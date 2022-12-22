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Эту преступницу-невидимку ловили 15 лет

Эту преступницу-невидимку ловили 15 лет

Автор:
22 декабря 2022 17:06
Сообщество : RealFishki
Метки: Криминалистика   днк   интересное   история   ошибка   преступления   
3875
5
Журналисты прозвали её Призраком из Хайльбронна. Следы ДНК неизвестной женщины обнаруживали то на местах ограблений, то то на местах убийств. Полиция долго не могла понять, кто же эта таинственная женщина.
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Метки: Криминалистика   днк   интересное   история   ошибка   преступления   
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12  комментариев
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50k
Хельги Час назад
Спесок обшибок и опчепяток. Аж кровь из глаз.
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1k
Alex Kot 6 минут назад
такой сюжет был в сериале C.S.I.
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19k
Corvus Corax 7 минут назад
Много-много раз сие было на фишках...
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3k
Могвай Полчаса назад
Этот баянище был на фишках где то месяц или два назад.
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996
Вир Норин 52 минуты назад
Кто-то смотрит ТОПЛЕС :)

Ссылка www.youtube.com
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4k
Горожанин 53 минуты назад
Есть проблема. Дело ещё в том, что кусочками ДНК большого количества людей покрыта практически каждая область пространства обитания человека. Взять любой мазок с подоконника любого окна - там будет ДНК сотен, если не тысячи людей. Точно так же, как ДНК и РНК вирусов и бактерий. ДНК распространяется везде с пылью и микрокусочками кожи везде - просто с улицы вместе с воздухом и руками, ногами, предметами как любая грязь.
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minimalism

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