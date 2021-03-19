Этот пост должен прочесть каждый, кто собирается иметь детей

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Вы можете прочитать целую библиотеку книг о воспитании, стать завсегдатаем родительских форумов и даже получить степень по педагогике - и все равно ваши собственные дети всякий раз будут вас удивлять. Причем редко в хорошем смысле.
"Вчера телефон жены таинственным образом обнаружился в унитазе. Мы не знали, какой из наших троих детей сделал это, пока не посмотрели последние снимки на нем. На них и нашли хулигана".
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"Если меня когда-нибудь спросят, как мне работалось на удаленке в 2020-м, я просто покажу это фото".
"Я работал в ночную смену, ипридя домой, лег поспать. Когда встал, я пошел гулять с собакой. Спасибо соседу: он уже у выхода из двора предупредил меня, что с таким разрисованным маркером лицом мне, пожалуй, никуда ходить не стоит".
"Взяла детей на парасейлинг. Поднявшись в воздух, они изобразили покойников. У меня чуть сердце не выскочило".
"Мы сняли квартиру, где в дверь ванной комнаты вставлено матовое стекло. Мой младший всегда ждет меня под дверью, а иногда, проявляянетерпение, прижимается к ней, и это выглядит как сцена из фильма ужасов".
"Я сказала сыну, что он не может плавать в бассейне без взрослых. Он обиделся, разделся догола, заявил, что больше не хочет с нами оставаться и ушел".
"Как оказалось, дочка пообщада показать одноклассникам "кое-что, что есть у нас дома и очень вкусно пахнет". Даже не знаю, как теперь буду говорить с их учительницей".
"Брат сделал дочке прическу из "лепейника". У меня ушло 20 часов, чтобы вычесать все детали из ее волос".
"Дочка построила в саду госпиталь для слизней и притащила туда больше 30 "пациентов". Теперь они расползаются кто куда, а я боюсь выйти во двор".
"Соседка зашла в гости со своим малышом. Сначала мы радовались тому, как тихо и спокойно ребенок играет..."
"Я проснулся от того, что дочь стояла надо мной. Да, вот в таком виде. Как отец, я еще никогда не был так горд. И так напуган".
"У нас в доме 10 комнат, но в какую бы я ни зашел поработать, дети скоро оказываются там".
"Дочка стащила мамин бумажник, но вскоре торжественно его вернула. Все было на месте, только вместо удостоверения личности там красовалось вот это".
"Я пришла домой, и первое, что увидела, - фиолетового сына. Как оказалось, его разрисовала дочка".
"Моя шестилетняя дочь получила в подарок на рождество тату-маркеры и тихо исчезла на полчаса. Теперь мы не можем их отмыть. Вообще. Кажется, это перманентные тату-маркеры".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Грамотный автор использовал бы словосочетание - стать мамой/папой. Судя по фото, которые сделаны в иных странах, предполагаю, что это плоды безумных методологий иноземного воспитания, а возможно и полного отсутствия участия так называемых родителей в формировании личности их "воспитанников"...
Ты уверен, что это дети забыли закрыть окно?!
Вечером припарковали на место, а окно не закрыли.
Бывает.
В Штатах она запрещена.
У нас, по счастью, пока нет...
>>2020-м, я просто покажу это фото".
на фрилансе почти 15 лет единственное из не удобств связанных с детьми... ну иногда они пишут за меня заказчику в телеге или скайпе
ну просто по клавиатуре дочка стучит, типа Папа смотри! я то же работаю
все.. больше из неудобств ну ничего не могу вспомнить
я тоже 9 лет из дома работаю, дети знают, что меня не отвлекать и ко мне в комнату без необходимости не заходят..