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Московского криптоэнтузиаста кинули на миллион долларов

Московского криптоэнтузиаста кинули на миллион долларов (5 фото)

Автор:
16 декабря 2021 14:47
Сообщество : Криминал
Метки: Илон Маск   крипта   криптовалюта   лохотрон   мошенник   
2436
5

Все было хорошо до тех пор, пока он не решил поменять цифровые «фантики» на реальные деньги. И вот тут начались чудеса.

Криптовалюта - это главное кидаловоразвлечение последних лет. Уж очень гражданам полюбилось такая забава: покупаешь что-то непонятное, ждешь немного, и продаешь в два раза дороже. Ну разве это не прекрасно?

Не всегда.

Эдуард Ковалев - гендир одной из московских компаний. Успешный руководитель и обеспеченный человек. С недавних пор он увлекся криптой и сделал ставку на монету Tether.

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По ходу дела он познакомился с Павлом, таким же фанатом альткоинов. Они часто общались, подружились, и Павел рисовал своему новому товарищу радыжные перспективы будущих миллиардов. И Эдуард покупал «цифру», покупал, пока глаза на лоб не полезли, а в один прекрасный день решил поменять ее на доллары.

С этим он обратился к Павлу.

Этот проходимец пообещал все организовать, причем деньги выдать наличкой, чтобы сэкономить на комиссии (типичный лохотрон). И велел Эдуарду подъезжать к офису - все это происходило в Москве. Эдуард вместе с товарищем приехал в назначенное место, перевел крипту на указанный Павлом кошелек (1 053 000 Tether - больше миллиона долларов), и даже увидел сумку с деньгами.

В этот момент в офис ворвались какие-то мужики, стали кричать о том, что Эдуард привел с собой полицейских. И за это они его сейчас пустят в расход. Он слегка растерялся, а бандюганы вырвали у него сумку с деньгами, передали ее Павлу и велели тому уходить. Дождались, пока он исчезнет, и сами дали деру.

А Эдуард с товарищем посидел немного, высушил штаны, и стали звонить Пашеньке. Тот даже ответил: сказал, что это сработала его «служба охраны», произошла ошибка и скоро они обязательно встретятся. После этого пропал навсегда.

До Эдуарда наконец дошло, что его прокинули через известное место. Он обратился в полицию, и теперь за дело возьмутся следователи.

Но денег своих он больше не увидит - ни реальных, ни цифровых. Чудеса, конечно, случаются, но только не в случае с криптой.

Если среди вас есть криптоинвесторы - лучше дальше не читайте. Вам не надо.

А для всех остальных, все-таки надо вставить свои 50 копеек: по сравнению с криптой, МММ - это просто детский сад. Большего лохотрона, наверное, еще не было. Дело даже не в мошенниках, а в самом рынке - это торговля воздухом, все основано только на вере в то, что «крипта будет расти». Рынок дико гуляет туда-сюда от любой новости, может подскочить на какие-то космические проценты, но может также и рухнуть.

Типичный пример: Илон Маск. Этот гражданин нагрел на крипте столько, сколько нам и не снилось. И продолжает это делать, вот что самое интересное). Недавно он пообщался со своими подписчиками в Твиттере и задал вопрос: стоит ли ему продать часть акций Тесла? Ему сразу же ответили, что стоит. Он и продал.

После этого заявил, что продукцию Теслы теперь можно будет купить за Dogecoin. И стоимость этой мусорной крипты сразу подскочила на 25%. Теперь угадайте, что купил Маск после продажи акций Тесла? Правильно, Dogecoin. И за пару часов стал богаче на 25%. Так что я понимаю, почему Мавроди хотел запустить собственную крипту - «мамонты» не вымрут никогда.

А аферисты будут на них наживаться.

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Метки: Илон Маск   крипта   криптовалюта   лохотрон   мошенник   
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1k
GoInDown 2 часа назад
сейчас автора сожрут мамкины майнеры)))
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135
Akabushkin Petr 2 минуты назад
Очень странно начинать рисковую сделку сразу с миллиона зелени. Я бы выводил долго и понемногу.
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341
Сигизмунд Лазаревич 8 минут назад
детский сад конечно. Но по факту обычная разводка. Волатильность у этой монетки минимальная, так что он купил примерно за тот же миллион... Так что развели буратину на миллиончик баксов под новый год ))) это традиция. Каждый год под новый год разводят буратин на такие суммы. Схемы разные суть одна.
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494
Ult Mult 15 минут назад
С недавних пор он увлекся криптой и сделал ставку на монету Tether.
После вот этой фразы можно дальше не читать, ибо сразу ясно, что компетентность автора в данном вопросе около нулевая. Он нахватался каких-то "умных" слов и даже как-то их компонует вместе, но значение их не понимает. Tether - это стейбл коин, на него нельзя сделать ставку или как-то на нем обогатиться, ибо 1 tether (usdt) = 1 USD, у него нет волатильности. Это тебе на будущее автор.
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1k
Миша 22 минуты назад
Чего его жрать, он не в теме. ... я ржу, не могу этот поток сознания читать. Tether это стейблкоин, на него ставить глупо, актив за который покупают или продают другие монеты. Сегодня 1 Tether = 1,0004 USD на бирже, прошлый год от 0.99 до 1.01 USD. Сделал ставку на монету Tether...
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22k
ПаганецЪ 23 минуты назад
(С)...Этот проходимец пообещал все организовать, причем деньги выдать наличкой, чтобы сэкономить на комиссии...(С)

