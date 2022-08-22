Он убивал всех, кто ему "грубил"

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Николай Дудин стал печальным рекордсменом по количеству жертв - семь человек за две недели.
Мужчина родился 22 декабря 1973 года в селе Михальково Фурмановского района Ивановской области. Его отец был очень жестоким человеком, который постоянно избивал не только жену, но и обоих сыновей. У этого человека была установка "вырастить настоящего мужчину" и он делал для этого всё. Например, убил собак, с которыми играл маленький Коля - нечего тут сюсюкать с щенками. С самого детства отец тащил за собой на охоту сына и заставлял его разделывать ещё тёплые туши животных.
Всё эти акты жестокости привели к довольно-таки закономерному исходу - в 13 лет Николай застрелил из ружья своего отца. Тело мальчик выбросил в заброшенный колодец, а сверху накидал мусор. Если бы Николай не сознался, то труп так и не нашли бы. Это случилось через год, когда школьник изнасиловал восьмиклассницу. За убийство отца Дудина не наказали, так как на момент совершения преступления он считался ребёнком.
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Семь лет получил Николай за изнасилование девочки, а вышел только через 12 лет, так как на зоне попытался организовать бунт и побег, при этом чуть не зарезав соседа по камере. Там же ему дали новый срок. Николай Дудин вышел на свободу в 2000 году.
В 2002 году жители Фурманова боялись выходить а улицы - кто-то убивал людей, причём с особой жестокостью. Горожане провожали друг друга на работу и встречали по вечерам, ставили надёжные замки, милиция вела проверку всех зарегистрированных "сумасшедших" и тех, кто вернулся домой после чеченской и афганской войн. За полгода погибло 13 человек, среди них были и дети, и мужчины, и старики, и женщины.
17 июля 2002 года маньяк был задержан с поличным, когда пенсионерка Валентина Сундукова, в квартиру к которой он пытался вломиться, вызвала полицию. Дудин тем временем забрался в квартиру через окно и ударил Сундукову по голове. Женщина сумела не просто выбежать из квартиры, но и запереть её. Милиция, приехавшая на вызов, задержала Дудина и скоро он уже писал явку с повинной.
Николай рассказал, что начал убивать 15 февраля 2002 года: он проломил прохожей голову с целью ограбления. В тот же день, буквально через пару часов, Николай захотел познакомиться с двумя девушками, но одна из них увидела на руке мужчины татуировку и сказала, что не хочет общаться с бывшим заключённым. Дудин вспыхнул мгновенно и одной девушке он нанёс 32 удара ножом, а другой - 28.
В мае Дудин познакомился. Ириной Колодиной, которую пригласил в гости. Ирина согласилась и за ужином сказала что-то, что показалось Николаю обидным. Он перерезал ей горло, расчленил труп, расфасовал в пакеты и закопал за городом. Через шесть дней Дудин гулял по городу пьяным с заряженным обрезом и решил облегчиться на забор. Из дома вылетел возмущённый хозяин, которого Дудин немедленно застрелил. Потом он расстрелял тёщу мужчины, а его 11-летнюю дочь зарезал ножом.
Остальные пять жертв по словам Дудина тоже "унижали его человеческое достоинство". Сожительница Николая просто чудом осталась жива. В день последнего убийства маньяка она находилась в больнице, после того, как он её избил до полусмерти за сделанный "без спроса" аборт.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Интересно где ни будь в пиндосии, мозгоправы тюремные, если им было интересно, могли бы перепрограммировать на более лайтовую программу?
Картина, кстати, мне совершенно не понравилась.
ТОЛЬКО-ВЫШКУ!!!