FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество Юмор 14252 поста • 2837 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
От гречки до сахара: мемный обзор современного дефицита

От гречки до сахара: мемный обзор современного дефицита (18 фото)

Автор:
14 марта 2022 21:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   гречка   дефицит   подборка   прикол   сахар   
1010
18
Каждое глобальное потрясение вызывает дефицит товаров. В США в момент пандемии исчезла туалетная бумага, а в России гречка. Сейчас люди решили смести с полок сахар. Но почему именно сахар? Почему не соль с мукой? Ответов внятных нет...
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   гречка   дефицит   подборка   прикол   сахар   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Mowgley 18 минут назад
Сегодня в "Перекрестке" толстая бабища катила на кассу 2(ДВЕ) ТЕЛЕЖКИ(!!!) сахарного песка

Надеюсь, он в нее весь поместится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
41k
Карандаш Минуту назад
Я бы этим долбаным скупщикам, в нагрузку, презервативы продавал. Что бы не плодились!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
a_komolow 9 минут назад
Все подались в самогонщики?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Андрей Донченко 11 минут назад
Сахар, сахар... В Латвии, вот, соль пропала!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Трям 20 минут назад
Дитё, ты не знаешь, что такое вкус детства!
Гречка + сметана + сахар = амброзия!!!! (пища богов)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что изменилось в Крыму за 8 лет Что изменилось в Крыму за 8 лет Подсмотрено в аптеке. Подборка убойных приколов для тех кому за 30 Подсмотрено в аптеке. Подборка убойных приколов для тех кому за 30 15 доказательств того, что самые крутые инженеры мира живут в России 15 доказательств того, что самые крутые инженеры мира живут в России Фотографии, при взгляде на которые возникает вопрос "Что происходит?" Фотографии, при взгляде на которые возникает вопрос "Что происходит?" Есть что показать: улыбательные рабочие места Есть что показать: улыбательные рабочие места Самый обстоятельный пост о чаевых... И самый смешной. Но это не точно Самый обстоятельный пост о чаевых... И самый смешной. Но это не точно
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

62525



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
6
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
В Госдуме хотят запретить возвращаться в Россию уехавшим «звёздам»
0
232
В Госдуме хотят запретить возвращаться в Россию уехавшим «звёздам»
Набирающие популярность в сообществах
Кадры из заброшенного аквариума, которые напоминают съёмки фильма ужасов
4
5
Кадры из заброшенного аквариума, которые напоминают съёмки фильма ужасов
Теперь искусственный интеллект может "озвучивать" фотографии
0
1
Теперь искусственный интеллект может "озвучивать" фотографии
Ажиотаж в магазинах: что скупают россияне и могут ли эти продукты исчезнуть
Ажиотаж в магазинах: что скупают россияне и могут ли эти продукты исчезнуть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно
0
0

Лучшие демотиваторы
Извините, у вас есть время поговорить об окружающей среде?
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#СССР#автомобили#дтп#картинки#фейл#Приколы#неудача
#люди#прикол#факты#США#фотографии#еда#подборка#аварии#авто аварии#интересное
#Юмор#Россия#ватермарк#Украина#автомир#животные#в мире#комментарии#война#страна

На что жалуетесь?

Вернуться