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Этот пост должен прочесть каждый, кто собирается иметь детей

Этот пост должен прочесть каждый, кто собирается иметь детей (25 фото)

Автор:
19 марта 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   воспитание   дети   дети и родители   забавно   смешно   сюрприз   удивили   
1733
25
Вы можете прочитать целую библиотеку книг о воспитании, стать завсегдатаем родительских форумов и даже получить степень по педагогике - и все равно ваши собственные дети всякий раз будут вас удивлять. Причем редко в хорошем смысле.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   воспитание   дети   дети и родители   забавно   смешно   сюрприз   удивили   
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8k
Мафусаил 17 минут назад
Поверьте, это не самое страшное, самое страшное когда твоему ребёнку больно. а ты не можешь ему помочь...А по поводу косяков, мой только карандашом мебель изрисовал, совсем не смертельно)
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1k
Шпиц 18 минут назад
Иметь детей - звучит не по русски, словно бы бездарный перевод...
Грамотный автор использовал бы словосочетание - стать мамой/папой. Судя по фото, которые сделаны в иных странах, предполагаю, что это плоды безумных методологий иноземного воспитания, а возможно и полного отсутствия участия так называемых родителей в формировании личности их "воспитанников"...
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3k
aleksei 19 минут назад
Для женщин это нормально, когда что-то на лицо попадает
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676
Алксандр Шевченко 19 минут назад
Как з.... (утомили) эти пиндосовские посты.
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697
iNeGovori 24 минуты назад
"Ночью был буран. А вечером дети забыли закрыть окно в машине".

Ты уверен, что это дети забыли закрыть окно?!
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25k
turyst iNeGovori 21 минуту назад
Ну... Дети взяли машину покататься.
Вечером припарковали на место, а окно не закрыли.
Бывает.
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262
vasilykopkov Полчаса назад
Есть такая штука, называется "воспитание".
В Штатах она запрещена.
У нас, по счастью, пока нет...
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4k
a6m5 vasilykopkov 14 минут назад
У нас всё к этому идёт. К детям подойти страшно, они могут в педофилии обвинить.
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−52
Владимир Час назад
>>"Если меня когда-нибудь спросят, как мне работалось на удаленке в
>>2020-м, я просто покажу это фото".

на фрилансе почти 15 лет единственное из не удобств связанных с детьми... ну иногда они пишут за меня заказчику в телеге или скайпе
ну просто по клавиатуре дочка стучит, типа Папа смотри! я то же работаю


все.. больше из неудобств ну ничего не могу вспомнить
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3k
Денис Колосов Владимир Час назад
ну у вас дети привыкли, а тут неожиданно на удаленку перевели и дети рады с папой "поиграть".
я тоже 9 лет из дома работаю, дети знают, что меня не отвлекать и ко мне в комнату без необходимости не заходят..
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