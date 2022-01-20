История мошенника, который стал прототипом Корейко в романе Ильфа и Петрова

Он проводил свои аферы в дореволюционном Петербурге и обманул людей на 1 миллион рублей. Но суд его оправдал, присяжные решили, что он «не мошенник, а фантазер». Этот гражданин не только Корейко, но и Мавроди того времени, а история его афер весьма поучительна - примерно так же обманывают людей и сегодня.
Афериста звали Константин Коровко, он родился на Кубани, 20 мая 1876 года. В 1898 году он закончил институт сельского хозяйство и получил профессию агронома. Через полгода переехал в Петербург и поступил в технологический институт. Так что для тех лет это был очень образованный человек.
Уже тогда начал заниматься мелкими аферами, например, продавал никудышных лошадей несведущим гражданам. Но выдавал их за породистых рысаков.
В 1901 году женился на Вере Ренкуль, позже она стала подельницей в его делишках.
В Питере мошенник кутил как князь: жил в квартире на Невском, ходил по самым дорогим ресторанам, пел и плясал с цыганами. Откуда он брал деньги? Как обычно - мошенничал. Но теперь уже с ценными бумагами.
В начале 20 века Российская империя переживала промышленный бум. Строилось много предприятий и под это привлекали инвестиции, как свои, так и зарубежные. Ажиотаж был бешеный, можно было обещать кому угодно и что угодно, и все равно под это давали деньги. Иностранцы вкладывались более осмотрительно, в основном, в те проекты, которые курировало российская империя и высшие чиновники. А наши граждане - во все, что обещало сумасшедшие прибыли.
Коровко удачно приобрел акции Московско-Казанской железной дороги. На росте ценных бумаг заработал больше 240 тысяч рублей. Эту сумму он якобы вложил в разведку полезных ископаемых на Кавказе, Сибири и Урале. Он вообще любил строить из себя патриота, бить кулаком в грудь и призывать всех вкладываться в русскую промышленность.
Тогда же он понял, что все решают связи: сколько у тебя влиятельных друзей в окружении, так ты и устроишься в жизни. И стал искать выгодные знакомства. Самым удачным из них стала дружба с Алексеем Путиловым, он был правой рукой министра Витте. Путилов стал помогать «русскому промышленнику и патриоту» - выступал гарантом сделок, помогал получить деньги на проекты. Скорее всего, он это делал не из любви к русской промышленности, а за хорошие деньги, которыми с ними делился Коровко.
Для обмана граждан Константин основывал товарищество с громким именем, устраивал ему громкую рекламу и привлекал пайщиков. Чтобы у них не возникало сомнений - вел к нотариусу и заключал договор. Чем-то это напоминает 90-е годы в России, когда люди массово несли свои деньги пройдохам и аферистам в обмен на красивые и бесполезные бумажки.
Афера с нефтью на Кавказе
Это первая серьезная схема Коровко. В 1907 году он учредил «Каспийско-Романинское нефтяное общество для добычи, покупки, хранения и торговли продуктами нефти». Чтобы создать видимость работы, брал в аренду цистерны, нефтеналивные суда и якобы перевозил «сырье». И это сработало: благодаря рекламе,показухе и помощи Путилова, он привлек в общество князей Долгоруких, высших военных чиновников и других обеспеченных людей того времени. Он продал им паев на 622 тысячи рублей.
Мошенничество с солью на Донбассе
В 1908 году Коровко вместе с женой основал «Брянцевско-Преображенское соляное общество», оно должно было заниматься добычей соли на территории современной Донецкой области. Чтобы раскрутить эту контору, аферист подкупил верхушку правых партий и они, через свои региональные отделения, стали распространять его рекламные брошюры.
В этих брошюрах Корейко обещал золотые горы: доходность - до 50% на акцию, через несколько лет она вырастет на 300%... Ну вы поняли - ОАО МММ, только царского времени. Для солидности, Константин утверждал, что уже приобрел земли с залежами соли и в следующем году начнет добычу. А на деле, он за 10 рублей купил небольшой участок у крестьянина и велел тому рыть ямы, чтобы сымитировать добычу.
Под эту аферу он собрал 158 тысяч рублей.
Обман с банкирским домом
В 1909 году неугомонный Коровко вместе с отставным подполковником Николаем Мартыновым создал «Банкирский дом русской промышленности». И опять занялся показухой: арендовал здание на Невском проспекте, нанял служащих, которые суетливо бегали туда-сюда, развесил картины в позолоченных рамах, расставил тяжелую мебель из ценных пород дерева.
