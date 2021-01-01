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30 смелых отцов, которые не постеснялись стать визаж-моделями у своих дочек

30 смелых отцов, которые не постеснялись стать визаж-моделями у своих дочек (31 фото)

Автор:
01 января 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   любящие папы   макияж для папы   мило   отцы и дети   папины дочки   папы-модели   
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Девочки любят косметику. Причем взрослые девочки наносят ее на собственные личики, а те, что помладше, готовы рисовать стрелки и губки любому, кто попадется под руку. Смелые папы готовы закрыть грудью эту амбразуру - даже если в результате получается вот такое!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   любящие папы   макияж для папы   мило   отцы и дети   папины дочки   папы-модели   
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Gayrat 2 часа назад
Ну, игра прикольная, молодцы папы, хотя дочкам не помешало бы фантазию развить чуток шире, чем делать из папы маму, т.е., [мат]. Вот Джокера сделать папа попросил, и дочка лажанулась...
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