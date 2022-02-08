Поймай меня, если сможешь: реальная история

В мире есть множество невероятных историй, которые больше походят на сюжеты голливудских фильмов. Так произошло и с этой историей. Неудивительно, что в итоге по жизни этого человека сняли фильм, но как все было в реальности? Рассказываем о жизни афериста Фрэнка Абигнейла.
Фрэнк родился в небольшом городке неподалеку от Нью-Йорка во французско-американской семье в 1948 году. Отец был полным его тезкой, хотя Фрэнк был лишь третьим из четырех детей в семье.
Фрэнк Абигнейл-старший был предпринимателем, и притом очень успешным. Мальчик видел, как отец общается с совершенно разными людьми, и видел, как нужно себя с ними держать. Кроме того, отец Фрэнка был очень разносторонним человеком, и благодаря этому его сын интересовался политикой, экономикой и много чем еще.
Ко всему прочему, мать Фрэнка была француженкой, а это давало свои преференции: Фрэнк знал язык и принятые в заатлантическом для него нормы общества.
С самого молодого возраста Фрэнк был изворотлив. Когда ему купили первый автомобиль, отец дал ему кредитку для оплаты бензина. Тогда он приезжал на АЗС и просил кассира пробивать бензин и товар на сумму больше, чем они стоили в реальности. А разницу делил с продавцами пополам.
Счета за такие приключения приходили по почте, и Фрэнк просто успевал забрать такие письма себе и сжигать, поэтому какое-то время родители даже не догадывались о проделках сына.
А когда правда все же вскрылась, выяснилось, что паренек успел наворотить дел на добрые 3,5 тысячи долларов. Отец, конечно, спросил, на что сын тратил деньги.
Фрэнк ответил честно: «На девчонок. Я от них просто без ума».
Папа Фрэнка решил, что причина – очень даже уважительная. Мама же была в шоке и отправила сына в католическую школу.
В браке родителей было не все гладко. В конце концов, любовная лодка разбилась о быт, и родители развелись, когда Фрэнку было всего 16 лет. Для подростка это стало настоящим потрясением, и он до самой смерти отца в 1974 году пытался помирить родителей. Ему это, в конечном счете, не удалось.
Суд решил, что Фрэнк должен жить с отцом. Правда, отношения между отцом и сыном были средненькими: отец не особо хотел заниматься сыном, да и в принципе не считал, что из парня выйдет что-то приличное. Поэтому он активно занимался бизнесом.
Мальчик же после своей первой аферы с чеками понял, что вот она, золотая жила – легкие деньги и махинации. Первой стала подделка чека по своему личному банковскому счету. Он вписал сумму, превышавшую имеющиеся на счету деньги. И так удалось обмануть несколько банков.
После этого начались аферы с банковскими бумагами. И хотя юноша был из очень обеспеченной семьи, он чисто из спортивного интереса научился подбрасывать в банковские базы данных поддельные депозитные бланки. Так со счетов обычных держателей счетов на счет Абигнейла поступали деньги. Банки спохватились лишь тогда, когда Фрэнк успел скопить 40 тысяч долларов и исчезнуть со всех радаров, поменяв личность.
Стоит отметить, что системы безопасности тогда были не самыми надежными. Чтобы быть успешным мошенником, требовался ум, харизма, печатная машинка, карандаш, ручка, ластик и клей. Ко всему прочему, Фрэнк обладал еще одним необходимым качеством: приятной внешностью и поразительной наблюдательностью.
Больше всего, конечно, поражают его бесконечные перевоплощения. Первым из них было перевоплощение в пилота авиакомпании. Фрэнк выглядел на несколько лет старше, и его легко принимали за летчика авиакомпании Pan American.
У него получилось подделать документы и заполучить форму летчика. В этом своем амплуа он смог налетать порядка миллиона миль, совершив порядка 250 авиаперелетов в 26 стран мира.
Почему именно пилот? А потому, что пилотам можно было летать бесплатно по делам службы. А еще им предоставляются бесплатные гостиницы. Фрэнк этим пользовался.
Для того, чтобы узнать о летном деле больше, Фрэнк приходил в бары, где обычно собирались пилоты, и слушал их разговоры. Иногда он представлялся журналистом и общался с различными пресс-секретарями.
Порой, когда он летал, «коллеги» спрашивали его, отчего он сам не садится за штурвал. Фрэнк спокойно отвечал, что однажды перед вылетом у него в крови нашли алкоголь, и в итоге отстранили. Он тупил глаза и говорил, что сам себе испортил жизнь. И ему верили.
Летая, Фрэнк находил выгоду. Во время перелетов он открывал счет в банке, но ничего на него не клал. А затем выписывал сам себе чек на определенную сумму, и получал деньги.
Счет уходил в минус, но симпатичному клиенту банк предоставлял кредит. И так – со множеством банков. Поэтому денег, в принципе, у молодого человека было в достатке.
Другой же схемой было то, что Фрэнк подделывал депозитные бланки. Клиенты приходили в банк, брали чистый бланк из стопки, заполняли его и выполняли необходимую операцию. Таких операций, конечно, было множество, поэтому за ними особо не было внимания. Абгнейл просто печатал такие же бланки, в которые заранее были вбиты данные его собственного счета. Затем в банке он подкладывал свой в бланк в общую стопку, и уходил. Таким образом и проворачивалась та самая махинация на 40 тысяч долларов. Как раз в этот момент он меняет свою личность.
