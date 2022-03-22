Спекулянт расправил "крылышки": на "Авито" парни массово перепродают прокладки

Кому кризис, а кому "мать родна". Похоже, что пропавшие из магазинов предметы личной гигиены, в частности, женские гигиенические прокладки, не канули в никуда, а плавно переместились на интернет-площадки частных объявлений.
Как остроумно отмечает "Фонтанка.ру": "Не успели российские женщины отгулять 8 Марта, кое-как смирившись, что бусы от Cartier и ботфорты Balenciaga им больше не светят, как дефицит подобрался совсем близко к телу. Вслед за импортными кружевными трусами и парфюмерией россиянки прощаются с доступными прокладками и тампонами".
А ведь и действительно, до марта 2022 года никто не задумывался, что «Тампаксы» и Always с крылышками, ворвавшиеся в жизнь "лучшей" половины человечества в России в начале 90-х прошлого века? все эти годы добирались до полок наших магазинов через границы. Поэтому первый же кризис вымел с полок все наименования, а от цен на то, что осталось в интернет-магазинах, глазам больно.
Средства женской гигиены начали дорожать после того, как Procter & Gamble, владелец брендов Always, Tampax, Naturella и Discreet, объявил об ограничении ассортимента в России.
Тем временем на популярных российских интернет-площадках объявлений расправили крылья перекупщики изделий с крылышками, в том числе мужского пола. И сразу же столкнулись с непониманием целевой аудитории. Разъяренные девушки начали стучаться им в личку, чтобы ехидно поинтересоваться, почему товар им не подошел: может, "некондиция" - размер не тот или цвет?
В результате незадачливым предпринимателям пришлось менять имена в профиле на женские.
Или отбиваться эпистолярно:
Вряд ли кто упрекнет условную Марину или Инну за продажу женских прокладок, а вот Игорь и Михаил вопросы, определенно, вызывают.
Хотя и женщины в данной ситуации повели себя не очень солидарно, выставив на продажу прокладки по немилосердной цене 600 рублей за 4 штучки в пачке Always. За что и поплатились:
В настоящий момент на "Авито" размещено более 200 тысяч предложений, большая часть из них — по ажиотажной цене. В соцсетях предположили, что виновниками дефицита стали именно перекупщики.
На фоне обсуждения пользователь @mpojarsky попытался убедить девушек, что «спекулянты — это их друзья», ведь они «решают проблему аллокации ресурсов», «доставляя» прокладки из Москвы в регионы, где средства женской гигиены «нужнее». По его мнению, «обычный бизнес будет перестраиваться 300 лет» под эту ситуацию. Однако понимания не нашел.
В результате, на продавцов начали массово жаловаться женщины. На «Авито» даже пообещали тщательнее проверять объявления, чтобы хоть как-то противостоять спекулянтам. На площадке также установили порог цены для товаров первой необходимости и начали отклонять объявления, которые считают спекулятивными. Стоимость определяют по среднерыночным ценам в разных регионах.
Чуть ранее в Минпромторге заявили, что в России дефицита подгузников и прокладок не будет. Об этом сообщали РИА «Новости». "У отечественных производителей есть запасы и сырьё для выпуска гигиенических средств", - заявили в ведомстве.
А тем временем поставщики во всем винят покупательский ажиотаж, производители объясняют рост цен подорожанием импортного сырья и трудностями с логистикой.
А все вместе они признают: как раньше, уже не будет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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скупят все прокладки, на колготы переключаться..
Но это же самый натуральный сексизм!
И волюнтаризм!
- В моем доме прошу не выражаться.
Прокладку носить - фашистов кормить.
Сунул руку, там прокладки
Неужели, мать ети,
Другого места не найти...