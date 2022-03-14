От гречки до сахара: мемный обзор современного дефицита

1010
18
Каждое глобальное потрясение вызывает дефицит товаров. В США в момент пандемии исчезла туалетная бумага, а в России гречка. Сейчас люди решили смести с полок сахар. Но почему именно сахар? Почему не соль с мукой? Ответов внятных нет...
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Подсмотрено в аптеке. Подборка убойных приколов для тех кому за 30
- Фотографии, при взгляде на которые возникает вопрос "Что происходит?"
- Раздражающие моменты, которые стали бы испытанием даже для самого понимающего человека
- Самый обстоятельный пост о чаевых... И самый смешной. Но это не точно
- Есть что показать: улыбательные рабочие места
19
Понравилось19
Новости партнёров
Надеюсь, он в нее весь поместится.
Гречка + сметана + сахар = амброзия!!!! (пища богов)