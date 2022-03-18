Европа остановила миссию на Марс

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Европейское космическое агентство (ЕКА) единогласно проголосовало за приостановку совместной с Россией миссии на Марс. Миссия должна была стартовать к Красной планете в конце этого года, но теперь этот запуск отложен на неопределенный срок.
Совет Европейского космического агентства заявил, что агентство больше не может осуществлять «текущее сотрудничество с Роскосмосом по миссии марсохода «ЭкзоМарс» с запуском в 2022 году». «Признавая влияние на научное исследование космоса, ЕКА полностью поддерживает санкции, наложенные на Россию ее государствами-членами», - говорится в заявлении агентства.
Согласно предыдущим планам, российское космическое агентство должно было сыграть ключевую роль во второй части программы ExoMars, обеспечив отправку марсохода и российской наземной платформы на Красную планету. Россия разработала как надводную платформу, так и ракету «Протон», одноразовую пусковую систему, которая должна была доставить грузы «ЭкзоМарс» к Красной планете. Кроме того, «сам марсоход включает в себя российские приборы и радиоизотопные нагревательные элементы, поставленные Россией», — сообщил представитель ЕКА Джефф Фауст.
Однако ЕКА не собирается хоронить программу ExoMars. Чиновники ищут альтернативных партнеров, и НАСА — один из вариантов, заявил генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер. Около десяти лет назад ЕКА планировало работать над миссией совместно с НАСА, но космическое агентство США вышло из программы. Кроме того, совет заявил, что агентство должно начать промышленное исследование, чтобы изучить альтернативные способы запуска ExoMars и размещения на планете европейского марсохода Rosalind Franklin.
Согласно предыдущим планам, российское космическое агентство должно было сыграть ключевую роль во второй части программы ExoMars, обеспечив отправку марсохода и российской наземной платформы на Красную планету. Россия разработала как надводную платформу, так и ракету «Протон», одноразовую пусковую систему, которая должна была доставить грузы «ЭкзоМарс» к Красной планете. Кроме того, «сам марсоход включает в себя российские приборы и радиоизотопные нагревательные элементы, поставленные Россией», — сообщил представитель ЕКА Джефф Фауст.
Однако ЕКА не собирается хоронить программу ExoMars. Чиновники ищут альтернативных партнеров, и НАСА — один из вариантов, заявил генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер. Около десяти лет назад ЕКА планировало работать над миссией совместно с НАСА, но космическое агентство США вышло из программы. Кроме того, совет заявил, что агентство должно начать промышленное исследование, чтобы изучить альтернативные способы запуска ExoMars и размещения на планете европейского марсохода Rosalind Franklin.
«Нам нужно внимательно изучить все варианты, — говорит Ашбахер. - Варианты, которые позволят Европе реализовать программу в одиночку или с другими партнерами».
Главная задача программы ExoMars - ответить на вопрос, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе. Ракету с полезной нагрузкой планировалось запустить с Байконура где-то в течение 12-дневного окна, начинающегося 20 сентября 2022 года, с расчетным приземлением на Марс 10 июня 2023 года. Оказавшись на Красной планете, марсоход сможет перемещаться по поверхности, бурить скважины глубиной до 2 метров, собирать образцы, а затем анализировать их с помощью инструментов в бортовой лаборатории, сообщает ЕКА.
По словам представителей ЕКА, поскольку марсианская атмосфера мало защищает от радиации и химической реакции окисления, подземные пробы с наибольшей вероятностью обнаружат органические соединения. Ровер-марсоход Rosalind имеет шесть колес, каждое из которых может управляться и приводиться в движение независимо, что приводит к уникальному типу передвижения, получившему название «ходьба на колесе».
Главная задача программы ExoMars - ответить на вопрос, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе. Ракету с полезной нагрузкой планировалось запустить с Байконура где-то в течение 12-дневного окна, начинающегося 20 сентября 2022 года, с расчетным приземлением на Марс 10 июня 2023 года. Оказавшись на Красной планете, марсоход сможет перемещаться по поверхности, бурить скважины глубиной до 2 метров, собирать образцы, а затем анализировать их с помощью инструментов в бортовой лаборатории, сообщает ЕКА.
По словам представителей ЕКА, поскольку марсианская атмосфера мало защищает от радиации и химической реакции окисления, подземные пробы с наибольшей вероятностью обнаружат органические соединения. Ровер-марсоход Rosalind имеет шесть колес, каждое из которых может управляться и приводиться в движение независимо, что приводит к уникальному типу передвижения, получившему название «ходьба на колесе».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Европейское космическое агентство Космическая программа исследования космос марс миссия на марс наука отложено
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