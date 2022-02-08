Поймай меня, если сможешь: реальная история

Ко всему прочему, мать Фрэнка была француженкой, а это давало свои преференции: Фрэнк знал язык и принятые в заатлантическом для него нормы общества.

С самого молодого возраста Фрэнк был изворотлив. Когда ему купили первый автомобиль, отец дал ему кредитку для оплаты бензина. Тогда он приезжал на АЗС и просил кассира пробивать бензин и товар на сумму больше, чем они стоили в реальности. А разницу делил с продавцами пополам.

Счета за такие приключения приходили по почте, и Фрэнк просто успевал забрать такие письма себе и сжигать, поэтому какое-то время родители даже не догадывались о проделках сына.

А когда правда все же вскрылась, выяснилось, что паренек успел наворотить дел на добрые 3,5 тысячи долларов. Отец, конечно, спросил, на что сын тратил деньги.

Фрэнк ответил честно: «На девчонок. Я от них просто без ума».

Папа Фрэнка решил, что причина – очень даже уважительная. Мама же была в шоке и отправила сына в католическую школу.