухколёсных коней» для доставки провианта и оружия. Разумеется, при всём при этом у них был ряд весомых недостатков, самый главный из которых – низкая проходимость. Из-за этого их нередко приходилось носить на руках, что во время боевых действий, мягко говоря, неудобно. Но проблему решили французский капитан Жерар и инженер Шарль Морель, создавшие армейскую версию складного велосипеда. Он позволял солдату сложить аппарат пополам и повесить на спину, тем самым освободив руки для стрельбы из любого положения.
Разумеется, создать эффективные модели получилось далеко не с первого раза. Например, американцы создали боевой велосипед с пулеметом Кольт-Браунинг М1985, однако он получился слишком громоздким.
Тем не менее позже американцы и европейцы создали свои «велосипедные подразделения» для патрулирования улиц. Разумеется, стрельба велась не на ходу. Чтобы вести огонь нужно было сложить велосипед и выставить специальный упор.
В революционной России, да и в СССР армией также активно использовались «двухколёсные кони» для различных целей. На них отправлялись передать донесение и даже совершали набеги. Об этом свидетельствует книга князя Потёмкина 1887 года, в которой подробно рассказывается о подобных военных велосипедах.
Уже через три года солдаты Российской империи были обязаны сдавать велосипедную езду в рамках нормативов по физической подготовке.
Правда, уже в Первую мировую войну двухколёсные аппараты далеко не всегда себя оправдывали, поскольку половину расстояния их просто приходилось тащить на себе. Оно и понятно, ведь идеальные дороги в 20 веке – роскошь и скорее исключение, нежели правило.
Кроме того, уже тогда наблюдался острый дефицит каучука, поэтому тратиться шины особо не планировали. В связи с этим ко Второй мировой на велосипедах проводили только разведку, поскольку они не издавали столько шума, сколько мотоциклы. А после окончания войны последние подразделения по всему миру были и вовсе расформированы, поскольку кавалерию и «двухколёсных коней» полностью вытеснил военный автотранспорт.
Источник:
АНТИФИШКИ
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