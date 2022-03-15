Британец нашёл "метеорит" недалеко от своего дома

Вес объекта - чуть больше 1 килограмма. Уайлдинг планирует отправить предполагаемый метеорит на анализ, где его исследуют и назовут точную стоимость. "Я был в своем саду за домом, как вдруг увидел, что в небе будто что-то горит. Я поднял глаза и увидел низко летящий огненный шар. Он становился ярче, когда приближался к земле, но затем быстро погас в течение нескольких секунд. Не было никакого шума, он просто исчез, оставив только клубы дыма," - рассказал мужчина.