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Что стало с известными учёными, покинувшими СССР

Что стало с известными учёными, покинувшими СССР (5 фото)

Автор:
23 марта 2022 14:19
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   исследования   наука   отъезд   ученые   эмиграция   
1126
5
В годы советской власти страну покинули десятки учёных. Бежали они не за лучшей жизнью, а из-за недовольства властью того времени.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   исследования   наука   отъезд   ученые   эмиграция   
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5  комментариев
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945
Copycat Час назад
Извините но я поправлю, ГУЛАГ - это подразделение НКВД СССР, МВД СССР, Министерства юстиции СССР, осуществлявшее руководство местами заключения в 1930 1959 годах.

и когда кто то пишет *Почти два года учёный провёл в ГУЛАГе. * - то по смыслу получается что он не отбывал наказание в трудовом лагере, а ну получается что сам руководил этими трудовыми лагерями что ли)
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833
Homem 19 минут назад
Кто вслух скажет,что если не все то почти все уехали на запад за благами.Не думаю,что на Родине было им плохо,но хотелось ещё лучше.Не поверю,что сам решился и уехал,убежал.Явно были ранние договоренности и контакты.
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2k
Veprь Макар Полчаса назад
В основном основные причины самопобега: амбиции, блага, страх и …(как правило) – полное отсутствие чувства Родины.
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21k
hebpat Час назад
Корчной, проиграл молодому Карпову 6:2, а кто эти остальные рванули на запад за хорошей жизнью и ни один из них не стал нобелевским лауреатом
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