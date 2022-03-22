30 героев фильмов и сериалов, чья смерть разбила сердца зрителей

"Сейчас это трогает меня гораздо сильнее, чем когда я впервые посмотрел фильм. Тогда, как и, наверное, многие при первом прочтении/просмотре, я посмотрел на это с точки зрения Гарри. Его друг умер напрасно, и это было больно. Теперь, когда я стал старше и стал отцом, я не могу не смотреть на это с точки зрения отца Седрика: он гордится своим сыном и поддерживает его. И все это исчезает в тот ужасный момент, когда они аппарируют обратно".