Сменить личность пришлось из-за того, что слухи о пилоте-гастролере распространились так широко, что прятаться под маской стало уже слишком сложно.
В скором времени при регистрации в одной из гостиниц он указал свою профессию как врач. А после познакомился с «коллегой», который жил по соседству.
Мы уже говорили, что Фрэнк был страшно обаятельным? Так вот, своего соседа он обаял настолько, что настоящий врач уговорил его сам (!) поработать заведующим педиатрией в больнице в Джорджии.
Почему получилось? Потому, что на новой должности Фрэнк занимался административными вопросами, и не смог нанести детям никакого вреда. Однажды, правда, провал был близок – тогда его попросили продемонстрировать медицинские навыки, он просто делегировал обязанности подчиненным.
В итоге с должности он ушел по собственному желанию, спустя 11 месяцев работы, получив еще и благодарность за службу.
Затем он вновь испытал необходимость в смене личности. Поэтому он стал ассистентом лектора в Университете Бригама Янга. Для этого он даже подделал диплом Колумбийского университета.
Там, перед студентами, он представлялся Фрэнком Адамсом. Проверять документы особо пристально тогда никто не стал, по всей видимости из-за того, что университет был частным и, к тому же, учрежден религиозной организацией. В нем он проработал лишь семестр.
Затем была работа юристом. Знакомств у него было много, поэтому через знакомую стюардессу он легко сошелся с юристом, которому рассказал, что он – его коллега. Мол, у него был даже диплом юрфака Гарварда.
Тот предложил ему вновь «заняться юриспруденцией», но была сложность: нужно было сдать экзамен для того, чтобы работать. А этот экзамен очень и очень непростой. Но Фрэнк тоже – непростой человек, и он засел за учебники, и выучил все необходимое. Экзамен он сдал с третьей попытки, но правилами это вполне допускалось.
В итоге его взяли на работу в офис генпрокурора штата Луизиана. Работать нужно было лишь выполняя вспомогательные функции. Но и оттуда пришлось уйти: работавший в офисе реальный выпускник Гарварда начал задавать очень уж много вопросов.
За всю свою карьеру он смог поменять 8 профессий и ограбить банки примерно на два с половиной миллиона долларов, если не больше.
Взяли его во Франции в 1969 году, спустя пять лет после начала яркой карьеры мошенника. Дело в том, что его опознал один из сотрудников Air France, и в итоге суд посчитал, что стране он нанес ущерб настолько, чтобы посадить его в тюрьму на один год.
Затем, спустя полгода во французской тюрьме, его отправили отбывать срок в Швецию. Там прошло еще полгода, после чего его должны были передать в руки правосудия Италии. Но со шведами смогли договориться американцы, и в скором времени Абигнейл отправился домой.
Несколько раз он пытался сбежать из тюрьмы. В какой-то момент на встрече с руководством он их убедил, что на самом деле он – внедренный агент ФБР, и его даже отпустили, чтобы связаться с «руководством». Правда, в скором времени его все же задержали, но попытка оказалась красивой.
Один из высокопоставленных американских полицейских чинов так описал Абигнейла: «Он мог написать чек на туалетной бумаге, подписать его и получить по нему деньги в любом банке города, предоставив в качестве удостоверения личности гонконгские водительские права».
В 1971 году, когда Абигнейлу было всего 23 года, правосудие США решило, что он должен провести в тюрьме 12 лет. Но за решеткой он пробыл недолго. Вскоре к нему пришло ФБР и предложил скостить срок в обмен на консультирование. И Фрэнк согласился, освободившись спустя четыре года заключения.
После тюрьмы с карьерой афериста было покончено. Правда, его имя было на слуху, и потому многие работодатели отказывали ему в найме. Он пытался работать бакалейщиком, поваром, киномехаником и много кем еще.
И тогда он решил, что была ни была. Отправился в банк, где честно рассказал, кто он такой и за что сидел. После этого он предложил свои услуги.
«Я показываю вашим сотрудникам несколько трюков, с помощью которых их могут обмануть. Если сочтете это бестолковым, то я уйду. Но если это для вас окажется полезным, то вы платите мне 500 долларов и даете рекомендации для других банков».
Но то, что он показал сотрудникам, оказалось гораздо дороже. А через некоторое время хедхантеры буквально начали заваливать его предложениями: фирмы начали нанимать его как консультанта по вопросам безопасности.
А затем он открыл собственное агентство Abagnale & Associates, которое занималось разработками в сфере безопасности. Сказать, что это был успех – не сказать ничего. Мало того, что он стал миллионером, так еще и писателем, желанным гостем на телевидении и продал свою автобиографию в Голливуд, которую затем экранизировали в ленте «Поймай меня, если сможешь».
В личной жизни у него сложилось куда удачнее, чем у его отца. В 1976 году он женился и обзавелся тремя детьми.
Сейчас он читает лекции в ФБР, и, более того, один из его сыновей работает на бюро.
Источник:
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