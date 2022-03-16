"Вот почему у нас нет сахара!": жительница Нижнего Новгорода сняла на видео подпольную торговлю

В магазинах страны - ажиотажный спрос на сахар. По старым ценам его уже не найти, хотя кому-то это еще удается.
В магазинах Нижнего Новгорода сахар-песок пользуется небывалым спросом. Кто-то не может купить и килограмма этого продукта, однако находятся те, кто скупает его мешками. Разумеется, не без помощи сотрудников магазина.
Сцену продажи сахара перекупу сняла на видео жительница Нижнего Новгорода, которая увидела, как с черного входа "Перекрестка" мужчина грузит мешки с сахаром в автомобиль. При этом, на полках магазина этого продукта просто нет.
А как в ваших магазинах обстоят дела с сахаром, друзья?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Французы провели импортозамещение, когда на завод производительностью 10 000 т сахара продавали 100 000 тонн (чьего?).
Но это дураки знают, а ФАС и правительство... не догадывались.
Вот такими статейками и подогревается ажиотаж у людей с неустойчивой психикой!
Причем вчера виноваты были бабульки, которые весь сахар скупили, сегодня продавцы, которые через заднее крыльцо продают сахар мелким оптом.
Кого следующим назначат в дефиците?
а тут такая мальвина подъехала
так что не 3.14зди про дефицит, его тупо зажали на складах, чтоб отыграться за прошлые потери
"Сахар относится к углеводам. Крахмал также принадлежит к углеводам, но усваивание его организмом происходит относительно медленно. Сахароза же быстро расщепляется в пищеварительном тракте на глюкозу и фруктозу, которые затем поступают в кровоток.
Глюкоза обеспечивает более половины энергетических затрат организма. Нормальная концентрация глюкозы в крови поддерживается на уровне 80 120 миллиграммов сахара в 100 миллилитрах (от 0,08 до 0,12 %). Глюкоза обладает способностью поддерживать барьерную функцию печени против токсических веществ благодаря участию в образовании в печени так называемых парных глюкуроновых кислот. Приём сахара внутрь или введение глюкозы в вену рекомендуется при некоторых заболеваниях печени, отравлениях."