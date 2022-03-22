Космонавт «Роскосмоса» Пётр Дубров вернулся домой с новым космическим достижением

Люди во всем мире уже привыкли к полетам в космос и относятся к ним без былого пиетета. Тем не менее, покорители небесных высот до сих пор заслуженно в почете, а их достижения заслуживают общественного внимания. Одним из показателей, по которому в космосе может быть установлен новый рекорд, является время беспрерывного пребывания космонавта на Международной космической станции (МКС).
На днях этот рекорд будет побит. Представитель российский космической программы Пётр Дубров установил новый рекорд среди россиян по времени работы на МКС в пределах одного полёта.
«На данный момент он работает на станции уже 347 дней. 30 марта, когда он вместе с Антоном Шкаплеровым и Марком Ванде Хаем вернётся на Землю, это будут 355-е сутки его полёта!» — сообщается в ленте Telegram-канала «Роскосмоса».
Помимо этого достижения российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров проводили работы за пределами станции. Впервые в этом 2022 году россияне вышли в открытый космос для проведения запланированного комплекса мероприятий на периметре МКС.
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АНТИФИШКИ
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