Эту преступницу-невидимку ловили 15 лет

Следы её ДНК были найдены в следующих местах: на кухне в доме пожилого мужчины в 2001 году о Фрайбурге, в 2008 году, в автомобиле был найден труп медсестры из Вайнсберга, в машине, которую использовали для транспортировки трупов нескольких человек, убитых в 2008 году в Хаппенхайме.

Также ДНК "женщины без лица" было найдено на местах преступлений в Австрии и Франции: во французской коммуне Арбуа, где было совершено ограбление, в австрийском Гальнойкирхен, в магазине оптики, где была совершена кража.

И множество других ограблений, краж, угонов мотоциклов и автомобилей.