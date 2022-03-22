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Малоглазый макрурус: Порождение бездны на полке супермаркета. Эту рыбу никогда не продают целиком из-за её внешности

Малоглазый макрурус: Порождение бездны на полке супермаркета. Эту рыбу никогда не продают целиком из-за её внешности (7 фото)

Автор:
22 марта 2022 14:21
Метки: интересно   рыбы   факты   
637
7

Как гласит аксиома сосиски: «если вы что-то любите, не пытайтесь узнать, как оно сделано». Кому-то нравится колбаса, кто то любит запеченого хека, а кто-то без ума от жареного макруруса. Объединяет эти три кулинарных явления одно — до того, как это станет полноценным блюдом, они являются порождением ада.

Вы никогда не задумывались, почему многие рыбы представлены на прилавках без головы? Думаете, ради экономии на транспортировке? Или, быть может, из-за заботы о покупателе? Что ж, зерно истины тут есть... Увидев живого макруруса, многие из нас перешли бы на молочно-овощную диету и перестали бы купаться в водоемах глубже полуметра.

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Длинное плетевидное тело венчает кошмарный выдвижной кусальник, изобилующий мелкими зубами. Но не это дало название рыбе. Взгляните в эти глаза, увидьте там холод и бесконечность бездны. В этих бездонных озёрах безразличия таится вопрос: с какого фига я малоглазый?

Макрурусы — рыбы глубоководные. Они обитают на расстоянии от 600 метров до 2.5 километров. На глубине свыше 150 метров с солнцем туговато, и рыб отрастил себе глаза побольше, чтобы улавливать малейшие лучи света. Эдакая морская сова, вышедшая из под пера Гигера. Встретить этот деликатес можно по всему северу Тихоокеанского региона. Особенно много макрурусов в Охотском море, откуда он и попадает на столы.

Да, его едят. Да, прям едят. Несмотря на внешний вид, макрурус обладает массой полезных приколов: например, совершенно нежирное, но при этом богатое на аминокислоты и белки мясо. У макруруса мало костей, и это огромный плюс при изготовлении такого экзотического блюда, как сурими — крабовые палки из него делают. Так что каждый из нас хотя бы раз вкушал плоть созданий бездны.

А всё потому, что ловить макруруса легче пареной репы — большую часть времени он не плавает в воде, а просто в ней висит. Причём вверх башкой. В теле рыбы примерно столько же воды, сколько в дипломе типичного студента — очень много. А это значит, что уровень метаболизма у животины медленный, и скоростей уровня спорткара ждать от неё не следует. Из-за этого подводные течения колбасят рыбину со страшной силой, и состояние тела она контролировать не может. Вот и висит вверх головой, вылавливая креветок, моллюсков и прочих глубоководных обитателей.

Кроме этих фактов про макрурусов известно мало. Доподлинно неизвестно, как они размножаются — и размножаются ли. Вполне возможно, что они проникают в наш мир через тот же портал, что и удильщики, рыба тренога и алепизавр. Всё, что известно про их интимную жизнь, что самцы живут отдельно от самок. Причём на глубинах до километра самок много, а самцов мало. До отметки в полтора километра их примерно поровну, а дальше живут только самцы — истинные титаны одиночества.

Вот и все факты. Неизвестно, зачем им такое распределение по глубине, почему их так много в Охотском море и в акватории Курил, кто и как отважился сожрать первого макруруса в условиях отсутствия майонеза... Но одна загадка больше остальных не даёт мне покоя: почему, почему же он малоглазый?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   рыбы   факты   
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6  комментариев
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16k
Топпер Харли 2 часа назад
А вы видели рыбку хек с головой?)))
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6k
Думай о хорошем! 55 минут назад
зубатка тоже хороша
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Блин, если это малоглазый, то крупноглазый тогда какой же?
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6k
Максим 2 часа назад
Чего не могу понять, так это когда начинают говорить про внешний вид продукта. Не нравится? Не ешь.
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3k
Voland 2 часа назад
Да вполне себе симпотная рыбка;) По сравнению с миногой))
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