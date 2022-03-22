Малоглазый макрурус: Порождение бездны на полке супермаркета. Эту рыбу никогда не продают целиком из-за её внешности

А всё потому, что ловить макруруса легче пареной репы — большую часть времени он не плавает в воде, а просто в ней висит. Причём вверх башкой. В теле рыбы примерно столько же воды, сколько в дипломе типичного студента — очень много. А это значит, что уровень метаболизма у животины медленный, и скоростей уровня спорткара ждать от неё не следует. Из-за этого подводные течения колбасят рыбину со страшной силой, и состояние тела она контролировать не может. Вот и висит вверх головой, вылавливая креветок, моллюсков и прочих глубоководных обитателей.