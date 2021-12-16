Московского криптоэнтузиаста кинули на миллион долларов

Все было хорошо до тех пор, пока он не решил поменять цифровые «фантики» на реальные деньги. И вот тут начались чудеса.
Криптовалюта - это главное
кидаловоразвлечение последних лет. Уж очень гражданам полюбилось такая забава: покупаешь что-то непонятное, ждешь немного, и продаешь в два раза дороже. Ну разве это не прекрасно?
Эдуард Ковалев - гендир одной из московских компаний. Успешный руководитель и обеспеченный человек. С недавних пор он увлекся криптой и сделал ставку на монету Tether.
По ходу дела он познакомился с Павлом, таким же фанатом альткоинов. Они часто общались, подружились, и Павел рисовал своему новому товарищу радыжные перспективы будущих миллиардов. И Эдуард покупал «цифру», покупал, пока глаза на лоб не полезли, а в один прекрасный день решил поменять ее на доллары.
С этим он обратился к Павлу.
Этот проходимец пообещал все организовать, причем деньги выдать наличкой, чтобы сэкономить на комиссии (типичный лохотрон). И велел Эдуарду подъезжать к офису - все это происходило в Москве. Эдуард вместе с товарищем приехал в назначенное место, перевел крипту на указанный Павлом кошелек (1 053 000 Tether - больше миллиона долларов), и даже увидел сумку с деньгами.
В этот момент в офис ворвались какие-то мужики, стали кричать о том, что Эдуард привел с собой полицейских. И за это они его сейчас пустят в расход. Он слегка растерялся, а бандюганы вырвали у него сумку с деньгами, передали ее Павлу и велели тому уходить. Дождались, пока он исчезнет, и сами дали деру.
А Эдуард с товарищем посидел немного, высушил штаны, и стали звонить Пашеньке. Тот даже ответил: сказал, что это сработала его «служба охраны», произошла ошибка и скоро они обязательно встретятся. После этого пропал навсегда.
До Эдуарда наконец дошло, что его прокинули через известное место. Он обратился в полицию, и теперь за дело возьмутся следователи.
Но денег своих он больше не увидит - ни реальных, ни цифровых. Чудеса, конечно, случаются, но только не в случае с криптой.
Если среди вас есть криптоинвесторы - лучше дальше не читайте. Вам не надо.
А для всех остальных, все-таки надо вставить свои 50 копеек: по сравнению с криптой, МММ - это просто детский сад. Большего лохотрона, наверное, еще не было. Дело даже не в мошенниках, а в самом рынке - это торговля воздухом, все основано только на вере в то, что «крипта будет расти». Рынок дико гуляет туда-сюда от любой новости, может подскочить на какие-то космические проценты, но может также и рухнуть.
Типичный пример: Илон Маск. Этот гражданин нагрел на крипте столько, сколько нам и не снилось. И продолжает это делать, вот что самое интересное). Недавно он пообщался со своими подписчиками в Твиттере и задал вопрос: стоит ли ему продать часть акций Тесла? Ему сразу же ответили, что стоит. Он и продал.
После этого заявил, что продукцию Теслы теперь можно будет купить за Dogecoin. И стоимость этой мусорной крипты сразу подскочила на 25%. Теперь угадайте, что купил Маск после продажи акций Тесла? Правильно, Dogecoin. И за пару часов стал богаче на 25%. Так что я понимаю, почему Мавроди хотел запустить собственную крипту - «мамонты» не вымрут никогда.
А аферисты будут на них наживаться.
Источник:
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После вот этой фразы можно дальше не читать, ибо сразу ясно, что компетентность автора в данном вопросе около нулевая. Он нахватался каких-то "умных" слов и даже как-то их компонует вместе, но значение их не понимает. Tether - это стейбл коин, на него нельзя сделать ставку или как-то на нем обогатиться, ибо 1 tether (usdt) = 1 USD, у него нет волатильности. Это тебе на будущее автор.
Короче, жадность фраера сгубила.
Когда же заходит разговор о том, что достаточно копить, надо уже тратить и тут вот начинают возникать проблемки.
Получается, что для того чтобы что-то обналичить, надо таки засветиться перед тем самым гос-вом. А мест где можно анонимно потратить крипту на покупки - мизер. Да и то, до поры, пока гос-во не придумает очередной закон "во благо народа".
Чудес не бывает, если даже и найдут, лох об этом не узнает!
А по факту что? А по факту:
Рынок крипты только растет.
Люди на сгнившем западе ее в полный рост используют в повседневной жизни
Те кто 3 года назад не кричал всю вторую часть вашего поста, а спокойно купил битка по 7 килобаксов и сейчас продают его по 49 килобаксов передают вам пламенный привет и желают дальше рассуждать о пирамидах
1. Чем обеспечивается сия валюта?
2. Есть ли армия, которая защитит данную валюту в случае чего и сколько у этой армии ракет?
НО! у любой медали есть две стороны, а тут просто попытка отбить охоту майнить, зачем?
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конкуренция
фактически она так же ничем не обеспечена, как доллар, но про крах доллара я что-то слышу редко, особенно на фоне периодических обвалов родного обеспеченного деревянного