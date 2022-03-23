Что стало с известными учёными, покинувшими СССР

1126
5
В годы советской власти страну покинули десятки учёных. Бежали они не за лучшей жизнью, а из-за недовольства властью того времени.
Чей-то отъезд была не слишком значителен и заметен, а вот чей-то стал для страны весьма тяжёлым ударом, что, конечно же, старательно замалчивалось. Что же стало с учёными мужами за границей?
Виктор Львович Корчной
Начнем, наверное, с не совсем учёного.
Корчной был скорее спортсменом, чем учёным, но это не отрицает его высочайших интеллектуальных способностей. Виктор Львович - шахматист, четырёхкратный чемпион Советского Союза и претендент на звание чемпиона мира. Также он написал книги о шахматной теории.
В 1976 году, после турнира в Амстердаме, Корчной отказался возвращаться в СССР и осел в Швейцарии. На тот момент ему было 45 лет. Поступок свой он объяснил: политика шахматной федерации СССР ограничивала спортсменов в участии на соревнованиях, делая ставки на молодых гроссмейстеров.
После того, как Корчной переехал в Европу, то свою деятельность не оставил и сделал ряд мощнейших исследований в стадиях шахматных партий.
Скончался Виктор Львович в возрасте 85 лет, в 2016 году.
Корчной был скорее спортсменом, чем учёным, но это не отрицает его высочайших интеллектуальных способностей. Виктор Львович - шахматист, четырёхкратный чемпион Советского Союза и претендент на звание чемпиона мира. Также он написал книги о шахматной теории.
В 1976 году, после турнира в Амстердаме, Корчной отказался возвращаться в СССР и осел в Швейцарии. На тот момент ему было 45 лет. Поступок свой он объяснил: политика шахматной федерации СССР ограничивала спортсменов в участии на соревнованиях, делая ставки на молодых гроссмейстеров.
После того, как Корчной переехал в Европу, то свою деятельность не оставил и сделал ряд мощнейших исследований в стадиях шахматных партий.
Скончался Виктор Львович в возрасте 85 лет, в 2016 году.
×
×
Георгий Антонович Гамов
Член Национальной Академии наук США советского происхождения. Он бежал в США в 1934 году с конференции в Брюсселе.
Гамов был талантливым физиком и по службе ему часто доводилось посещать зарубежные научные центры. Он болезненно отнёсся к закрытым границам СССР, так как был уверен, что обмен знаниями - это необходимое условие для развития науки. Когда Георгия Антоновича не пустили на конгресс по ядерной физике в Риме в 1931 году, то он принял решение покинуть страну.
Знания учёного за границей были очень востребованы. Гамов перебрался в Вашингтон и первым сформулировал количественную теорию альфа-распада, проблематику генетического кода и теорию о "горячей Вселенной".
Помимо этого, Гамов опубликовал ряд научных работ, которые стали невероятно популярны у американцев. Георгий Антонович понятным и простым языком раскрыл принципы астрофизики, космологии, квантовой механики и ядерной физики.
Гамов был талантливым физиком и по службе ему часто доводилось посещать зарубежные научные центры. Он болезненно отнёсся к закрытым границам СССР, так как был уверен, что обмен знаниями - это необходимое условие для развития науки. Когда Георгия Антоновича не пустили на конгресс по ядерной физике в Риме в 1931 году, то он принял решение покинуть страну.
Знания учёного за границей были очень востребованы. Гамов перебрался в Вашингтон и первым сформулировал количественную теорию альфа-распада, проблематику генетического кода и теорию о "горячей Вселенной".
Помимо этого, Гамов опубликовал ряд научных работ, которые стали невероятно популярны у американцев. Георгий Антонович понятным и простым языком раскрыл принципы астрофизики, космологии, квантовой механики и ядерной физики.
Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский
Биолог-генетик уехал, в отличие от своих коллег, в 1937 году не в США, а в нацистскую Германию.
