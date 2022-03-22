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12 фото грязевых ванн Бали: что это за странная традиция раз в год сильно пачкаться

12 фото грязевых ванн Бали: что это за странная традиция раз в год сильно пачкаться (13 фото)

Автор:
22 марта 2022 09:51
Сообщество : Путешествия
Метки: бали   в мире   грязевые ванны   грязь   люди   путешествия   традиция   
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Каждый год десятки жителей Бали выходят на улицы ради одного — измазаться грязью. Разбираемся, зачем они это делают и что это за странное времяпрепровождение.

Вот у балийцев есть своя необычная традиция: раз в год они выходят на улицы, чтобы покидаться грязью, поваляться в лужах, измазать друг друга землей, а затем все это дружно смыть в океане. Так в чем же суть этого странного праздника, который называется Мебууг-бууган (Mebuug-buugan)?


На самом деле эта традиция есть не у всех балийцев, а только у жителей деревни Кедонганан (Kedonganan)

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Однако она празднуется уже не одно столетие, и к ней относятся с особым трепетом

Проводят грязевые ванны на следующий день после Ньепи, который также называют Днем тишины

Во время Ньепи принято держать пост, медитировать и молчать

Ну а на следующий день жители Кедонганана отправляются на улицы с одной целью — измазаться грязью

Грязь в данном случае является символом злого духа, который прикрепился к человеку

Злой дух и его негативная энергия окружает всех нас, и от них необходимо избавиться

В грязевых ваннах принимают участие все: мужчины, женщины, дети

Балийцы обмазываются грязью и направляются к побережью

А затем смывают с себя всю грязь в океане

Тем самым очищая себя от злых духов, помыслов и плохой энергии

Балийцы верят, что этот ритуал помогает очистить разум и тело

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бали   в мире   грязевые ванны   грязь   люди   путешествия   традиция   
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1  комментарий
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ss 23 минуты назад
Ха! Кто-то лихо их подсадил на гигиенические процедуры.


Но ведь бесплатно! А то некоторые за подобное деньги платят.

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