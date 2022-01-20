История мошенника, который стал прототипом Корейко в романе Ильфа и Петрова

Афериста звали Константин Коровко, он родился на Кубани, 20 мая 1876 года. В 1898 году он закончил институт сельского хозяйство и получил профессию агронома. Через полгода переехал в Петербург и поступил в технологический институт. Так что для тех лет это был очень образованный человек.

Уже тогда начал заниматься мелкими аферами, например, продавал никудышных лошадей несведущим гражданам. Но выдавал их за породистых рысаков.

В 1901 году женился на Вере Ренкуль, позже она стала подельницей в его делишках.

В Питере мошенник кутил как князь: жил в квартире на Невском, ходил по самым дорогим ресторанам, пел и плясал с цыганами. Откуда он брал деньги? Как обычно - мошенничал. Но теперь уже с ценными бумагами.