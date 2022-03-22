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Спекулянт расправил "крылышки": на "Авито" парни массово перепродают прокладки

Спекулянт расправил "крылышки": на "Авито" парни массово перепродают прокладки (10 фото)

Автор:
22 марта 2022 21:56
Сообщество : Жить в России
Метки: авито   дефицит   перекупщики   прокладки   средства гигиены   
4794
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Кому кризис, а кому "мать родна". Похоже, что пропавшие из магазинов предметы личной гигиены, в частности, женские гигиенические прокладки, не канули в никуда, а плавно переместились на интернет-площадки частных объявлений.

Как остроумно отмечает "Фонтанка.ру": "Не успели российские женщины отгулять 8 Марта, кое-как смирившись, что бусы от Cartier и ботфорты Balenciaga им больше не светят, как дефицит подобрался совсем близко к телу. Вслед за импортными кружевными трусами и парфюмерией россиянки прощаются с доступными прокладками и тампонами".

А ведь и действительно, до марта 2022 года никто не задумывался, что «Тампаксы» и Always с крылышками, ворвавшиеся в жизнь "лучшей" половины человечества в России в начале 90-х прошлого века? все эти годы добирались до полок наших магазинов через границы. Поэтому первый же кризис вымел с полок все наименования, а от цен на то, что осталось в интернет-магазинах, глазам больно.

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Средства женской гигиены начали дорожать после того, как Procter & Gamble, владелец брендов Always, Tampax, Naturella и Discreet, объявил об ограничении ассортимента в России.

Тем временем на популярных российских интернет-площадках объявлений расправили крылья перекупщики изделий с крылышками, в том числе мужского пола. И сразу же столкнулись с непониманием целевой аудитории. Разъяренные девушки начали стучаться им в личку, чтобы ехидно поинтересоваться, почему товар им не подошел: может, "некондиция" - размер не тот или цвет?


В результате незадачливым предпринимателям пришлось менять имена в профиле на женские.


Или отбиваться эпистолярно:

Вряд ли кто упрекнет условную Марину или Инну за продажу женских прокладок, а вот Игорь и Михаил вопросы, определенно, вызывают.

Хотя и женщины в данной ситуации повели себя не очень солидарно, выставив на продажу прокладки по немилосердной цене 600 рублей за 4 штучки в пачке Always. За что и поплатились:

В настоящий момент на "Авито" размещено более 200 тысяч предложений, большая часть из них — по ажиотажной цене. В соцсетях предположили, что виновниками дефицита стали именно перекупщики.

На фоне обсуждения пользователь @mpojarsky попытался убедить девушек, что «спекулянты — это их друзья», ведь они «решают проблему аллокации ресурсов», «доставляя» прокладки из Москвы в регионы, где средства женской гигиены «нужнее». По его мнению, «обычный бизнес будет перестраиваться 300 лет» под эту ситуацию. Однако понимания не нашел.



В результате, на продавцов начали массово жаловаться женщины. На «Авито» даже пообещали тщательнее проверять объявления, чтобы хоть как-то противостоять спекулянтам. На площадке также установили порог цены для товаров первой необходимости и начали отклонять объявления, которые считают спекулятивными. Стоимость определяют по среднерыночным ценам в разных регионах.


Чуть ранее в Минпромторге заявили, что в России дефицита подгузников и прокладок не будет. Об этом сообщали РИА «Новости». "У отечественных производителей есть запасы и сырьё для выпуска гигиенических средств", - заявили в ведомстве.

А тем временем поставщики во всем винят покупательский ажиотаж, производители объясняют рост цен подорожанием импортного сырья и трудностями с логистикой.

А все вместе они признают: как раньше, уже не будет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авито   дефицит   перекупщики   прокладки   средства гигиены   
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13  комментариев
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Я таки не понял. Всё "гнильё" свалило "за бугор", а кто же тогда продолжает скупать сахар, офисную бумагу, соль, муку, гречку, средства гигиены, грузить это богатство в импортные германские автомобили с гордыми наклейками "Z" и отвозить домой. Спекулянты? Тупые бабки? Жадные торгаши? Неужели их всех так много? Неужели это мы, граждане России? Не! Бред! Это хохлобандеровская пропаганда. Этого же не должно быть и не может быть.
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3k
Сергей Лаврушкин 5 минут назад
да это же просто пид@рги..

скупят все прокладки, на колготы переключаться..
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13k
Юрий Николаевич Час назад
Скоро сахар пойдёт "паровозом".
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7k
Владимир 2 часа назад
[мат], уроды. Пришлось покупать на озоне в 2.5раща дороже. Не для себя если вдруг "юмором" Блеснуть задумают. Просто вариантов нет! Может уже займутся органы такой вот профилактикой ? А то это перебор.
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20k
Luc72 2 часа назад
" ПАРНИ массово перепродают прокладки..."
Но это же самый натуральный сексизм!

И волюнтаризм!
- В моем доме прошу не выражаться.
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44k
Элек Мек 2 часа назад
Тампон покупать - врагу помогать.
Прокладку носить - фашистов кормить.
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57k
Похабыч 2 часа назад
Договориться с продавцом о встрече и там-же ипло ему набить..
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