Спекулянт расправил "крылышки": на "Авито" парни массово перепродают прокладки

Как остроумно отмечает "Фонтанка.ру": "Не успели российские женщины отгулять 8 Марта, кое-как смирившись, что бусы от Cartier и ботфорты Balenciaga им больше не светят, как дефицит подобрался совсем близко к телу. Вслед за импортными кружевными трусами и парфюмерией россиянки прощаются с доступными прокладками и тампонами".

А ведь и действительно, до марта 2022 года никто не задумывался, что «Тампаксы» и Always с крылышками, ворвавшиеся в жизнь "лучшей" половины человечества в России в начале 90-х прошлого века? все эти годы добирались до полок наших магазинов через границы. Поэтому первый же кризис вымел с полок все наименования, а от цен на то, что осталось в интернет-магазинах, глазам больно.