Такая кричащая роскошь должна настораживать и сейчас. Если финансовая контора, куда вы хотите обратиться, находиться в в каком-нибудь Москва-Сити, арендует там шикарный офис с улыбчивыми секретаршами и показным богатством - нужно десять раз подумать, надо ли связываться с таким «бизнесом».
Контора аферистов занималась онкольными операциями - выдавали срочные ссуды под залог ценных бумаг. При этом оговаривалось, что если эти бумаги упадут в цене, тогда «банк» имеет право требовать возмещения. Коровко заранее спланировал брать под залог «мусорные» бумаги, которые быстро теряли в цене. Люди-то сначала радовались, что могут пристроить их и получить деньги. Но когда бумаги обесценивались, появлялся Коровко и требовал возмещения. Конечно же, с огромным процентом.
Как его раскрыли
Отставной полковник Шульц как-то просматривал газету и наткнулся на объявление о «соляном обществе». У полковника был небольшой капитал и он как раз думал, куда его пристроить. И на свою беду выбрал организацию имени Коровко.
Он отправился на встречу с аферистом, тот его очаровал будущими прибылями, и Шульц купил у него паев на 15 тысяч рублей. Через некоторое время он рассчитывал получить первые обещанные деньги, но этого не произошло. Шульц попытался достучаться до самого Коровко - без результата. Тогда он поехал на «шахты общества», увидел там одинокого крестьянина и наконец все понял.
Полковник обратился к прокурору и дело стали раскручивать.
Одновременно с этим, проблемы начались и у «Банкирского дома». Тогда Коровко совсем потерял совесть и стал изображать из себя трейдера - якобы он покупал бумаги на иностранных биржах для своих вкладчиков, и перепродавал их с хорошей прибылью. Вот под это он и взял большую сумму у одного из своих клиентов и потратил ее на себя, а когда тот пришел за деньгами - начал рассказывать о фантастических прибылях, но в будущем. А сейчас денег нет. Клиент рассвирепел и тоже пошел к прокурору.
Ну а третий удар нанес институтский друг Коровко - он дал аферисту 58 тысяч рублей на строительство кожевенного завода, но никаких денег обратно не получил. И подал на мошенника в суд.
Суд над аферистом
Коровко арестовали в 1912 году, следствие шло больше двух лет. По его делам проходило 500 пострадавших, с общим ущербом больше миллиона рублей. Причем у самого афериста к тому времени за душой не было ни копейки, большую часть он промотал, а небольшую долю переписал на младшего брата. Тот и оплатил услуги известного адвоката, который защищал Коровко и его жену.
На суде всплыл факт невежества вкладчиков: оказалось, что по бумагам они не были полноправными пайщиками обществ, а всего лишь давали деньги взаймы. А это не несло особых обязательств со стороны Коровко. А его защитник говорил, что:
«Перед судом не мошенник, а фанатик... Он ввёл пайщиков в невыгодную сделку. Кто он по существу? Заурядный, медленно соображающий фантазёр».
Ничего не меняется…
Присяжные долго совещались и постановили: Коровко виновен. Осудили его по статье «Введение в невыгодную сделку» и приговорили к… трем месяцам заключения.
И сразу выпустили - потому что аферист провел в тюрьме два года. Его жену оправдали.
Никаких денег Коровко никому не отдал. Единственное, он больше не занимался аферами и тихо сгинул где-то в российской глубинке.
А потом стал прототипом для «Золотого теленка» Ильфа и Петрова. Только там действует Корейко, который тоже создает вымышленные конторы и собирает на них деньги.
Источник:
- Мошенник украл у пожилого мужчины шесть миллионов рублей
- Минус 900 тысяч: бабушка поверила мошеннику, а не сотруднику полиции
- ФСБ накрыла притон дагестанских фальшивомонетчиков
- Неудачное начало карьеры: девушка решила стать порнозвездой, но на её пути встал мошенник
- Аферист украл у инвалидов 179 миллионов рублей
Понравилось47
Странно как-то описано. Если берёшь взаймы, то обязан потом вернуть - как это так взять взаймы без "особых обстоятельств"?
На википедии по-другому описано: люди "просто доверяли ему распоряжаться своими средствами". Так хоть какая-то логика в решении суда есть, хотя вряд ли и там без доплат обошлось...