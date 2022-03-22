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30 героев фильмов и сериалов, чья смерть разбила сердца зрителей

30 героев фильмов и сериалов, чья смерть разбила сердца зрителей (31 фото)

Автор:
22 марта 2022 22:36
Сообщество : Кино
Метки: Reddit   Киноперсонажи   кино   мнение   сериалы   смерть персонажа   фильмы   
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Иногда сценаристам удается настолько тонко прописать персонажей, что мы, зрители, искренне привязываемся к этим героям и вместе с ними переживаем все радости и невзгоды. Поэтому их внезапная трагическая смерть всегда потрясает до глубины души, а кого-то даже трогает до слёз. Пользователи Reddit неоднократно обсуждали эту тему, и вот смерти каких персонажей они вспоминают в таких дискуссиях чаще всего.

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"Я взрослый мужик, и каждый раз я плачу на его смерти. Я начинаю плакать даже если просто слишком долго об этом думаю".

"Начальная сцена была такой прекрасной: она рассказывает историю совместной жизни пары. Реальной жизни со всеми трудностями и разбитыми надеждами. И это показывает глубокую, невероятную потерю, которую испытал Карл с ее смертью".

"Обычно я пропускаю эпизод «Лай юрского периода», поскольку знаю, что не выдержу. Но недавно во время просмотра сериала от начала до конца я решил взять себя в руки, собрался и посмотрел его вместе со всеми другими эпизодами. Мне пришлось его выключить, потому что я уже не видел телевизор сквозь слезы".

"Возможно, кого-то близнецы раздражали своими шалостями, но их главной целью в жизни было радоваться жизни и приносить радость своим друзьям. Они были щедрыми, храбрыми, умными и невинными. Убить Фреда и навсегда разделить их было УЖАСНО!"

"Добби. Я читала книги и знала, что он умрет, но когда я увидела его смерть в фильме... это просто разбило мне сердце. Так что я рыдала в кино (мне было десять)"

"Было так грустно смотреть, как этот старик просто пытается быть нормальным, но понимает, что его норма — это стены камеры и тюремные залы. Меня очень задело, когда он работал в продуктовом магазине, и все ругались на него, пока он упаковывал покупки клиентов. Это действительно доказывает, что общество тебя поимеет, если ты не будешь за ним поспевать".

"Когда я посмотрел его в детстве, я впервые понял, что мои родители могут умереть. До этого эта мысль даже не приходила мне в голову".

"Букля. Не знаю, просто Букля была с ним с самого начала".

"Это было так, блин, грустно, что я даже немного всплакнул в кинотеатре".

"«Скоро все закончится, принцесса», а потом музыка. Черт, меня от одной мысли тошнит. В сериале полно сцен, на которые действительно больно смотреть, но сожжение Ширин — худшая".

"В отличие от большинства персонажей, она умерла не в разгар действия. Это случилось после того, как они выиграли. Это было настолько злобным и лишним".

"Это был первый раз, когда я плакал в кинотеатре".

"Мне потребовалось время, чтобы понять, почему Джоджо плачет по повешенной жертве, на которую он наткнулся... и тут до меня дошло. Это был невероятно жестокий момент".

"Не из-за какой-то большой привязанности к персонажу, а просто потому, что я был абсолютно уверен, что он был ЕДИНСТВЕННЫМ, кого точно не убьют. И конечно же, он не просто умер, а умер ПЕРВЫМ".

"Сейчас это трогает меня гораздо сильнее, чем когда я впервые посмотрел фильм. Тогда, как и, наверное, многие при первом прочтении/просмотре, я посмотрел на это с точки зрения Гарри. Его друг умер напрасно, и это было больно. Теперь, когда я стал старше и стал отцом, я не могу не смотреть на это с точки зрения отца Седрика: он гордится своим сыном и поддерживает его. И все это исчезает в тот ужасный момент, когда они аппарируют обратно".

"Вся серия была взрывом мозга, и я уверен, что все фанаты ИП согласятся с тем, что она была одной из лучших в сериале, если вообще не лучшей".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Киноперсонажи   кино   мнение   сериалы   смерть персонажа   фильмы   
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11  комментариев
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57k
Похабыч 2 часа назад
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Андрей Иванов Полчаса назад
Не смотрел нихрена, кроме МЭШа. Генри действительно жалко, хоть и пиндос
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10k
Олегbl4 Полчаса назад
Жорка из "Батальоны просят огня"
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27k
Владимир 50 минут назад
Комментарий к фото
Артекс, кстати, в финале выжил. Точнее он по факту вообще не умирал, там же все плохое отменилось когда Фантазию спасли.
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13k
Юрий Николаевич Час назад
Мост в терабитию как то совсем грустно.
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15k
Nikita Час назад
Бобби Сингер, "Сверхъестественное" .... Т.е. смерть Сэма - так... просто лишний персонаж?....
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23k
Ego sum qui sum Час назад
В голодных играх чушь, никого не было жалко. Фильм слизанный с королевской битвы, про так как вырезают подростков - ожидаемо как бы. К тому же никто из них как персонаж особо не был раскрыт - просто очередной мелькнувший персонаж минус 1
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2k
Veprь Макар 2 часа назад
Я так понял, что кто выжил, у того сердце не разбилось..
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6k
Алексей 2 часа назад
Как могли забыть про Кенни?
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