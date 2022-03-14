От гречки до сахара: мемный обзор современного дефицита

Каждое глобальное потрясение вызывает дефицит товаров. В США в момент пандемии исчезла туалетная бумага, а в России гречка. Сейчас люди решили смести с полок сахар. Но почему именно сахар? Почему не соль с мукой? Ответов внятных нет...

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