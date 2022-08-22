Он убивал всех, кто ему "грубил"

Мужчина родился 22 декабря 1973 года в селе Михальково Фурмановского района Ивановской области. Его отец был очень жестоким человеком, который постоянно избивал не только жену, но и обоих сыновей. У этого человека была установка "вырастить настоящего мужчину" и он делал для этого всё. Например, убил собак, с которыми играл маленький Коля - нечего тут сюсюкать с щенками. С самого детства отец тащил за собой на охоту сына и заставлял его разделывать ещё тёплые туши животных.