Британец нашёл "метеорит" недалеко от своего дома

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Больше года назад 38-летний британец Тони Уайлдинг увидел огненный шар, летящий совсем близко к земле. Он предположил, что это метеорит, и решил отследить, куда тот упал. Ему удалось сделать открытие через 18 месяцев.
38-летний Тони Уайлдинг из Рексхэма, Англия, потратил 18 месяцев на поиски метеорита. Больше года назад он увидел летящий по воздуху огненный шар, и с тех пор пытался найти объект, упавший на землю. Недавно мужчина наконец-то отыскал его на вспаханном кукурузном поле. Теперь он считает, что камень из космоса может стоить 100 тысяч фунтов стерлингов (15 млн рублей).
Вес объекта - чуть больше 1 килограмма. Уайлдинг планирует отправить предполагаемый метеорит на анализ, где его исследуют и назовут точную стоимость. "Я был в своем саду за домом, как вдруг увидел, что в небе будто что-то горит. Я поднял глаза и увидел низко летящий огненный шар. Он становился ярче, когда приближался к земле, но затем быстро погас в течение нескольких секунд. Не было никакого шума, он просто исчез, оставив только клубы дыма," - рассказал мужчина.
Американский эксперт, изучивший фотографии найденного объекта, предположил, что это - кометный метеорит. Это удалось определить по наличию на камне типичных стекловидных образований. Эксперт также не исключил земное происхождение объекта - по его предположениям, он мог образоваться 12 800 лет назад.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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