12 фото грязевых ванн Бали: что это за странная традиция раз в год сильно пачкаться

Вот у балийцев есть своя необычная традиция: раз в год они выходят на улицы, чтобы покидаться грязью, поваляться в лужах, измазать друг друга землей, а затем все это дружно смыть в океане. Так в чем же суть этого странного праздника, который называется Мебууг-бууган (Mebuug-buugan)?

На самом деле эта традиция есть не у всех балийцев, а только у жителей деревни Кедонганан (Kedonganan)