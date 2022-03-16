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"Вот почему у нас нет сахара!": жительница Нижнего Новгорода сняла на видео подпольную торговлю

"Вот почему у нас нет сахара!": жительница Нижнего Новгорода сняла на видео подпольную торговлю (2 фото)

Автор:
16 марта 2022 17:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   видео   дефицит   нижний новгород   перекупы   сахар   торговля   
1186
2

В магазинах страны - ажиотажный спрос на сахар. По старым ценам его уже не найти, хотя кому-то это еще удается.

В магазинах Нижнего Новгорода сахар-песок пользуется небывалым спросом. Кто-то не может купить и килограмма этого продукта, однако находятся те, кто скупает его мешками. Разумеется, не без помощи сотрудников магазина.


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Сцену продажи сахара перекупу сняла на видео жительница Нижнего Новгорода, которая увидела, как с черного входа "Перекрестка" мужчина грузит мешки с сахаром в автомобиль. При этом, на полках магазина этого продукта просто нет.


А как в ваших магазинах обстоят дела с сахаром, друзья?

Источник:

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Метки: Ynews   видео   дефицит   нижний новгород   перекупы   сахар   торговля   
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27  комментариев
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13k
Юрий Николаевич 2 часа назад
За такие дела сажать надо, особенно с учётом ситуации.
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25k
koleos72 11 минут назад
Это волонтёры скупают и на украину отправляют! Они, вообще на стадии складов закупают.
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54k
doker 44 минуты назад
Сахара нет, "патамушта сахарные заводы вырезали" ...
Французы провели импортозамещение, когда на завод производительностью 10 000 т сахара продавали 100 000 тонн (чьего?).
Но это дураки знают, а ФАС и правительство... не догадывались.
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186
bobobo 48 минут назад
Так завезите ещё. В чём проблема? У нас же рыночная экономика.
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8
Past Час назад
БЛД, пустили в свой дом барыг, а теперь удивляемся что они продают и дом, и обстановку?
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53k
Татьяна Юсова Час назад
Задолбали уже с этим сахаром! Два года назад бились в истерике по поводу гречки и туалетной бумаги, сейчас всех резко на сладенькое потянуло.
Вот такими статейками и подогревается ажиотаж у людей с неустойчивой психикой!
Причем вчера виноваты были бабульки, которые весь сахар скупили, сегодня продавцы, которые через заднее крыльцо продают сахар мелким оптом.
Кого следующим назначат в дефиците?
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436
Никита Andrey G 50 минут назад
А кудрявые гвозди тоже надо впрос будет запасать ?
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15k
Александр Н. Час назад
Имбирь прошлый раз и сахар сейчас - это одни и те же люди?
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13k
aalexey3 Час назад
Сахара нет не из-за этого! Торговля из под прилавка это не причина, а следствие... Следствие дефицита!!!
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4k
Alex75r Час назад
А вдруг это просрочка.
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926
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Объясните мне , нахрен он нужен ? Ну я понимаю еще гречка, рис, тушенка , соль ... но Сахар нафига ?
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186
bobobo Hallo FreeSpace 50 минут назад
Сам я точно не знаю. Но вот, нашёл в Википедии:

"Сахар относится к углеводам. Крахмал также принадлежит к углеводам, но усваивание его организмом происходит относительно медленно. Сахароза же быстро расщепляется в пищеварительном тракте на глюкозу и фруктозу, которые затем поступают в кровоток.

Глюкоза обеспечивает более половины энергетических затрат организма. Нормальная концентрация глюкозы в крови поддерживается на уровне 80 120 миллиграммов сахара в 100 миллилитрах (от 0,08 до 0,12 %). Глюкоза обладает способностью поддерживать барьерную функцию печени против токсических веществ благодаря участию в образовании в печени так называемых парных глюкуроновых кислот. Приём сахара внутрь или введение глюкозы в вену рекомендуется при некоторых заболеваниях печени, отравлениях."
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16k
alexis 2 часа назад
Объявить о серьёзном подорожании сахара, а через недельку доложить сам ара много, цены снизятся а три раза.)))
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755
Александр Кольдяев 2 часа назад
Адрес магаза, название и фото/видео отправить в ФАС
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6k
Владимир 2 часа назад
Вчера зашёл в магаз по дороге с работы. Был, но я так понял не на долго. Я взял 2кг и пошёл дальше. А после меня мужик целую корзину загрузил. Чем они с ним делают не понял
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