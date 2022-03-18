Европа остановила миссию на Марс

Совет Европейского космического агентства заявил, что агентство больше не может осуществлять «текущее сотрудничество с Роскосмосом по миссии марсохода «ЭкзоМарс» с запуском в 2022 году». «Признавая влияние на научное исследование космоса, ЕКА полностью поддерживает санкции, наложенные на Россию ее государствами-членами», - говорится в заявлении агентства.

Согласно предыдущим планам, российское космическое агентство должно было сыграть ключевую роль во второй части программы ExoMars, обеспечив отправку марсохода и российской наземной платформы на Красную планету. Россия разработала как надводную платформу, так и ракету «Протон», одноразовую пусковую систему, которая должна была доставить грузы «ЭкзоМарс» к Красной планете. Кроме того, «сам марсоход включает в себя российские приборы и радиоизотопные нагревательные элементы, поставленные Россией», — сообщил представитель ЕКА Джефф Фауст.

Однако ЕКА не собирается хоронить программу ExoMars. Чиновники ищут альтернативных партнеров, и НАСА — один из вариантов, заявил генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер. Около десяти лет назад ЕКА планировало работать над миссией совместно с НАСА, но космическое агентство США вышло из программы. Кроме того, совет заявил, что агентство должно начать промышленное исследование, чтобы изучить альтернативные способы запуска ExoMars и размещения на планете европейского марсохода Rosalind Franklin.