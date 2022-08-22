FISHKINET
Сообщество RealFishki 701 пост • 53 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Он убивал всех, кто ему "грубил"

Он убивал всех, кто ему "грубил"

Автор:
22 августа 2022 16:31
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   криминал   маньяк   преступления   расследования   убийства   
2069
8
Николай Дудин стал печальным рекордсменом по количеству жертв - семь человек за две недели.
×
×
Семь лет получил Николай за изнасилование девочки, а вышел только через 12 лет, так как на зоне попытался организовать бунт и побег, при этом чуть не зарезав соседа по камере. Там же ему дали новый срок. Николай Дудин вышел на свободу в 2000 году.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: интересное   криминал   маньяк   преступления   расследования   убийства   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Shtoppi 2 часа назад
Еще один довод в пользу возврата высшей меры. Какого лешего это отморзка и иже с ним держать в колониях и в дурках? Стрелять их нужно как бешеных собак и конец истории. А то проживают в клетке на народные деньги, а толку никакого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
11k
Мистер Фикс 10 минут назад
Ну и вот спрашивается - нафига его содержать за государственный счет? Оплачивать жратву, мытье, отопление камеры.. За всю жизнь много набежит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
295
Vladimir Tolkunov 23 минуты назад
Отец "воспитал" настоящего мужчину, по сути, сломав жизнь человеку.
Интересно где ни будь в пиндосии, мозгоправы тюремные, если им было интересно, могли бы перепрограммировать на более лайтовую программу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Денис Ануфриев 39 минут назад
ужос
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
212
Sumrak58100 50 минут назад
А какова судьба второго брата? Очень интересно было бы узнать. Только не при личной встрече.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
287
Gigantes 59 минут назад
Жуть какая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−38
пысы Час назад
яблоко от яблони не далеко падает, папаша ублюдок вырастил монстра
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop 2 часа назад
Таких после отсидки надо в какой-то, по типу заповедник с забором и вышками заселять на 101 км. На срок 5 лет, если нету нареканий тогда ещё можно на волю отпускать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
9k
antonium 2 часа назад
Отец очень виноват. Надо растить прежде всего - Человека. В животное в современном мире он и так может легко превратиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

115324



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Миронов, Янковский и Евстигнеев : Интересные снимки советских артистов
Миронов, Янковский и Евстигнеев : Интересные снимки советских артистов
На Урале хотят построить альтернативу Ельцин-центру - Берия-центр
На Урале хотят построить альтернативу Ельцин-центру - Берия-центр
Набирающие популярность в сообществах
Пять особенностей Османской империи, сделавших её уникальной
Пять особенностей Османской империи, сделавших её уникальной
Королевский стромбус: Улитка с устрашающим крюком на «ноге» создаёт жемчужины уникального качества
Королевский стромбус: Улитка с устрашающим крюком на «ноге» создаёт жемчужины...
Laifen Swift: бесшумный фен с отрицательными ионами
Laifen Swift: бесшумный фен с отрицательными ионами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сначала не понял, а потом как понял

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#в мире#кино#сарказм#дтп#прикол#актеры#забавно#Мемы
#интересно#животные#картинки#история#удивительно#комментарии#подборка#аварии#красиво#наука
#Юмор#природа#фотографии#позитив#интересное#шоу бизнес#Россия#Еда#люди#Приколы
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос Двенадцать с половиной причин завести робопылесос Смерти, которые так и не смогли раскрыть Смерти, которые так и не смогли раскрыть Настоящие каннибалы: страшные истории реальных Ганнибалов Лектеров Настоящие каннибалы: страшные истории реальных Ганнибалов Лектеров 5 громких убийств и исчезновений, которые так и не были раскрыты 5 громких убийств и исчезновений, которые так и не были раскрыты "Семья" Чарльза Мэнсона: безумие секты и её главаря "Семья" Чарльза Мэнсона: безумие секты и её главаря Самая жестокая женщина-убийца в России Самая жестокая женщина-убийца в России

На что жалуетесь?

Вернуться