Репрессии со стороны советской власти вынудили Николая Владимировича не возвращаться на родину. К моменту его отъезда у учёного уже были арестованы три брата. Удивительно, что Тимофеева-Ресовского не тронули нацисты, которые мало отличались разумностью решений. Николай Владимирович стал одним из основателей немецкой радиобиологии и радиоэкологии. Правда в 1945 году Николай Владимирович был арестован и его вернули в СССР. Почти два года учёный провёл в ГУЛАГе. Но в 1947 году про него вспомнили и включили его в исследовательскую группу по созданию ядерного оружия.
Тимофеев-Ресовский смог продолжить свою научную деятельность, изучая влияние атомного оружия на природу и человека. Скончался учёный в Обнинске, в 1981 году.
Репрессии со стороны советской власти вынудили Николая Владимировича не возвращаться на родину. К моменту его отъезда у учёного уже были арестованы три брата. Удивительно, что Тимофеева-Ресовского не тронули нацисты, которые мало отличались разумностью решений. Николай Владимирович стал одним из основателей немецкой радиобиологии и радиоэкологии. Правда в 1945 году Николай Владимирович был арестован и его вернули в СССР. Почти два года учёный провёл в ГУЛАГе. Но в 1947 году про него вспомнили и включили его в исследовательскую группу по созданию ядерного оружия.
Тимофеев-Ресовский смог продолжить свою научную деятельность, изучая влияние атомного оружия на природу и человека. Скончался учёный в Обнинске, в 1981 году.
Владимир Николаевич Ипатьев
Он начал свою работу ещё при Российской империи. Ипатьев одним из первых синтезировал изопрен и полиэтилен, исследовал разные средства изготовления и защиты от химического оружия, а также поставил на поток производство толуола, фосгена, хлора и азотной кислоты.
При советской власти Ипатьев изучал фармацевтику и нефтехимию и организовал открытие четырёх высших учебных заведений.
Академик принял решение о побеге после репрессий в военной промышленности, которые затронули коллег и учеников Ипатьева. В 1930 году, когда ему было 63 года, учёный выехал на Международный энергетический конгресс в Германию и оттуда бежал в США.
Ипатьев стал основателем американской нефтехимии. Работая на США учёный открыл каталитический крекинг и производство высокооктанового бензина. Также с его подачи началось производство полимеров и пластмасс в США. Всего он получил больше двухста патентов и в 1939 году получил членство уже в американской Академии наук.
Владимир Ипатьев скончался в 1952 году, когда ему было 85 лет.
Химик Фрэнк Уитмор говорил: "Россия дала человечеству трёх великих химиков – Ломоносова, Менделеева и Ипатьева".
При советской власти Ипатьев изучал фармацевтику и нефтехимию и организовал открытие четырёх высших учебных заведений.
Академик принял решение о побеге после репрессий в военной промышленности, которые затронули коллег и учеников Ипатьева. В 1930 году, когда ему было 63 года, учёный выехал на Международный энергетический конгресс в Германию и оттуда бежал в США.
Ипатьев стал основателем американской нефтехимии. Работая на США учёный открыл каталитический крекинг и производство высокооктанового бензина. Также с его подачи началось производство полимеров и пластмасс в США. Всего он получил больше двухста патентов и в 1939 году получил членство уже в американской Академии наук.
Владимир Ипатьев скончался в 1952 году, когда ему было 85 лет.
Химик Фрэнк Уитмор говорил: "Россия дала человечеству трёх великих химиков – Ломоносова, Менделеева и Ипатьева".
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Как динозавры оказались на Луне раньше человека?
- Тихоходка: что это за жуть рядом с нами и как ее убить
- NASA ищет добровольцев, готовых к "жизни на Марсе"
- Ученые объяснили происхождение марсианских пауков
- Тайна древнего компьютера разгадана?
28
Понравилось28
Новости партнёров
и когда кто то пишет *Почти два года учёный провёл в ГУЛАГе. * - то по смыслу получается что он не отбывал наказание в трудовом лагере, а ну получается что сам руководил этими трудовыми лагерями что ли)