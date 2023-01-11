30 вымышленных персонажей, чья смерть разбила сердца зрителей

Как читатели и зрители, мы нередко с головой погружаемся в жизнь персонажей: следим за их приключениями, болеем за их успех и чувствуем их боль. Неудивительно, что мы также оплакиваем их смерть. Недавно пользователи Reddit решили вспомнить самые печальные смерти вымышленных персонажей на их памяти, и, глядя на получившийся список, волей-неволей потянешься за платочком.
"Иногда я задумываюсь, как кино вообще набрало популярность, если первые фильмы были совсем короткими и без звука. А потом я вспоминаю, как 10-минутная анимация без диалогов совершенно меня уничтожила. Это чертов шедевр, и я его ненавижу".
"После нескольких тщательных просмотров фильма и прочтений книги так больно осознавать, что Джону суждено "оседлать молнию" на том же стуле, несмотря на то, что он существо, состоящее из чистого света и магии. Он один из лучших персонажей Кинга: простое, непритязательное существо, обладающее мифической силой, нежной мудростью и бесконечной щедростью".
"Честно говоря, я даже не понимал, что происходит в этой сцене, пока он не вырезал на балке «Брукс был здесь». Меня это каждый раз пробирает. Бедный Джейк :("
"Меня сломила вся эта сцена. От слабого «Я хочу домой» Баббы, до голоса Форреста, который рассказывает, что он умер у той реки во Вьетнаме, на фоне кадров, как он держит Баббу на руках… Черт, я плачу, просто думая об этом".
"Бинго-Бонго :((( все это "отвези ее на луну за меня" меня просто РАЗМАЗАЛО".
"Чувак разрабатывал робота, чтобы помогать другим, и умер, пытаясь помочь другим. Вот это парень".
"Это была такая маленькая смерть, но она действительно помогла показать бессмысленность войны".
"Я совсем забыла об этом фильме. Это было действительно травмирующе для ребенка".
"У Тони Старка было лучшее развитие персонажа за всю первую фазу/сагу «Война бесконечности», я буду стоять на этом до смерти".
"Седрик Диггори, не столько его смерть, сколько реакция его отца, который обнимает его и кричит: «Мой мальчик! Мой мальчик!" Разъ***вает меня каждый раз".
"То, что он смотрел на Мэгги, пока умирал, уничтожило меня".
"Чувак буквально только что воссоединился со своей женой после более чем 15 лет разлуки и провел с ней в общей сложности около 15 минут. Причина смерти: практически словил пулю в грудь, чтобы защитить своего сына".
"Вся история Ходора и его смерть были настолько удручающими. Один из тех персонажей, которые заслуживали гораздо лучшего".
"Я совершенно этого не ожидал, жанр был указан как «Семейный/Фэнтези», и Дисней меня обманул".
"Это был потрясающий конец его истории, но черт возьми, как же это было грустно".
"Брюс Уиллис в конце «Армагеддона», когда прощается с дочерью. Я рыдаю каждый проклятый раз".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Один из самых мразотных персонажей. "Ах, мне в детстве поднасрали-это дает мне право издеваться над детьми!"