30 смелых отцов, которые не постеснялись стать визаж-моделями у своих дочек

Девочки любят косметику. Причем взрослые девочки наносят ее на собственные личики, а те, что помладше, готовы рисовать стрелки и губки любому, кто попадется под руку. Смелые папы готовы закрыть грудью эту амбразуру - даже если в результате получается вот такое!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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