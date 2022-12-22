Эту преступницу-невидимку ловили 15 лет

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Журналисты прозвали её Призраком из Хайльбронна. Следы ДНК неизвестной женщины обнаруживали то на местах ограблений, то то на местах убийств. Полиция долго не могла понять, кто же эта таинственная женщина.
В 2007 году в Германии была убита 22-летняя женщина - сотрудник полиции. Напарник убитой был тяжело ранен и когда очнулся после комы, то не поманил ничего. Неизвестный похитил у полицейских наручники и оружие. Следствие обнаружило следовые ДНК на месте преступления и установило, что она принадлежит серийной убийце. Она проходила по десяткам других уголовных дел, возбуждённых на территории Австрии, Франции и Германии.
Призрак из Хайльбронна совершила первое своё преступление в 1993 году - в другом городе Германии была убита 62-летняя женщина. ДНК, правда, было выделено лишь в 2001 году, но результаты совпали с ДНК убийцы полицейских. Следователи выяснили, что "женщина-призрак" причастна к ряду весьма тяжких преступлений.
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Следы её ДНК были найдены в следующих местах: на кухне в доме пожилого мужчины в 2001 году о Фрайбурге, в 2008 году, в автомобиле был найден труп медсестры из Вайнсберга, в машине, которую использовали для транспортировки трупов нескольких человек, убитых в 2008 году в Хаппенхайме.
Также ДНК "женщины без лица" было найдено на местах преступлений в Австрии и Франции: во французской коммуне Арбуа, где было совершено ограбление, в австрийском Гальнойкирхен, в магазине оптики, где была совершена кража.
И множество других ограблений, краж, угонов мотоциклов и автомобилей.
Также ДНК "женщины без лица" было найдено на местах преступлений в Австрии и Франции: во французской коммуне Арбуа, где было совершено ограбление, в австрийском Гальнойкирхен, в магазине оптики, где была совершена кража.
И множество других ограблений, краж, угонов мотоциклов и автомобилей.
ДНК стал огромным прорывом в криминалистике, но при отсутствии преступницы в полицейских базах найти её все-таки сложно. Известен только пол Призрака из Хайльбронна. Следователям потребовались годы, чтобы выследить загадочную женщину. И всё оказалось намного прозаичнее и вместе с тем необыкновеннее.
Она оказалась вовсе не убийцей, а женщиной, которая работала на австрийской фабрике, которая производила ватные тампоны.
Именно эти ватные тампоны и использовались для сбора образцов ДНК с мест преступлений. Тампоны подвергались стерилизации, но при этом не устраняла следовую ДНК.
По мнению криминалистов, эта ситуация представляет из себя отличную иллюстрацию ошибки в проведении молекулярно-генетической экспертизы, когда ДНК с места преступлений загрязняются чужими. После этого случая многие специалисты стали сомневаться в ДНК как в "золотом стандарте" доказательств в суде.
Именно эти ватные тампоны и использовались для сбора образцов ДНК с мест преступлений. Тампоны подвергались стерилизации, но при этом не устраняла следовую ДНК.
По мнению криминалистов, эта ситуация представляет из себя отличную иллюстрацию ошибки в проведении молекулярно-генетической экспертизы, когда ДНК с места преступлений загрязняются чужими. После этого случая многие специалисты стали сомневаться в ДНК как в "золотом стандарте" доказательств в суде.
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