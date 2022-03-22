12 фото грязевых ванн Бали: что это за странная традиция раз в год сильно пачкаться

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Каждый год десятки жителей Бали выходят на улицы ради одного — измазаться грязью. Разбираемся, зачем они это делают и что это за странное времяпрепровождение.
Вот у балийцев есть своя необычная традиция: раз в год они выходят на улицы, чтобы покидаться грязью, поваляться в лужах, измазать друг друга землей, а затем все это дружно смыть в океане. Так в чем же суть этого странного праздника, который называется Мебууг-бууган (Mebuug-buugan)?
На самом деле эта традиция есть не у всех балийцев, а только у жителей деревни Кедонганан (Kedonganan)
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Однако она празднуется уже не одно столетие, и к ней относятся с особым трепетом
Проводят грязевые ванны на следующий день после Ньепи, который также называют Днем тишины
Во время Ньепи принято держать пост, медитировать и молчать
Ну а на следующий день жители Кедонганана отправляются на улицы с одной целью — измазаться грязью
Грязь в данном случае является символом злого духа, который прикрепился к человеку
Злой дух и его негативная энергия окружает всех нас, и от них необходимо избавиться
В грязевых ваннах принимают участие все: мужчины, женщины, дети
Балийцы обмазываются грязью и направляются к побережью
А затем смывают с себя всю грязь в океане
Тем самым очищая себя от злых духов, помыслов и плохой энергии
Балийцы верят, что этот ритуал помогает очистить разум и тело
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: бали в мире грязевые ванны грязь люди путешествия традиция
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