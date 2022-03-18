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Европа остановила миссию на Марс

Европа остановила миссию на Марс (3 фото)

Автор:
18 марта 2022 13:18
Сообщество : Космос
Метки: Европейское космическое агентство   Космическая программа   исследования   космос   марс   миссия на марс   наука   отложено   
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Европейское космическое агентство (ЕКА) единогласно проголосовало за приостановку совместной с Россией миссии на Марс. Миссия должна была стартовать к Красной планете в конце этого года, но теперь этот запуск отложен на неопределенный срок.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Европейское космическое агентство   Космическая программа   исследования   космос   марс   миссия на марс   наука   отложено   
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7  комментариев
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58k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Значит БЕЗ НИХ поедем. Пошли они в жопу. Либеральные пиаасы...
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34k
Mamin Sibiriak 37 минут назад
Помнится, NASA стучало пяткой в грудь - "Российские РД-180 - да никогда!"
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282
Мурчелло Час назад
Опа,а как же дефективный менеджер илона маск?И чё то там с с капитализацией.Где вы,маскодрочеры?Ахахаха.
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5k
Mowgley Час назад
Россия прессует наших любимых нациков, поэтому мы не хотим на Марс

Л - логика.
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27k
Батончик с маком 2 часа назад
Гейропа бьётся в истерике привлекая внимание пиндосов. Уже забыли что у пиндосов, бритов и австралопитеков новый союз. Сперва они лягушатников кинули с контрактом на дох.уя лярдов, теперь под видом санкций уничтожают промышленность во всей гейропе.
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