Короче, жадность фраера сгубила.
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15k
ВОВЧЕГ 24 минуты назад
Не жили богато и нехрен начинать.
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10k
Максимка 24 минуты назад
У меня есть знакомый, который свято уверен в том, что "за криптой - будущее". Мол гос-во не может наложить лапу на твои мульёны.
Когда же заходит разговор о том, что достаточно копить, надо уже тратить и тут вот начинают возникать проблемки.
Получается, что для того чтобы что-то обналичить, надо таки засветиться перед тем самым гос-вом. А мест где можно анонимно потратить крипту на покупки - мизер. Да и то, до поры, пока гос-во не придумает очередной закон "во благо народа".
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12k
Bill Полчаса назад
Маск не стал за пару часов богаче на 25%. Потому что у него $270 млрд. А Dogecoin-ов Маск купил на $1,5 млрд - вот, только они и подорожали.
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121
zapisduny Полчаса назад
Обожаю читать писульки дилетантов, которые ни на йоту не понимают о чем речь! USDT это тизер, кая его единица обеспечена долларом, т.е. так называемый стейблкоин. Его нельзя майнить из воздуха, его можно только купить или продать. Волатильность у USDT 0.02%
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−8
419
Карл Такойто 41 минуту назад
Да все понимают что крипта во всяком случае в нынешнем виде это инструмент спекуляции не более,там крайне маленький процент тех кто использует её для расчетов,и львиная доля этих операций это наркосделки и прочие противозаконные)) Под неё нет нормальной законодательной базы в большинстве стран и т.д. Но людей ведь и привлекает волатильность, эта история стара как мир,была тюльпаномания потом куча других пузырей,но чем выше волатильность тем выше прибыли но и риски-это всегда будет,ибо так люди устроены,многим нравятся подобные игры
История же мужика к самой крипте имеет мало отношения,он просто дурак которого банально кинули- поменяй он через обменник ну может ободрали бы его на комиссии но у него был бы неполный миллион долларов,а так у него дырка от бублика
. И прикол в том что никого ведь не накажут,потому криптовалюта это ничто с точки зрения российского законодательства-то есть это не имущество,это не финансовый актив,а вообще что то непонятное)) Не зря было ещё пару лет назад много случаев,когда бандиты просто приходили к криптоблогерам под видом ,,инвесторов,, которые рассказывали как ворочают нехилыми активами на весь Ютуб. Запугивали их,что не сложно там в основном молодые пареньки чуть старше 20 и заставляли переводить всю крипту на свои кошельки. Когда криптоблогеры писали взаявления в полицию что у них украли крипты на сотни тысяч долларов,на них там не понимающе смотрели и объясняли им что такого понятия в законодательной базе не существует,а значит ничего у них не украли и даже не принимали заявление.
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140
Плюшевый Вася 42 минуты назад
Tether это стейблкоин. Волатильности почти нет. Используется для расчетов. Эта монета не для накоплений. Ещё очень много ляпов в статье. Автор совсем не разбирается ни в крипте, ни в финансах. Но мужика жаль.
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38k
Сергей 56 минут назад
Он такой!
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309k
Adat Час назад
Почему автор сделал вывод что он своих денег никогда не увидит? А вдруг полицейские найдут этого мошенника
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1k
DarkMan666 Час назад
Да да, крипта = пирамида, и запад завтра загнется потому что там одни 3.14дары, и всё вот это вот...
А по факту что? А по факту:
Рынок крипты только растет.
Люди на сгнившем западе ее в полный рост используют в повседневной жизни
Те кто 3 года назад не кричал всю вторую часть вашего поста, а спокойно купил битка по 7 килобаксов и сейчас продают его по 49 килобаксов передают вам пламенный привет и желают дальше рассуждать о пирамидах
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3k
ezhik Час назад
отличная подача материала, выводы сделаны, все расставлено по полочкам и на свои места :)
НО! у любой медали есть две стороны, а тут просто попытка отбить охоту майнить, зачем?
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823
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Ну есть и те , которые неплохо живут на этом ... так что тут просто не повезло .
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14k
Booka1a 2 часа назад
ага, куча диванных экспертов годами бубнят, что крипта - это пузырь и она скоро лопнет... что-то не лопается.
фактически она так же ничем не обеспечена, как доллар, но про крах доллара я что-то слышу редко, особенно на фоне периодических обвалов родного обеспеченного деревянного
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3k
Frank Borman 2 часа назад
Лох не мамонт, он не вымрет.
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6k
Николай 2 часа назад
Скажу так те кто смотрит это только в виде получения денег, эта технология ничем не интересна, самый поверхностный способ применения это автономная финансовая система, хоть ты тресни но за блокчейном будущее банковской системы... а лохотроны это только там где цель была деньги...
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