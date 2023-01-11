30 вымышленных персонажей, чья смерть разбила сердца зрителей

Как читатели и зрители, мы нередко с головой погружаемся в жизнь персонажей: следим за их приключениями, болеем за их успех и чувствуем их боль. Неудивительно, что мы также оплакиваем их смерть. Недавно пользователи Reddit решили вспомнить самые печальные смерти вымышленных персонажей на их памяти, и, глядя на получившийся список, волей-неволей потянешься за платочком.