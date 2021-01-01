30 смелых отцов, которые не постеснялись стать визаж-моделями у своих дочек

Девочки любят косметику. Причем взрослые девочки наносят ее на собственные личики, а те, что помладше, готовы рисовать стрелки и губки любому, кто попадется под руку. Смелые папы готовы закрыть грудью эту амбразуру - даже если в результате получается вот такое!

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Папе, как себе! 0 Источник:

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Дуэйн Джонсон для дочки готов на все! 0 Источник:

А ничего стрелочки! 0 Источник:

"Дочка предложила сделать прическу. Я, кажется, зря согласился" 0 Источник:

Главное, дочке понравилось! 0 Источник:

Почти как в салоне 0 Источник:

Оригинальная цветовая гамма 0 Источник:

"Когда дочке семь, тебе этого не избежать" 0 Источник:

"Они от этого никогда не устают" 0 Источник:

Семейный макияж 0 Источник:

Мой папа - принцесса! 0 Источник:

Пап, тебе идет! 0 Источник:

"Когда у тебя несколько дочек, у тебя появляются дополнительные обязанности" 0 Источник:

"Внучка с подружкой красят дедушке ногти" 0 Источник:

Любимый папа должен быть красивым! 0 Источник:

"У моей дочки богатое воображение" 0 Источник:

Папа не в духе... но это неважно 0 Источник:

Что бы дочурка ни сделала, папа счастлив! 0 Источник:

Дочке еще многое предстоит узнать о макияже 0 Источник:

Кажется, маникюр не очень удался 0 Источник:

Папа-красотка 0 Источник:

"Я попросил дочку сделать меня похожим на Джокера... Кажется, в этом что-то есть" 0 Источник:

Держись, брат! 0 Источник:

Папа готов на все! 0 Источник:

Главное - старание! 0 Источник:

Веселые картинки 0 Источник:

Молчите, мужики, сам знаю 0 Источник:

"У меня две дочки, и этим все сказано" 0 Источник:

Губки уточкой - следующий этап приобщения к женскому миру 0 Источник: