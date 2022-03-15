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Британец нашёл "метеорит" недалеко от своего дома

Британец нашёл "метеорит" недалеко от своего дома (4 фото)

Автор:
15 марта 2022 08:31
Сообщество : Космос
Метки: Великобритания   истории   история   космические объекты   космос   метеорит   метеориты   планеты   
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Больше года назад 38-летний британец Тони Уайлдинг увидел огненный шар, летящий совсем близко к земле. Он предположил, что это метеорит, и решил отследить, куда тот упал. Ему удалось сделать открытие через 18 месяцев.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   истории   история   космические объекты   космос   метеорит   метеориты   планеты   
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3  комментария
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50k
zloykoyot Полчаса назад
"Эксперт также не исключил земное происхождение объекта - по его предположениям, он мог образоваться 12 800 лет назад." Охерительный эксперт, датировать возраст камня с точностью до столетия, да ещё и по фото - этот дар не каждому даётся.
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SolomonA 42 минуты назад
А почему в заголовке "метеорит" написан в кавычках?
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