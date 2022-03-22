Космонавт «Роскосмоса» Пётр Дубров вернулся домой с новым космическим достижением

На днях этот рекорд будет побит. Представитель российский космической программы Пётр Дубров установил новый рекорд среди россиян по времени работы на МКС в пределах одного полёта.

«На данный момент он работает на станции уже 347 дней. 30 марта, когда он вместе с Антоном Шкаплеровым и Марком Ванде Хаем вернётся на Землю, это будут 355-е сутки его полёта!» — сообщается в ленте Telegram-канала «Роскосмоса».

Помимо этого достижения российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров проводили работы за пределами станции. Впервые в этом 2022 году россияне вышли в открытый космос для проведения запланированного комплекса мероприятий на периметре МКС.