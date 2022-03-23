Что стало с известными учёными, покинувшими СССР

Он начал свою работу ещё при Российской империи. Ипатьев одним из первых синтезировал изопрен и полиэтилен, исследовал разные средства изготовления и защиты от химического оружия, а также поставил на поток производство толуола, фосгена, хлора и азотной кислоты.

При советской власти Ипатьев изучал фармацевтику и нефтехимию и организовал открытие четырёх высших учебных заведений.

Академик принял решение о побеге после репрессий в военной промышленности, которые затронули коллег и учеников Ипатьева. В 1930 году, когда ему было 63 года, учёный выехал на Международный энергетический конгресс в Германию и оттуда бежал в США.

Ипатьев стал основателем американской нефтехимии. Работая на США учёный открыл каталитический крекинг и производство высокооктанового бензина. Также с его подачи началось производство полимеров и пластмасс в США. Всего он получил больше двухста патентов и в 1939 году получил членство уже в американской Академии наук.

Владимир Ипатьев скончался в 1952 году, когда ему было 85 лет.

Химик Фрэнк Уитмор говорил: "Россия дала человечеству трёх великих химиков – Ломоносова, Менделеева и Ипатьева".