Московского криптоэнтузиаста кинули на миллион долларов

В этот момент в офис ворвались какие-то мужики, стали кричать о том, что Эдуард привел с собой полицейских. И за это они его сейчас пустят в расход. Он слегка растерялся, а бандюганы вырвали у него сумку с деньгами, передали ее Павлу и велели тому уходить. Дождались, пока он исчезнет, и сами дали деру.

А Эдуард с товарищем посидел немного, высушил штаны, и стали звонить Пашеньке. Тот даже ответил: сказал, что это сработала его «служба охраны», произошла ошибка и скоро они обязательно встретятся. После этого пропал навсегда.

До Эдуарда наконец дошло, что его прокинули через известное место. Он обратился в полицию, и теперь за дело возьмутся следователи.

Но денег своих он больше не увидит - ни реальных, ни цифровых. Чудеса, конечно, случаются, но только не в случае с криптой.